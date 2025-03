Cádiz cierra el año con el récord histórico de nuevos contagiados: 2.312 nuevos positivos en covid en un día

El número de casos positivos en Cádiz no deja de crecer y la sexta ola parece no tener techo pues cada nueva jornada arroja cifras más altas de contagios por covid. Para cerrar el año, la provincia ha registrado el récord histórico de nuevos contagiados con 2.312 nuevos positivos en covid en un día. Unas cifras de vértigo que afortunadamente no se están traduciendo en una excesiva presión hospitalaria porque la población ya está vacunada en su gran mayoría y porque la variante ómicrom parece que causa unos síntomas menos graves. No se han notificado fallecidos en la provincia gaditana.

Andalucía registra este viernes 31 de diciembre un total de 16 muertes por coronavirus en 24 horas, y contabiliza 15.471 nuevos contagios respecto a la jornada anterior, en la que se notificaron seis decesos, y 5.143 casos positivos más en la comparativa intersemanal.

Según los datos que constan en el comunicado de la Consejería de Salud y Familias, la incidencia en 14 días, en las últimas 24 horas, sube 119,5 puntos hasta los 1.213,39 casos por cada 100.000 habitantes , 541,7 puntos más que hace una semana, cuando la tasa se situaba en los 671,7 casos.

La cifra de decesos es la más alta desde el pasado 14 de septiembre, cuando se notificaron 21 fallecimientos por coronavirus. Ese mismo mes también se registraron 15 muertes los días 20 y 22.

Estas cifras superan de nuevo el récord de tasa y contagios en la comunidad desde el inicio de la pandemia, que se alcanzó este jueves con una incidencia acumulada de 1.093,9 casos y 13.344 positivos de Covid. Estas cifras tan elevadas no se producían desde el pasado 28 de enero de 2021 cuando se contabilizaron 1.068,2 casos por cada 100.000 --25,7 puntos menos que la tasa registrada la pasada jornada--.

Por provincias, Sevilla notifica 4.118 nuevos contagios; Málaga tiene 3.175 positivos más: Cádiz 2.312 ; Granada 1.638; Córdoba 1.128; Jaén 1.122; Almería 1.038 y Huelva 940 casos más.

Los 16 fallecidos se contabilizan en Sevilla (6), Málaga (5), Almería (3), y Córdoba y Huelva, con un deceso por Covid registrado en cada provincia.

Menos hospitalizados

Andalucía registra este viernes 31 de diciembre una subida de diez hospitalizados en 24 horas hasta un total de 1.108, un incremento notablemente inferior respecto al jueves , cuando, con 104, se alcanzó la mayor subida de ingresos desde el pasado 10 de agosto de 2021 --con 138 en un día--, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentan a seis hasta situarse en 182, lo que supone 45 pacientes más que hace siete días.

Así lo ha dado a conocer la Junta de Andalucía en un gráfico difundido en Twitter. Los hospitalizados por coronavirus suben también este viernes, después de haberlo hecho en 104 el jueves y durante toda la semana: 36 el miércoles, en 58 el martes, en 129 el lunes (72 horas), en 27 el viernes y en otros 27 el jueves pasado.

En el caso de los pacientes en UCI , se suman seis este viernes tras haberse elevado consecutivamente durante siete días en siete el jueves, en ocho el miércoles, en once el martes, en 13 el lunes, en cinco el viernes, en dos el jueves y en 13 el miércoles pasado.

Por provincias, Sevilla es la provincia con más hospitalizados con 13.471 y 1.305 en UCI, seguida de Málaga con 11.174 y 1.054, Granada con 9.465 hospitalizados y 1.191 en UCI. La provincia de Cádiz tiene 6.813 pacientes ingresados con 693 en la UCI. Córdoba (5.677, 700), Jaén con 5.419 hospitalizados y 507 en UCI, Almería con 4.642 hospitalizados y 801 en UCI y Huelva con 3.048 ingresos en planta y 232 pacientes en UCI.

De acuerdo con estos datos enviados por la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 961.313 casos confirmados --15.471 más en 24 horas-- y ha notificado 11.566 muertes. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 59.709 --112 más--. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.483 --nueve más-- y el número de curados es de 826.277, después de que se añadan 603.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los fallecidos desde el inicio de la pandemia, Sevilla con se mantiene como la provincia con más muertes (2.374), seguida por Málaga con 2.061 --cinco más--, Granada con 1.895, Cádiz con 1.635, Córdoba con 1.117 --una más--, Jaén con 1.101, Almería con 956 (+3) y Huelva con 427, después de registrar un fallecido en las últimas 24 horas.

Contagios totales

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 961.313 desde el inicio de la pandemia, liderados por Sevilla con 210.326, seguida de Málaga con 187.343, Cádiz con 133.483 , Granada con 124.760, Córdoba con 93.351, Almería con 81.418, Jaén con 75.580 y Huelva con 55.052.