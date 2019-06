FACEBOOK LIVE «Cuando vemos un incendio vamos directo a apagarlo. Entonces, ¿por qué no cogemos los plásticos en cuanto los vemos?» Alonso Justo de Palacio, el pescador que desde su kayak recogió la basura arrojada a la Bahía tras la última jornada del Piojito, protagonista en el Facebook Live de LA VOZ

A.J./M.J. Cádiz Actualizado: 14/06/2019 14:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Yo pesco en kayak, y cada vez que salía veía la suciedad. Le dije a mi mujer: 'Tengo que recoger esa basura'. Aproveché que el lunes era Feria en Puerto Real y no tenía que trabajar, y coincidía con que había Piojito». Alonso Justo de Palacio, el pescador que desde su kayak recogió la basura arrojada a la Bahía tras la última jornada del Piojito en Cádiz capital, ha sido protagonista en el Facebook Live de LA VOZ de Cádiz este viernes.

«Quiero aclarar que yo no estoy en contra del Piojito. es algo muy necesario por el paro que tenemos en Cádiz», dice Alonso que explica que lo que no le gusta es «que caigan plásticos a la Bahía. se podría poner en otro lado, y concienciar a la gente en general». Alonso recalca que si te das una vuelta por Cádiz no es el único lugar sucio. «Acabo de colgar otro vídeo que he grabado por la Punta y está igual».

«No me esperaba que el vídeo fuera a tener tanta repercusión. Por ahora lleva 40.000 visitas, y está siendo muy compartido. Se han puesto en contacto conmigo varias cadenas de televisión, incluso un programa de Cuatro que se centra en el problema de los plásticos, y asociaciones y proyectos como Bahía de Plata», dice Alonso que se alegra de la repercusión por dar visibilidad al problema.

«El problema con los plásticos es increíble. Se ven por todos lados de Cádiz. En los bloques del espigón de cerca de la ITV hay botellas que llevan allí más de diez años. O en la Punta de San Felipe. Yo no estoy en contra del botellón, pero que no lo tiren al mar», recalca.

Lo primero que hay que hacer es concienciar a la gente de que es malo, tan malo a la larga como un incendio, es una de las máximas que más ha querido señalar Alonso durante la entrevista. «Cuando vemos un incendio vamos directo a apagarlo. Entonces, ¿por qué no cogemos enseguida los plásticos en cuanto los veamos?», dice.

Es simple y así lo manifiesta: «Hay cientos de plásticos, y esto es una cadena. Si matas al krill del fondo, el pescado que llegaba para comérselo ya no viene, y a su vez termina afectado al pescado más grande que capturamos».

Yo no pensaba que había tanta gente volcada con la recogida de plásticos. «Más de uno me ha dicho 'Si sales voy contigo' y otros comparten conmigo sus convocatorias para otras recogidas, como el proyecto Bahía de Plata, que ya han salido dos otres días en grupo, y tenemos pendientes una reunión». En San Fernando el Club Afipesca también está haciendo limpieza en los espigones...

No hay que generalizar con que los responsables de la situación son los pescadores. «Somos las personas en general. Es a las personas a las que hay que concienciar. No puedes coger una bolsa de plástico y tirarla a la calle. Tú 'te quitas el problema' pero el problema sigue estando ahí, porque el plástico sigue siendo peligroso con el paso de los años».

Respecto a lo del Piojito, la solución está en manos del Ayuntamiento, que pongan una valla grande o que lo mueven de sitio. Yo soy de la Barriada de la Paz, y cuando era chico me bañaba en la Bahía. En manos del Ayuntamiento está encontrar una solución, pero el problema de fondo es de las personas, no de la política.

Las redes sociales y la televisión mueven mucho, pero esto debe empezar desde los colegios y desde los propios padres, diciéndole a sus hijos dónde deben tirar el plástico. Es una cuestión de futuro. «Si tú en tu casa tienes una papelera y tiras en ella la basura, ¿por qué en las calles no lo haces?»

Los pescadores deben ser especialmente sensibles a esto, porque puede traer consecuencias, como que nos prohíban pescar, y eso es lo que más nos puede doler. si dejas los anzuelos por ahí, cualquiera se puede pinchar, y puede haber denuncias que también lleven a la prohibición. Y eso por no hablar ya de la contaminación o de las enfermedades... En cualquier caso, «yo quiero romper una lanza por los pescadores, porque muchos son muy responsables y los primeros preocupados en ello», finaliza.