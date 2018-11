DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Cádiz muestra su compromiso por el Día contra la violencia hacia las mujeres Subdelegación y Ayuntamiento organizan dos concentraciones en repulsa por las agresiones machistas

La provincia de Cádiz se preprara para celebrar la jornada del 25-N, fecha propuesta para la concienciación contra la violencia hacia la mujer. Por ese motivo, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha participado esta viernes, junto a un grupo de alumnos del IES 'Columela' de la capital gaditana, en el acto de homenaje a las víctimas de la violencia de género, que ha servido para recordar a las 44 mujeres asesinadas en España en lo que va de 2018.

Pacheco ha colaborado con esos estudiantes en la colocación de lazos con los nombres de las 44 mujeres asesinadas por violencia de género en un árbol colocado en el jardín del Instituto 'Columela', el cual se ubica cerca de la sede de la entidad gubernamental.

En el acto, el subdelegado ha leído un manifiesto en el que, en nombre del Gobierno de España y en el de toda la sociedad, expresa «el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer», así como «su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus hijos e hijas».

En el escrito se lamenta que aún no se haya dado «el cambio de conciencia social que remueva todos aquellos comportamientos, estereotipos y conductas que amparan, justifican o legitiman el maltrato».

En esa línea, Pacheco ha indicado que el Gobierno «es consciente de que la mayoría de la sociedad española rechaza el maltrato y a sus autores» y ha incidido en la necesidad de «continuar promoviendo la educación en igualdad en todas las etapas educativas, especialmente en la necesaria formación de la juventud en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías»

Para finalizar todos los presentes, entre los que se encontraban representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de varios organismos estatales así como de la propia Subdelegación del Gobierno, han guardado un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas.

Acto frente al Ayuntamiento

Además, este viernes ha tenido lugar en las puertas del Ayuntamiento de Cádiz una concentración para denunciar la violencia machista.

Al respecto, la concejala de Igualdad, Ana Camelo, ha destacado «la necesidad de seguir trabajando en la concienciación, sensibilización y lucha contra la violencia de género». Ana Camelo ha asegurado que «desde el Ayuntamiento de Cádiz hemos promovido y nos hemos sumado a la concentración convocada desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Diputación de Cádiz en todos los ayuntamientos de la provincia de forma simultánea para decir que no podemos aguantar más esta situación». La concentración ha sido bajo el lema ‘No podrán callarte. No podrán callarnos’.

Tras la concentración, en la que han participado una treintena de personas y se ha sumado la manifestación convocada por los ex trabajadores de Delphi, Ana Camelo ha subrayado el «papel que deben ejercer las instituciones públicas para evitar que se sigan produciendo estos asesinatos» a la par que ha lamentado «lo que parece un incremento del número de ataques machistas que ya han acabado con la vida de 73 mujeres y han dejado huérfanos a 27 niños y niñas».

«Si las instituciones estamos luchando y trabajo por la igualdad de la mujer y del hombre, no podemos consentir que nos levantemos cada día con un nuevo asesinato, que cada día amanezcamos con este horror», ha señalado.

La concejala de Mujer ha señalado que «el Ayuntamiento de Cádiz se ha sumado a los distintos actos que se han convocado de cara al 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género». Así, se ha referido a la pancarta colocada en la fachada del Consistorio con el lema «Ni una menos, vivas nos queremos».

Además, ha informado que la Junta de Gobierno Local ha autorizado iluminar de color rosa las murallas de Puerta de Tierra durante tres días, comenzando por este viernes y finalizando el domingo, 25N. «Con esto queremos invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las diferentes formas en las que se manifiesta este tipo de violencia en el mundo entero, así como sobre la impunidad de los autores en muchos de los casos y en los sistemas de prevención y actuación. Además, también es un momento especial para homenajear a las víctimas y celebrar los avances conseguidos en materia legislativa, social y cultural».

Servicio de Atención de la Junta

Por otra parte, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ampliará a partir del próximo mes de diciembre el Servicio de Atención Inmediata a Mujeres en caso de Agresiones Sexuales, un nuevo servicio de atención psicológica y jurídica urgente, puesto en marcha el pasado mes de abril, que se activa ante las llamadas por agresiones sexuales recibidas a través del Teléfono de Información a la Mujer (900 200 999).

La directora del IAM, Elena Ruiz, ha animado a las mujeres víctimas de violencia sexual a pedir ayuda ante una agresión, y ha recordado a la ciudadanía la importancia de mostrar tolerancia cero ante este tipo de violencia de género, «a veces invisibilizada e incluso normalizada». Por ello, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ruiz ha recordado que toda mujer «tiene derecho a decir NO en cualquier momento y circunstancia», y que todo hombre «tiene que aceptar ese no, sin matices».

El nuevo servicio, que es gratuito, anónimo y confidencial, funcionaba desde abril de jueves a domingo y días festivos, con el fin de dar cobertura a las víctimas durante los días de mayor riesgo, dado que la mayor parte de las agresiones sexuales se producen en el marco de fiestas locales y salidas nocturnas. A partir de diciembre, el programa funcionará durante 24 horas los 365 días del año, con un equipo de más de 40 profesionales que darán vía telefónica atención psicológica especializada e inmediata, y se desplazarán para atender de manera directa a la víctima en caso necesario.

Una vez atendidas de manera inmediata, las víctimas son derivadas al Servicio de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Abusos y/o Agresiones Sexuales, un programa que funciona desde 2002, y que desde entonces ha atendido a más de 4.500 mujeres víctimas de violencia sexual. Desde el ámbito jurídico, el programa ofrece asesoramiento legal, acompañamiento en la denuncia, asistencia letrada y acusación particular en los procedimientos penales, así como la solicitud de medidas de protección y la tramitación de ayudas públicas a las víctimas. En el área psicológica, el programa interviene en terapia individual y grupal, al tiempo que ofrece apoyo y orientación en la denuncia y durante todo el procedimiento judicial. Junto a ello, se presta asesoramiento a las familias para informar sobre las pautas a seguir con las víctimas.

La directora del IAM ha señalado que las atenciones de este servicio son reflejo «de la persistencia de la violencia sexual como uno de los mayores delitos contra las mujeres, presente además en toda la sociedad, tal y como evidencian los datos mundiales», por lo que ha hecho una llamada a toda la sociedad, «no sólo a denunciar cualquier tipo de agresión sexual, sino también a promover el respeto y rechazar toda actitud machista que perpetúe el rol de la mujer como objeto sexual».

Colegio de abogados

Junto con estas instituciones oficiales, el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (ICA Cádiz) ha organizado unas jornadas en la capital gaditana, concretamente en el Palacio de Congresos.

En dichas jornadas se ha hablado sobre la 'Atención integral a la víctima', 'La prueba, especial consideración al daño psicológico', 'La intervención del Letrado en la asistencia a la mujer víctima de violencia de género', 'La Instrucción en el procedimiento de violencia sobre la mujer' y 'Actualidad jurisprudencial en torno a los tipos penales en el proceso de violencia sobre la mujer'.