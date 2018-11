Cambio o continuidad

1 2 3 4 5

«Es el único partido que mira por los intereses de los ciudadanos» (PSOE) Jorge Grimaldi es empresario y en las próximas elecciones andaluzas votará al PSOE «porque es el único partido que mira por los intereses de los ciudadanos de forma coherente». Precisamente, este ciudadano asegura que la coherencia es el valor que más le atrae de un partido que le ilusiona y le da confianza. «Ha sabido escuchar las necesidades de la gente, se ha renovado, en espíritu quizás más que en nombres, y se ha acercado más a la gente», afirma este votante, a quien le preocupa, sobre todo, que se haga incluso más hincapié en las políticas sociales, la sanidad y la educación. «Quizás hay que hacer una política más radical en este sentido que la que está haciendo Susana Díaz. De hecho, yo a pesar de ser empresario, no me importaría que nos subieran los impuestos para ayudar a los más necesitados», afirma Jorge. Sin embargo, duda de los resultados que puedan llegar el próximo domingo. «Me encantaría que ganara el PSOE y no tuviera que pactar, pero si las encuestas son realistas y hay que pactar, creo que habría que hacerlo con Podemos, aunque a día de hoy no lo veo viable», comenta.

«El PP es el único que garantiza el cambio en Andalucía» (PP) Belén Olmo votará al PP en los próximos comicios por una razón fundamental: el cambio. Asegura que la formación de Juanma Moreno es la única que garantiza esta opción: «Hemos visto cómo el resto de partidos en Andalucía han terminado oyendo al PSOE. Lo vimos con IU, con Ciudadanos y ahora Podemos ha dicho que pactará con el PSOE». Precisamente, es este aspecto lo que, a juicio de esta joven electora, le permitirá obtener un buen resultado en las urnas el próximo 2 de diciembre. «Me gustaría en caso de que no se llegue a una mayoría, que pactaran con Ciudadanos a pesar de que este partido muchas veces no es de fiar, porque dice ser de una ideología y hacer cosas de otra», apunta. Frente a la política actual, Belén muestra su desencanto. «Es más necesario que nunca un cambio en Andalucía, la gente lo pide, en la sanidad vemos las mareas blanca recorriendo las calles, vemos cómo el dinero que va destinado al empleo acaba en juergas o alcohol, o por ejemplo, en educación vemos cómo hay jóvenes que se quedan sin una plaza de FP, yo no me resigno como ciudadana y mujer a seguir con ese tipo de situaciones, por eso voy a ir a votar el día 2-D», alega.

«Es la única alternativa real en la defensa de los servicios públicos» (Adelante) Sara Álvarez tiene 23 años, es estudiante y confía en la propuesta de Adelante Andalucía para intentar cambiar las cosas. Asegura que es la única alternativa real entre el mapa político actual en la defensa de los servicios públicos. «Su defensa de los servicios públicos, la creación de una consejería de feminismo que defienda los derechos de las mujeres y la transparencia que muestra cada día son los aspectos que más me convencen», asegura esta joven, que centra sus peticiones en la mejora de aspectos como la educación o la sanidad, «que se los están cargando», añade. Sara confía en que Adelante Andalucía gane las elecciones del 2 de diciembre, aunque es realista y asegura que será difícil formar gobierno e incluso se aventura a pensar que tendrán que repetirse los comicios. «Nos gustaría pactar con el PSOE, siempre que éste acepte las líneas rojas de Adelante Andalucía en lo que respecta a los servicios públicos, y no creo que los acepte», predice, a la vez que defiende la convocatoria de unas nuevas elecciones si no se dan estas condiciones.

«Voto a Ciudadanos porque es un partido nuevo, limpio y honesto» (Ciudadanos) Con ilusión votará la doctora Carmen Fidalgo en las próximas elecciones andaluzas. Ciudadanos es su opción para ver hecho realidad su proyecto para Andalucía. «Nuestra tierra lo tiene todo para cambiar a mejor: talento, energía, ilusión. Solo necesitamos un nuevo gobierno. Uno que no se conforme con el paro que tenemos o las listas de espera en sanidad o que la gente se tenga que ir de Andalucía porque no puede salir adelante. Un gobierno que esté a la altura de los andaluces. Por eso, yo voy a votar a Ciudadanos, voy a votar por el cambio», afirma esta sanitaria, que apoyaría la opción de un Gobierno de Ciudadanos apoyado por el PP. «Creo que es el mejor escenario para Andalucía», apunta. Su decisión de apoyar a la formación naranja se debe «a que es un partido nuevo y limpio. Aire fresco. Honesto y que puede mejorar las cosas. Tienen gente que ha trabajado fuera de la política, en el mundo real», justifica Fidalgo, que le pediría al próximo presidente de Andalucía «que nos devuelva la ilusión y que cree oportunidades para todos».