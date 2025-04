El cartel 'Operación Carnaval Caleta' no convence a la mayoría de los lectores de LA VOZ

¿Te gusta el cartel ganador que anunciará el Carnaval de Cádiz 2022 ? Esa es la pregunta formulada en la encuesta de este periódico y ante la que la mayoría de participantes se ha decantado por el no.

La obra 'Operación Carnaval Caleta: más vale tarde que nunca' resultaba este pasado viernes elegida como cartel oficial del Carnaval de Cádiz 2022. Presentado por Pablo Fernández-Pujol Algarín , el autor representa en primer plano un hombre con gafas y coloretes pintados, bañador azul y capa amarilla en la playa de La Caleta, con el Castillo de San Sebastián diluido al fondo para ilustrar de esta forma un Carnaval atípico que se celebrará en junio.

El cartel elegido no obstante no fue el ganador de la votación popular sino que quedó en tercer lugar. El que quedó primero, 'Carnaval, ilumíname', no pudo ser seleccionado porque su autora es una menor de edad y el segundo, 'Mascarillada', carecía de toda la documentación requerida, por lo que según las bases, han quedado descalificados .

Así las cosas, 'Operación Carnaval Caleta' es la imagen para este Carnaval de 2022. En la encuesta, lanzada este pasado viernes han participado 542 personas de las que 403 han votado que no les gusta el cartel mientras que 139 han elegido el sí. Es decir el 74,4% de los participantes muestra su descontento con respecto al cartel.

