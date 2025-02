Cádiz arranca hacia la nueva normalidad: todo lo que está permitido y cómo a partir de este lunes

Cádiz dará este lunes un nuevo paso hacia la normalidad . Una normalidad que ahora resulta extraordinaria después de haber pasado dos meses encerrados en nuestras casas esperando el poder salir, el poder quedar, el poder viajar, el poder ir al cine o, el poder. Pues esa primera fase, la de la nueva normalidad, la uno, comienza mañana una vez que la provincia ha entrado, por obra y gracia de sus cifras sanitarias, en la lista de los lugares que podrán.

¿Y qué se podrá? Pues todo eso que se ha venido anunciando estos últimos días pero que ha ido cambiando en matices hasta el último momento (y quizá siga cambiando). Otras licencias siguen en el aire o con dudas de que realmente sean viables al chocar con otras restricciones.

Sea como fuere, la realidad es que en esta nueva fase se dará un buen empujón a la vida social , al contacto (con distancia, eso sí) entre los ciudadanos. Se permitirán las reuniones, se podrá ir a terrazas, abrirán pequeños comercios, se podrá circular con más personas en el coche, también moverse dentro de la misma provincia... una serie de aperturas al encierro que, sin duda, lo podrán hacer algo más llevadero.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este sábado las normas que regirán esta fase 1 de la desescalada del confinamiento en España a consecuencia de la pandemia de coronavirus, y que afectarán las próximas dos semanas (si no hay retroceso) al 51 por ciento de la población del país. Entre ellas a Cádiz. El viernes daba esta buena noticia el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, después de haber recibido el visto bueno de las cuatro áreas sanitarias de la provincia gaditana (Bahía de Cádiz-Janda, Campo de Gibraltar, Sierra y Jerez-Costa Noroeste) tras analizar la afección de la pandemia en esta zona. De Andalucía solo se quedarán en fase 0 Granada y Málaga.

Pues en el BOE se resume todo aquello que se podrá hacer en esta nueva andadura en las diferentes áreas que son las siguientes:

Reuniones con familiares y amigos

Es quizá uno de los momentos más esperados. Las videollamadas y los grupos de chats han sido claves durante este tiempo de separación pero la mayoría de la ciudadanía está deseando poder volver a reecontrarse de verdad con sus seres queridos. Eso sí. Los abrazos y los besos estarán ya en la responsabilidad de cada uno, siempre teniendo en cuenta lo que puede conllevar esas muestras de cariño en tiempos de contagios masivos.

Pues bien, el número máximo de personas que podrán estar en la reunión (sea de amigos o familiares) es de diez y el encuentro se podrá hacer en una casa o en una terraza habilitada , siempre guardando la distancia de seguridad recomendada de dos metros y nunca en parques o en mitad de la calle. Además, no se permite que en estas reuniones estén personas mayores de 70 años debido a su vulnerabilidad frente al Covid y, siempre, se tendrán que mantener las distancias y extremar las medidas de higiene. Si en vez de en una casa se queda en una terraza, el número de personas también será de diez como máximo y la separación entre una y otra mesa es obligatoria.

En cuanto al tiempo y la franja horaria, no se ha detallado. De momento no existe ninguna limitación al respecto a diferencia de los paseos o el deporte. Es decir, se podrá quedar a la hora que se quiera en los domicilios (salvo límites de convivencia vecinal), y en los negocios hosteleros, según el horario que tengan marcados estos, evidentemente.

Viajes en coche

A diferencia de estas semanas atrás ya podrán ir todas las personas que convivan en el mismo coche . Se les permitirá ir juntas en la misma fila de asientos, pero solo si pertenecen a la misma unidad familiar o viven en el mismo domicilio. En caso de que esta última premisa no se cumpla, entonces irá una persona por fila, interponiendo entre ellos la máxima separación posible, y con la obligatoriedad de llevar mascarilla. Esto es extensible a taxis y VTC, por lo que pueden utilizarse pero dejando libre el asiento del acompañante. En lo que atañe a minibuses y furgonetas de más de nueve plazas, la fila de asientos inmediatamente ubicada tras el conductor no puede ser ocupada. Y en transporte público sigue la obligación de usar siempre mascarilla.

Además, también como gran 'novedad', se podrán realizar viajes dentro de la misma provincia, siempre que sea para realizar alguna de las actividades permitidas. Además este sábado el Gobierno incluía un matiz importante y es que se permiten los traslados también a segundas residencias si están dentro de la provincia y poder pernoctar.

Terrazas al cincuenta por ciento

Otro de los grandes cambios de esta nueva fase será la apertura de algunos establecimientos hosteleros . Aquellos que tienen terraza y suficiente espacio para que la nueva andadura les sea rentable ya que estarán disponibles hasta la mitad de su aforo. De momento, para poder consumir dentro del local habrá que esperar a la fase 2, aunque sí podrán ofrecer comidas para recoger o a domicilio. También se permite la apertura de puestos de comida como por ejemplo los churreros.

En cuanto a la capacidad de estas terrazas habrá que tener en cuenta que además de no poder completar todo su aforo, las mesas deberán mantener la debida distancia física de al menos dos metros, en su caso, agrupaciones de mesa. La ocupación máxima será de diez personas por mesa. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar también el número de mesas.

En cuanto a las medidas de higiene previstas sobre los negocios hosteleros, se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores y, además, se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

Abren los pequeños comercios

A partir de este lunes el comercio minorista también abrirá sus puertas. El Gobierno ha establecido unas medidas de limitación de aforo y no podrán superar el 30 por ciento de su capacidad , además tendrán que vigilar que entre sus clientes haya distancia de dos metros y se propone que establezcan un horario de atención personalizado y preferente para los mayores de 65 años. No tendrán que atender con cita previa.

Por otro lado, el tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio. Además, deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo empleado.

Si cumplen esas condiciones deberán de poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes registrados por el Ministerio de Sanidad. En cuanto a perfumerías y similares no se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a la venta como cosméticos que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes. Y, tal y como especifica la orden del BOE, en comercios textiles y de arreglos de ropa, los probadores deberán utilizarse por una única persona, después de su uso se limpiarán y desinfectarán. En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de prendas.

Además, se tendrá que revisar, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales comerciales minoristas.

Vuelven los mercadillos pero no todos

En cuanto a la venta ambulante, mercadillos como El Piojito en Cádiz y las demás citas semanales de la provincia de Cádiz volverán a instalarse a partir de este lunes. Sin embargo, sólo podrán instalarse un 25% de los puestos y acotar la zona para que las fuerzas policiales puedan controlar en todo momento que no se supera un tercio del aforo y que se mantiene la distancia de seguridad entre los puestos y los clientes.

Misas, velatorios y entierros

Los cultos religiosos también darán un nuevo paso en la desescalada. Las iglesias tendrán que adecuarse a algunas restricciones como no superar un tercio de su aforo y mantener la distancia de seguridad entre los asistentes. Se recomienda el uso de la mascarilla como norma general. El BOE señala que se limite al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.

Además, en esta fase 1 se permitirán los velatorios aunque con limitaciones de personas. Podrán celebrarse tanto en lugares públicos como privados con la presencia de hasta 15 personas si se celebran al aire libre y diez si son en un lugar cerrado. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Los cementerios también abrirán este lunes.

Hoteles, limitaciones «inviables»

Los hoteles podrán abrir aunque con serias limitaciones que, según el sector, hacen inviable su apertura . En Cádiz han decidido en su mayoría esperar hasta junio para poder reabrir sus negocios cuando además se permitan los viajes interprovinciales. La prohibición de utilizar las zonas comunes y las prohibiciones de movilidad que aún existen, evita que estos establecimientos puedan recibir a otro tipo de clientes que no sean de la zona donde se encuentra ubicado.

Bibliotecas, museos, rodajes...

Las bibliotecas también podrán abrir pero de nuevo con limitaciones para prevenir nuevos contagios. Se permite las actividades de préstamo y devolución de obras , lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria. No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario. Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas. En el caso de que se deje consultar un libro, se depositará después en un lugar apartado y separado durante al menos catorce días.

También reabrirán los museos pero solo para visitas y con un control de su aforo al treinta por ciento. Las visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia. También se permiten los rodajes pero en una fase muy inicial reduciendo los equipos de trabajo al número imprescindible de personas.

Colegios pero sin alumnos y para administración o desinfección

Podrá procederse a la apertura de los centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas. Será responsabilidad de los directores de los centros educativos determinar el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo las citadas tareas. Durante la realización de dichas labores deberá garantizarse una distancia física de seguridad de dos metros. También se contempla la apertura de universidades pero en los mismo términos y la de laboratorios científicos.

Servicios sociales

En esta primera fase de la desescalada se permite la apertura de aquellos centros sociales que garantizan la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. En todos ellos se tendrán que adecuar a las nuevas reglas de prevención y protección para evitar contagios entre sus usuarios o profesionales.

Sin baño en la playa pero con pádel o tenis y el gimnasio, individual

El baño en las playas seguirá prohibido en esta primera fase . La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno que se permita esta práctica al igual que el uso de la playa (con las medidas necesarias) a partir del próximo 25 de mayo. Para ello tendrán que delimitar todavía cómo se podrá controlar el aforo y las distancias para que pueda ser posible.

Por otro lado, con la llegada de la fase 1, se abren los centros de entrenamiento al aire libre para los deportistas de alto nivel y los federados, pero también para los ciudadanos en general. Así, por ejemplo, se podrá ya empezar a jugar al tenis o al pádel (solo individual) en aquellas instalaciones que sean al aire libre y que cumplan con las normas de higiene y desinfección aprobadas por el Gobierno. En cuanto a los gimnasios pueden abrir ya este lunes, pero solo para realizar actividades individuales y bajo cita previa. Esos ejercicios no podrán implicar el contacto físico ni el uso de vestuarios de forma compartida.