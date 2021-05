PROVINCIA Darek, el niño desaparecido, viajó de Puerto Real a Vallecas en taxi El menor de 13 años, desaparecido desde el mediodía del domingo, fue encontrado por la Policía en Madrid gracias al rastreo de su móvil

No sabían nada de Darek Catalán desde las 14.30 horas del domingo. Su madre salió a comprar el pan y le dejó jugando a la videoconsola. Cuando volvió la puerta estaba abierta, la consola encendida y ni rastro del menor de 13 años.

Desde entonces su familia y amigos no había parado de buscarle. Su madre no comía y «tuvimos que obligarle a que bebiese algo porque se iba a deshidratar», cuenta una amiga de la familia en la puerta de la casa de la familia Catalán Pérez. Fue el lunes por la tarde, en mitad de la concentración convocada por sus seres queridos pidiendo el regreso de Darek, cuando recibió la llamada de la Policía Nacional: su hijo había aparecido. Los agentes lo habían encontrado rastreando su móvil, que se conectaba de forma intermitente y bloqueaba a todo aquel que intentaba ponerse en contacto con él.

Darek estaba en Madrid y se encontraba en perfecto estado. Hasta allí había llegado en taxi. «¿Cómo puede ser que un menor llegue hasta allí en taxi?», teniendo en cuenta las restricciones actuales, y »¿cómo lleva el taxista a un niño hasta Madrid?», se preguntan sus tías. Hablan en la puerta de la casa de Darek, mientras por el teléfono siguen el regreso a casa de su sobrino. La madre de Darek, vencida por el cansancio, se ha quedado dormida en el viaje de vuelta. «Han sido unos días de mucha tensión», admiten.

Darek se marchó de su casa voluntariamente y se llevó dinero para el viaje. Aún no saben cuanto (creen que unos mil euros) ni exactamente por qué se fue. Se especula con que se marchó para encontrarse con una chica, pero nada saben seguro. Qué pudo llevar al adolescente tímido y casero, «muy apegado a sus padres» a desaparecer y emprender ese viaje solo es algo que aún no saben. «Nosotros no hemos querido preguntar a los padres y creemos que ellos tampoco al niño. Cuando ya estén en su casa, tranquilamente, hablarán de lo que tengan que hablar», cuentan a este periódico las tías de Darek.

Agradecen la ayuda de la gente, que «se volcó» en la búsqueda del menor y hacen una reflexión: «todos los días vemos gente que desaparece pero qué diferente es cuando te toca a ti. Nos puede pasar a cualquiera».

«Han sido los peores días de mi vida»

Pasadas las 12.30 horas Darek ha llegado a su casa acompañado por sus padres, que se han fundido en abrazos con las tías del muchacho en la puerta del hogar familiar. Luis, el padre del menor, visiblemente emocionado, ha querido agradecer la ayuda para encontrar a su hijo, tanto por parte de la alcaldesa de Puerto Real, como de los ciudadanos, como «de todo el pueblo, que se ha volcado» y de la «Policía, que se ha portado de diez». Respecto a Darek, su padre ha manifestado que se encuentra «bien» y que tienen que analizar tranquilamente los motivos que le llevaron a irse de casa. «Han sido los peores días de mi vida», ha admitido Luis. «No podía respirar. Esto no se lo deseo a nadie», ha dicho el padre de Darek, hijo único.

Igualmente, la madre del menor, Vanesa, ha agradecido la ayuda para encontrar a su hijo. Lo primero que ha hecho al verle, «abrazarlo, fuerte, fuerte», ha contado Vanesa que, ha admitido, cuando desapareció su hijo pensó lo peor, «que le habían hecho algo, que no volvería a verle». La madre de Darek ha contado que su hijo «está muy asustado» y que ella «sabía que tenía alguna amiga, las cosas de los niños, por Instagram, por el WhatsApp», pero nunca imaginó que su hijo se marchase de casa. Han sido días muy duros de angustia y ahora, aunque quedan interrogantes por resolver, por fin, como han dicho todos a la puerta de la casa de los Catalán Pérez, toca «descansar».