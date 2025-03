Cádiz prepara para mediados de mes una gran movilización en favor de su industria

La provincia de Cádiz se prepara para mediados de mes una gran movilización en la calle en favor de su industria. El impacto del coronavirus ha sido letal para su tejido productivo al tocar de lleno a dos pilares de su economía: el sector turístico y el aeronáutico. El sindicato UGT ha sido el primero en mover ficha para convocar una manifestación que agrupe a todos los sectores productivos de la provincia . La fecha que se baraja para esta protesta es la semana del 14 al 19 de diciembre, aunque dependerá de las nuevas medidas de restricción que imponga la Junta de Andalucía a partir del próximo día 9, fecha en la que concluye el cierre perimetral de la comunidad.

El detonante que ha llevado a la convocatoria de esta manifestación tiene que mucho que ver con la crisis y la incertidumbre que atraviesan las dos plantas de Airbus en la Bahía de Cádiz . LA VOZ informó este martes que unos 35 empleados de la factoría de Puerto Real se despidieron de sus funciones en la planta tras acogerse al plan especial de bajas incentivadas para los mayores de 59 años que promueve la empresa en su plan anticrisis.

La plantilla le dedicó a los trabajadores salientes un caluroso homenaje, sin embargo, el ambiente que se respiraba en el interior de la factoría era de desmantelamiento , según han declarado a este periódico distintas fuentes consultadas. Como se recordará, las dos plantas gaditanas de Airbus no entran dentro de los planes de futuro de Airbus debido a su tamaño y organización. Esta situación no es nueva, ya que Airbus ha calificado como 'non core' («no fundamentales») a ambas plantas.

El mayor apogeo de la planta de Puerto Real, ahora cuestionada, fue en 2004 con la puesta en marcha del programa del 'superjumbo' A380, sin embargo, la cancelación de este avión ha dejado en fuera de juego a la factoría puertorrealeña que sobrevive con tres programas aeronáuticos civiles: A350, A320 y A 330. Mientras tanto, la planta de El Puerto, enmarcada en la división de defensa del grupo, pero con trabajo civil, sobrevive con el programa del avión militar A400M, el C295, y los cubremotores para el avión civil de Boeing 737 Max, que en 2019 sufrió un duro varapalo al quedar cancelada temporalmente su producción hasta solucionar los problemas informáticos de su navegador de vuelo, que dieron lugar a dos accidentes aéreos.

Otros precedentes

Ante esta situación, el responsable en la provincia de la federación del Metal de UGT, Antonio Montoro , trata de unificar fuerzas a nivel sindical, social y político para reivindicar la supervivencia de la industria de Cádiz . El pasado verano, tanto los astilleros como la aeronáutica de la Bahía se echaron a la calle en defensa de los puestos de trabajo. Fueron dos manifestaciones seguidas, una el 23 de julio y otra el 29 del mismo mes . Ahora, según UGT, la situación es más grave. Este sindicato ha iniciado contactos con la patronal, la Junta, partidos políticos y ha llamado a CC OO para que se sume también a este iniciativa. Sin embargo, las espadas están en alto.

El responsable del Metal de CC OO, Jesús Serrano , no es partidario de esta convocatoria sino de exigir a las administraciones públicas su compromiso con la provincia de Cádiz. En este sentido, Serrano aclara que «las alternativas en favor del empleo vienen de las actuaciones que generen los gobiernos». De momento, CC OO no se adhiere a esta convocatoria.

Por su parte, el presidente del Consejo Aeronáutico de Cádiz, Antonio Conde , ha reconocido que la situación en el sector es muy complicada y los recortes de empleo que se barajan en Airbus con las medidas especiales que se han pactado, es decir, bajas incentivadas, excedencias y la no renovación de contratos temporales, traerán consecuencias negativas para el resto del sector . En su opinión, «tarde o temprano, la dirección de Airbus decidirá sobre el futuro de ambas factorías».

Panorama complicado

La división civil de la compañía, a la que pertenecen las plantas de Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz), es la que presenta un panorama laboral más complicado, ya que las empresas aeronáuticas de vuelos domésticos han cancelado pedidos y han recortado sus previsiones de inversión a corto y medio plazo en lo que se refiere a renovación de flota. El impacto, por tanto, del coronavirus ha sido letal para el gigante de la aviación en Europa que, en los primeros seis meses de 2020 ha perdido 1.919 millones de euros .

Esta situación llevó a la dirección a establecer en abril un plan de restructuración que se ha ido aquilatando hasta que el pasado junio se fijó la hoja de ruta definitiva a seguir tanto en su división civil como en la de defensa, a la que pertenece la planta de El Puerto y las factorías de sevillanas de San Pablo y Tablada. De esta forma, la compañía ha realizado una provisión de 1.200 millones de euros a cuenta del plan de reestructuración que, según el diseño presentado a finales de junio, supondrá la reducción de su plantilla mundial en 15.000 trabajadores de un total de 134.000 en la actualidad.

La traslación de estos despidos en España se traducía en 900 salidas en las plantas de nuestro país, de las que 151 correspondían a Puerto Real y 135 a la factoría de El Puerto . Sin embargo, esta medida traumática se frenó en junio al pactar un plan social con dos de los cinco sindicatos que forman el comité intercentros de Airbus, con CC OO y ATP. Así, se decretó un ERTE para la división civil de Airbus del 23 de noviembre al 31 de mayo de 2021, mientras que para la división militar el ERTE es para los doce meses del próximo año. Ambas medidas han amortiguado los despidos, pero los sindicatos no se fían de las decisiones que pueda adoptar Airbus con Cádiz en los próximos meses.

En España, por ejemplo, ya han empezado las salidas voluntarias. Se prevé que antes de final de 2020 abandonen la compañía unos 242 trabajadores gracias al plan de bajas incentivadas. Pero no será suficiente.

Diferencias sindicales

No es oro todo lo que reluce bajo este plan de contingencias. Este plan no ha contado con el respaldo mayoritario de las centrales sindicales que integran la mesa negociadora .

El sindicato UGT celebró a finales de octubre en Cádiz una reunión de delegados donde asistieron sus principales líderes nacionales y regionales de la federación de Industria, Pedro Hojas y Manuel Jiménez , respectivamente. El encuentro realizó una radiografía sobre la reconversión silenciosa que vive el tejido industrial gaditano que, según los sindicalistas, se ha acrecentado con la irrupción de la pandemia.

El acento se puso entonces sobre los planes de futuro de Airbus en Andalucía y el sindicato UGT ya lo dijo abiertamente: «la compañía aeronáutica no cuenta con Cádiz» . Los representantes sindicales, a raíz de los últimos movimientos estratégicos de la empresa, sostienen que las dos plantas gaditanas están en peligro de muerte . De hecho, el acuerdo para pactar un ERTE en las factorías españolas hasta mayo, en la división de Operaciones-Civil, y hasta diciembre de 2021, en el área de Defensa, no recoge ninguna cláusula que garantice la viabilidad de las factorías de El Puerto y Puerto Real.