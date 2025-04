«Descubrí que quería ser científica cuando 'Google' dejó de responder a mis preguntas»

Sandra ha vuelto a su colegio, a su casa. De allí salió hace unos años con el sueño de ser científica y regresa ahora convertida con tan sólo 26 años en uno de los diez jóvenes de mayor talento del país y con el privilegio de haber colaborado incluso con la NASA.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia , esta investigadora ha puesto de relieve una trayectoria profesional que la convierte en todo un referente no sólo para las mujeres sino también para su área del conocimiento, por su participación en importantes estudios sobre el funcionamiento del cerebro.

Arropada por sus padres y por el único profesor que sigue en activo y que fue testigo de sus altas capacidades, esta isleña quiere transmitir a las más jóvenes que la ciencia hoy en día es cosa de mujeres.

¿Cómo se siente Sandra Doval regresando al colegio que la vio crecer como una investigadora de primer nivel?

-Para mí es un privilegio regresar aquí y muy agradecida con el recibimiento que me han dado. Me vienen muchos recuerdos a la cabeza y estoy muy ilusionada de poder compartir el futuro que les espera a estos alumnos.

¿Qué le diría ahora a los niños que están en el pupitre donde usted soñaba con ser científica?

-Pues le diría, sobre todo, que sean el día de mañana lo que quieran ser y que no hay ningún límite, ni geográfico, ni político, ni de ningún tipo.

¿Cree que hay niñas que a día de hoy descartan estudiar una carrera por el mero hecho de ser mujer?

-Quiero pensar que no las hay, porque ahora mismo tenemos una visibilidad que antes no teníamos. Incluso en las películas de Disney, por ejemplo, vemos que te cuentan historias de mujeres muy empoderadas, que su fin en la vida no es encontrar un hombre que las haga felices sino que quieren descubrir su valía, quieren defender su reino ellas solas o enfrentarse a una incógnita sobre quienes son. Esa visión no la teníamos antes y está jugando un papel muy importante en las futuras generaciones de niñas.

¿Por qué decide ser psicóloga y cómo acaba dedicándose a la investigación?

-Pues lo decidí en este colegio. Cuando estaba en sexto de Primaria me iba a ver cómo trabajaba la psicóloga con los alumnos y era algo que me encantaba. Ahí decidí que iba a estudiar Psicología. Me formé en la Universidad de Cádiz y gracias a becas pude irme a estudiar fuera. Allí fui alumna colaboradora en el Departamento de Metodología de la Universidad, que lo que hace es cuantificar la conducta humana. A mí eso me parecía una maravilla. Y poco a poco me fui formando en este campo. Descubrí que quería ser científica cuando vi que tenía y que me hacía preguntas y 'Google' me había dejado de responder.

¿Cree que hay paridad entre los hombres y mujeres en el campo científico?

-Actualmente, hay más paridad que antes en mi generación y mi nivel de estudios, que es el predoctorado. Aunque a nivel de altos cargos universitarios, sí que hay muchos más altos cargos y catedráticos que son figuras masculinas que femeninas, pero creo que eso se está cambiando ahora poco a poco y las oportunidades en el día de hoy son iguales para todos.

¿En qué proyectos y estudios estás trabajando ahora?

-Actualmente trabajo en un laboratorio en Madrid, donde lo que hacemos es mirar cómo funciona en tiempo real el cerebro de las personas. Estudio desde niños hasta mayores y así anticiparnos para prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo, el Alzheimer. En un par de meses nos vamos a Berlín para seguir con nuestros estudios que nos van a permitir medir la actividad del cerebro sin necesidad de geles. Por lo tanto, vamos a poder llevar nuestros cascos, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional y ver qué pasa en el cerebro de los astronautas y responder a grandes incógnitas que a día de hoy no sabemos cómo podemos abordar.

Por el hecho de ser mujer, ¿se ha visto limitada a lo largo de su carrera?

-Yo, por suerte, no me he enfrentado a ninguna limitación. En las becas en las que he concursado no se han tenido en cuenta cuestiones de género y eran competitivas por currículum. Pero sí que tengo compañeras, más mayores que yo, que me cuentan que ellas sí que se han enfrentado a esas barreras y se ha visto puesta en duda su profesionalidad por el mero hecho de ser mujeres. Por eso, agradecemos mucho la visibilidad que se le está dando a la mujer en la ciencia y en carreras que tradicionalmente han estado vinculadas a hombres.