Descubre los festivos marcados en el calendario escolar 2018/2019

El Calendario Escolar para el curso 2018/2019 ya ha sido aprobado y dibuja una larga travesía para alumnado y familias después del próximo verano en cuanto a festivos se refiere.

Según este calendario oficial andaluz habrá tres puentes; el del 12 de octubre, que cae en viernes; el del 1 de noviembre, que será jueves pero se sumará con un día festivo provincial; el del Puente del 6 de diciembre, que cae en jueves pero se le suma el viernes con el día no lectivo de la Comunidad Educativa; y el del 28 de febrero, Día de Andalucía, al que la mayoría sumará el 1 de marzo con un día no lectivo provincial.

En lo que a Cádiz se refiere, se puede sumar al calendario que se observa en la imagen que acompaña esta información, el Lunes de Coro que es festivo y que será el 4 de marzo de 2019, por lo que en Cádiz el macro puente será el de la final del Falla, puesto que desde el 28 de febrero, día de Andalucía, hasta el Lunes de Coros todo es fiesta, y esta vez de forma oficial.

El otro festivo gaditano, el 7 de octbure, día de la Patrona coincide con el día no laborable del domingo, así que habrá que trasladarlo al lunes, como mínimo. El colmo sería que lo pasasen al jueves 11 de octubre para que en la capital se disfrutaran otros cuatro días seguidos, pero esto es poco probable. De momento, lo único confiramado es que será festivo del 12 al 14 de octubre, como en toda Andalucía, precedido, eso sí por un largo fin de semana del 6 al 8 de octubre, ambos incluidos.

El 1 de noviembre cae en miércoles y no hay forma de convertirlo en puente, ni con días pendientes de la Comunidad Educativa ni mediando todos los santos del calendario. Otra vez será. Lo que sí es posible es que cuadre con alguna feria, como la de Jerez, y en ese caso sí sería lógico que sumaran días para alargar la fiesta y ordenar mejor los días lectivos. Aunque en esta ocasión la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez ya se ha comprometido a que la feria del Caballo no coincida ni con el GP Motos ni con la feria de Sevilla, ni con el Rocío. Habrá que ver cómo se materializa este complejo puzle.

El curso 2018/2019 comienza el 10 de septiembre para los ciclos de Infantil, Primaria y Educación Especial; mientras que Secundaria y Bachiller lo hará como siempre una semana más tarde, el 17 de septiembre. El final del curso caen en 21 de junio y 25 de junio de 2019, respectivamente.

En los ciclos de Infantil y Primaria cabe apuntar que el primer día de curso se dedica a recepción del alumnado, por lo que las familias deben tener esto en cuenta para conciliar esta exigencia con la vida laboral, y que Educación recomienda un horario flexible para el primer día.

Pero también hay que señalar que los periodos de adaptación del alumnado debían contar hasta ahora con la aprobación de los padres, que en el caso de no poder atenderlos, podían acogerse al horario escolar completo desde el primer día. De cualquier forma, el 24 de septiembre el horario debe estar completo. Los servicios de comedor y aula matinal no comienzan hasta el 1 de octubre, si no hay cambios de última hora.

Periodos vacacionales y día festivos

Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente, a saber:

- 12 de octubre de 2018 (viernes): Fiesta Nacional de España.

- 1 de noviembre de 2018 (jueves): Fiesta de Todos los Santos.

- 6 de diciembre de 2018 (jueves): Día de la Constitución Española.

- 28 de febrero de 2019 (jueves): Día de Andalucía.

- 1 de mayo de 2019 (miércoles): Fiesta del Trabajo.

Se establecen como días no lectivos, a nivel provincial, para todos los niveles educativos:

- 2 de noviembre de 2018: Día no lectivo provincial.

- 7 de diciembre de 2018: Día de la Comunidad Educativa.

- 1 de marzo de 2019: Día no lectivo provincial.

Los períodos vacacionales serán los siguientes:

- Desde el 24 de diciembre de 2018 hasta el 7 de enero de 2019, ambos inclusive.

- Desde el 15 de abril hasta el 21 de abril de 2019, ambos inclusive.