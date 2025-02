«El móvil del concejal sólo nos ha servido para el repertorio»

Este Carnaval atípico ha llegado con grandes ventajas para las agrupaciones ilegales, que han disfrutado de más espacios y menos ruido para poder cantar sus repertorios por las calles de la ciudad.

«Hemos podido cantar en sitios donde normalmente en un Carnaval oficial no podiamos cantar, como la Plaza las Flores, Plaza de Mina y calle Libertad. Otra gran ventaja ha sido los temas que hemos cantado, ya que al no celebrarse el Concurso de Agrupaciones no nos han pisado ningun tema», explica Selu Sacaluga , componente de la chirigota ‘Los morenitos a la sombra’, que encarnan al presentador José Luis Moreno y sus personajes.

No obstante, también ha dejado inconvenientes como las dificultades para saber dónde se iba a encontrar el público en cada jornada. «Al no salir los carruseles ni haber tablaos era complicado indicar a la gente por dónde íbamos a estar, y tuvimos que poner el mismo punto de partida todos los dias. En nuestro caso, El Bar Brim. Aunque los sitios tradicionales como San Lorenzo, Mateo de Alba, calle Paz y Capuchinos no han fallado».

Una de las grandes novedades, el móvil de guardia habilitado por el Ayuntamiento de Cádiz para que las agrupaciones ilegales pudieran utilizarlo en caso de problemas, también ha sido de lo más comentado. «En el momento que se nos ofrecio en el foro, lo vimos bien. Por suerte no lo hemos usado porque no hemos tenido ningún tipo de problema al cantar, pero sí lo hemos aprovechado para nuestro repertorio. «Si los vecinos no nos dejan cantar, nos chivamos al concejal», canturrea el chirigotero junto a Javi y Dani, los otros dos compañeros que conforman estos ‘Morenitos a la sombra’.

Selu también pone de relieve el poco respeto que se ha tenido a las medidas de seguridad frente al Covid, a pesar de que ellos llevaban una reja de puesta en escena que les ha permitido mantener una distancia prudente con el público. «La mayoría de la gente no lo ha respetado, pero sí habido exepciones , y nosotros llevábamos la rejas que precisamente nos ayudaba a tener la distancia social recomendada», explica.

Estos ilegales hacen un balance positivo de esta semana. «Al no estar en las calles las agrupaciones oficiales, la gente que ha llegado a Cadiz con ganas de escuchar, ha descubierto el verdadero Carnaval de la calle. Este año ha servido para descubrir todo el talento que hay en la calle», aseguró Selu.