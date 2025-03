«La droga causa, acentúa y desarrolla problemas mentales, es una realidad»

Francisco Mena, Presidente de la coordinadora antidroga Alternativas

«El adolescente no puede idealizar el narcotráfico»

Francisco Mena lleva años batallando contra la lacra de la droga. Por todas sus aristas y frentes. Desde poner su rostro en la lucha contra el narco, hasta clamar a las instituciones por políticas completas que den una solución a un problema que muchos parece que dan la espalda o desoyen. Sin embargo, ahí sigue. De forma incansable.

Con motivo del Día mundial contra la droga, este año de nuevo él y los miembros de su colectivo y otras asociaciones volvían a salir a la calle para dar otro toque de atención. En esta ocasión el lema principal ha sido la petición de que se declare la zona de especial singularidad. No solo el Campo de Gibraltar, matiza, sino también todos aquellas áreas que están más contaminadas por el narcotráfico como pueden ser la costa de Barbate o la desembocadura del Guadalquivir. «Hay que aplicar un criterio determinante para que esos lugares sean atractivos para cumplir en ellos servicio», explica en cuanto a intentar que las plantillas policiales que actúan en estos lugares tengan una mayor estabilidad. Además insisten en que la inversión de fuerzas no debe ser solo en material policial y que en ella tienen que involucrarse tanto la administración estatal como la autonómica. «¿De qué sirve crear tres juzgados más o nombrar un nuevo fiscal delegado si luego la Junta no los dota de funcionarios?».

Por otro lado vuelven a insistir en la necesidad de reforzar las políticas sociales y de educación. «Ese trabajo es fundamental. No solo hay que prevenir sino también enseñar en los centros educativos muchas cosas, que los adolescentes no idealicen el narcotráfico como forma de vida».

En cuanto a los recursos terapéuticos, Mena denuncia que desde el pasado noviembre se mantiene cerrada la unidad de desintoxicación hospitalaria en el hospital Punta de Europa de Algeciras, un lugar de tratamiento crucial para que los adictos puedan superar entre otras cosas la abstinencia y comenzar sus tratamientos en ambulatorios o centros. Además lamenta que desde el inicio de la crisis de 2008 las ayudas para los programas de prevención sigan sin ser suficientes. «Es nuestra piedra angular».