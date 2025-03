La furgoneta camuflada de la DGT que multa por usar el móvil al volante circula por Cádiz

La DGT estrecha el cerco a las distracciones al volante . Lo que empezó como un ensayo en 2018 se ha convertido para los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una nueva herramienta para cazar infractores . Se trata de las furgonetas camufladas , que permiten controlar si un conductor utiliza o no el móvil, además de advertir sobre otras infracciones en el interior del vehículo. El factor sorpresa es clave. En la provincia, según ha podido confirmar LA VOZ, existe una furgoneta de la DGT. Se trata de una F ord Transit Custom de color azul . Estos vehículos no llevan radar.

En 2018, la DGT puso en marcha una serie de pruebas para valorar el uso de furgonetas y camiones como método de vigilancia en las carreteras. El valor añadido que aportan es su altura , superior a la de los turismos, lo que amplía el campo de visión de los agentes . Es por eso que las furgonetas camufladas de la DGT están pensadas para vigilar y sancionar infracciones derivadas del uso del teléfono móvil al volante y también para vigilar el uso del cinturón de seguridad o las maniobras indebidas .

A pesar de que los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, aún hoy uno de cada cuatro fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer uso del mismo. De hecho, en 2021 se incrementó en un 4% la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta con respecto a 2019 (del 22% al 26%). Las carreteras gaditanas se cobraron la vida de 5 personas el pasado año. En 2019 fueron 6 muertes, sin embargo, en lo que llevamos de 2022 la cifra asciende a 8, según la estadística de la DGT.

Sanción y pérdida de puntos

Desde hace cinco años las distracciones son la primera causa de los accidentes mortales en España . No cabe duda de que el uso del teléfono móvil durante la conducción está detrás de muchos siniestros y es una de las razones por la que la nueva Ley de Tráfico ha aumentado la detracción de puntos por su utilización al volante. Desde el pasado 21 de marzo, conducir con el móvil en la mano conlleva una sanción de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet . Ante esta situación, la DGT está poniendo sus esfuerzos en la lucha contra las distracciones. Desde hace unos años intensifica la vigilancia en las carreteras con todos los medios posibles: agentes a pie de carretera, además de otros medios materiales como son los helicópteros, los drones, las cámaras automatizadas y las furgonetas camufladas.

De hecho, el último informe estadístico de la DGT destaca que en la provincia se sancionaron a 2.23 conductores por no llevar el cinturón, a 2.291 por usar el móvil y a 343 por llevar auriculares.

La propia DGT informa de que una distracción hace que dejemos de prestar atención a la carretera. Ese intervalo que no estamos pendientes, aunque sean décimas de segundo, pueden ser suficientes para provocar un accidente: Salirnos de la carretera, no ver un peligro o que no nos dé tiempo a frenar ante un imprevisto.

Distracciones

El primer efecto de la velocidad y de las distracciones sobre la conducción es el aumento de la distancia de detención. Si marcáramos un número en el móvil mientras conducimos a una velocidad de 100Km/h recorreríamos 140 metros antes de levantar la vista del móvil y pisar el freno, logrando frenar completamente en unos 155 metros. La distancia total necesaria para frenar a esa velocidad sin ningún tipo de distracción es de unos 28 metros.

El hecho de que el puesto de conducción de la furgonmeta camuflada sea más elevado que el de los coches patrulla permite a los agentes identificar mejor a los conductores que manipulan el teléfono móvil , el navegador u otros dispositivos electrónicos. Asimismo, al disponer de un campo visual mayor en comparación con un turismo pueden comprobar con mayor facilidad si todos los ocupantes llevan puesto el cinturón y los niños utilizan correctamente los sistemas de retención infantil.

En total son 15 camionetas, la mayoría Ford Transit y de color blanco, pero también las hay azules y grises. Son anónimas, ya que no llevan logotipadas las letras DGT que las identifique para poder pasar más desapercibidas a ojos de los conductores. Circulan como cualquier otro vehículo por carretera , pero solo un pequeño detalle en la matrícula permite al resto de usuarios de la vía desvelar su identidad. Se trata de las iniciales PGC que figuran en la placa antes del bloque de cuatro cifras y una letra que identifica a los vehículos de la Guardia Civil.

Los tipos de accidentes más frecuentes debidos a distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales , el choque con el vehículo precedente o el atropello. Para evitar este tipo de infracción la DGT aconseja seguir una pauta previa antes de efectuar un desplazamiento.