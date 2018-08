PUBLICACIONES Cuando Sanlúcar es el origen La ilustradora sanluqueña Mariqui Romero forma parte del grupo de artistas que ha participado en la novela gráfica sobre la primera circunnavegación

A. MENDOZA

Cerca de cuarenta ilustradores han formado parte de la novela gráfica sobre la primera vuelta al mundo que se ha realizado con motivo de la celebración del quinto centenario de este trascendental hecho histórico que se iniciaba un 20 de septiembre de 1519 en Sanlúcar.

Entre los dibujantes de ‘La aventura de la primera vuelta al mundo’, una sanluqueña ha participado con especial emoción ante una oportunidad que le unía aún más a su tierra. Mariqui Romero tiene una dilatada trayectoria profesional como diseñadora gráfica, fotógrafa, programadora... Cuando le plantearon la posibilidad de estar en este proyecto no se lo pensó dos veces. «Para mí ha quedado en una aventura muy bonita, de las más interesantes en las que he estado por la difusión, la edición tan especial que tiene, que está muy cuidada y le añade mucha calidad», explica. Mariqui se siente muy afortunada por estar entre algunos de los mejores dibujantes a nivel nacional. Además, para la contraportada del libro también se eligió una ilustración suya. «Participan unos ilustradores magníficos y he tenido la suerte de estar entre ellos. Max (Francesc Capdevila) ha hecho la portada y la contraportada es mía. Yo ilustraba en ese caso la llegada a Brasil cuando llegaron a la parte que era de los portugueses y bajaron un poco y llegaron a lo que hoy sería Río de Janeiro. Ilustré con un concepto más extraño que los indígenas de allí fueron bastante amables aunque no conocían al español. Es ese indígena con los brazos abiertos que acoge a esas cinco naves que llegaban llenas de colorido por lavegetación extraña de la zona». Conceptualmente este dibujo es bastante completo y probablemente fue por eso por lo que ha servido para cerrar la novela.

La ilustradora sanluqueña ha puesto también su sello en otro capítulo, el de la deserción de la Nao San Antonio. «Mostré a los protagonistas con la cara de enfado y decepción con la que se quedaron cuando descubrieron que se habían ido de vuelta y se habían llevado gran parte de los víveres y recursos que tenían y un pájaro que les sobrevuela sus cabezas para indicar que les han desplumados».

Romero destaca que el trabajo en equipo ha sido clave en este comic. Abel Ippólito ha coordinado a los dibujantes y fue a su vez quien se encargó de diseñar los personajes de la historia. «Nosotros teníamos que asemejarnos a lo que él hizo pero a la vez cada uno le hemos dado nuestro toque. Es un trabajo de los más bonitos que he hecho también por la coordinación, porque hay tanta gente implicada que hemos terminado haciendo buenos amigos», comenta Mariqui. Junto a Ippólito ha sido Paco Cerrejón quien ha coordinado esta publicación con una historia con guión de Rafael Marín que ha sabido plasmar con gran acierto y de forma resumida este momento. Manuel J. Parodi, también afincado en Sanlúcar, se ha encargado de la coordinación histórica. Mariqui Romero conoce bien los detalles de esta primera vuelta al mundo. Junto a su compañero Nicolás García ya trabaja en un nuevo proyecto. «Estamos con una novela gráfica pero en este caso enfocada a niños. La verdad es que me apasiona esta historia muchísimo y cuanto más me adentro, más me gusta», afirma la ilustradora sanluqueña.

Una aventura en imágenes

Junto a la diseñadora Mariqui Romero, otros dos ilustradores gaditanos participan en el libro: Mel y David Rendo. La representación provincial se completa con el guión de Rafael Marín en una publicación editada por la consejería de Cultura de la Junta y que ha contado con las ilustraciones de grandes artistas. Abel Ippólito, Francis Porcel, José Luis Ágreda, Diego Galindo, Das Pastoras, Arturo Redondo, Max (Francesc Capdevila), Manolo Ortiz, Cristina Vela, Julio Serrano, Juanfran Cabrera, Carlos Hernández, Andrés Leiva, Antonio Hitos, Enrique Bonet, Fran Galán, Bartolomé Seguí, Irene Roga, Leticia Morgado, María Dolores Reyes, Manuel Díaz, Nacho Tenorio, Sergio Mora, Alejandro Rojas, Angie Suarez, Pablo Márquez, Carlos Ortiz, Nicola Marras, Javi Monsalvett, Aurora Villaviejas, Carmen Cantero, Jesús Escudero, Juan Manuel Moreno, Andrés Domenech Alcalde, Inma Otero y José Domingo completan la lista de autores de esta aventura gráfica que ha supuesto para todos un gran reto.