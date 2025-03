¿Cómo debe ser la Navidad del coronavirus en Cádiz? Cádiz, entre la Navidad y la vida

«En la vuelta al cole habría que hacer nuevas pruebas de detección de virus y una limpieza a fondo de los colegios»

Sofía Espinar (maestra y directora de una escuela infantil)

Sofía Espinar es la directora de la escuela infantil Las Dunas, en el Puerto de Santa María. Desde inicios de septiembre los docentes han realizado un esfuerzo para mantener a raya al virus. Confía en que esta Navidad se extraiga una nueva lección. «He enfocado la pandemia como fuente de aprendizaje y oportunidad de mejora personal y de mi entorno. Una de las frases que más he repetido en estos meses es que 'del coronavirus se aprende', y cada vez lo tengo más claro, ya que estamos viviendo una situación en la que nos enfrentamos a nuestra vulnerabilidad y a la posibilidad de supervivencia si trabajamos en equipo , usando la creatividad en el proceso, y de esos los maestros y maestras sabemos bastante».

Así que «estas Navidades, dependiendo de la responsabilidad personal de cada uno , serán de una manera o de otra. Hay personas que son solidarias, respetuosas y cívicas que están haciendo las cosas muy bien y entienden que este año la prioridad es sanitaria, que hay muchas personas en los hospitales enfermas y muchos profesionales de la sanidad dándolo todo por salvarlas, arriesgando sus vidas y que no podemos colapsar más el sistema sanitario. Por tanto, no se trata de comer o no con la familia, de que abran o no los cierres perimetrales, de ir a ver las luces navideñas, de que mis hijos vean o no la cabalgata de Reyes... se trata de entender que de mis actos dependen muchísimas personas y que no pasa nada porque estas navidades sean diferentes». Por ello «hay que centrarse en valorar los detalles: una llamada, un regalo que llega a casa, vivirlas con mi núcleo familiar disfrutando de cada uno de ellos...».

Considera positivo que abran «municipios, provincias y comunidades, si la gente entiende que se puede hacer una visita corta con mascarillas a la familia, manteniendo las distancias y en un lugar ventilado o incluso al aire libre durante el día y dejar las comidas y cenas para otro momento»

Dejaría «el t oque de queda a las 22:00h., ya que estamos en una pandemia , el personal sanitario está trabajando al máximo, no podemos permitirnos una tercera ola por no poner de nuestra parte y ser solidarios con lo que está ocurriendo en los hospitales. Si no se puede cenar, pues almorzamos y si no salimos a dar un paseo. Es momento de mirar por los intereses comunes». En relación a los comercios «ampliaría el horario hasta las 20:00h en todos ellos, para que se puedan hacer las compras navideñas de manera más escalonada , y que no coincidiera tanta afluencia de público. También ampliaría los horarios en la hostelería para poder servir cenas a domicilio».

Los colegios «son entornos seguros como demuestran los datos de contagio. Los equipos directivos y docentes están cumpliendo con las medidas propuestas y en general están dando buen resultado. No obstante, después de las Navidades, veo necesario volver a repetir pruebas de detección del virus al profesorado, dotarlo de mascarillas FPP2 ya que las mascarillas quirúrgicas tienen limitada su eficacia según su uso y nosotros nos movemos con mucho alumnado en espacios cerrados, aunque se tengan abiertas las ventanas. Por último, antes de la vuelta al cole, volvería a realizar una limpieza a fondo de todas las dependencias de los centros educativos».