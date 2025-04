Alerta: Las estafas por internet siguen creciendo en y desde Cádiz

El consumo en internet continúa en un permanente ascenso. Cada vez un mayor número de ciudadanos hace sus compras y regalos en la Red y el dinero circula a un ritmo vertiginoso a través de pagos on line, transferencias, aplicaciones de móvil , etc... Solo para el pasado Black Friday las estimaciones apuntaban que los españoles se gastarían alrededor de 1.700 millones de euros en un sinfín de artículos que elegirían al otro lado del monitor. Las cuentas se multiplican, los porcentajes se disparan, la irrupción de este nuevo modo de comercio no es hablar de futuro, es una realidad.

Y donde hay dinero, hay delito . Los amigos del mal así lo entienden. Y si hay más donde rascar pues allí estarán. Al acecho de un confiado comprador, inventando nuevos modos para consumar sus engaños y actuando sin piedad. El peligro se encuentra por todos lados y la Policía ya ha advertido en varias ocasiones que siempre hay que mantenerse cautos a la hora de hacer cualquier transacción económica por internet. El ciberdelincuente tiene la escapatoria mucho más fácil cuando, además, el anonimato es su principal aliado.

En Cádiz no dejan de llegar denuncias a las comisarías de gente que ha sido engañada. Cada vez hay más. Hay multitud de casos:desde el que alquiló un piso de verano en la provincia y cuando llegó no estaba arrendado a su nombre o ni siquiera existía o estaba en alquiler, hasta el que pagó en una app de compraventa por una consola, un móvil, o un robot de cocina y jamás los vio.

Recientemente la Policía Nacional daba cuenta de la última operación contra la ciberdelincuencia que han desarrollado en Cádiz. Los agentes han desarticulado una red especializada en estafar a través de internet con falsos anuncios en los que ofertaban artículos de electrónica, en su mayoría, a precios que estaban muy por debajo de su valor de mercado. Hay seis detenidos. Todos ellos vecinos de San Fernando a los que se les investiga por los delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Su 'modus operandi' era el más común que suelen emplear este tipo de timadores. Insertaban estos anuncios (con fotos cogidas de otros reales) en plataformas muy conocidas de compraventa de artículos de segunda mano. Por ejemplo, una Nintendo. Yle ponían un precio irresistible. A la mitad o más de la mitad de su valor. Y esperaban a que sus víctimas picaran.

Este tipo de apps permiten que entre el vendedor y el comprador haya un contacto directo. Y en ese contacto se ganaban la confianza de su 'cliente'. Hablaban del precio, de cómo se lo enviaría y, por supuesto, cómo tenían que hacerles el pago. El cobro era otra de las artimañas más recurridas para estos estafadores. Para evitar que sus datos bancarios queden registrados en algún sitio, piden que se les abone por transferencia bancaria bajo el método 'efectivo-móvil', un servicio bancario que permite enviar dinero en efectivo al teléfono móvil de cualquier persona de manera inmediata y para lo cual se envía un SMS al beneficiario pudiéndose retirar el dinero de un cajero sin ser cliente del banco ni usar tarjetas de crédito, únicamente mediante la introducción en el cajero del código que se envió en ese SMS.

Además, otra de las claves era el envío del DNI . Para también ganarse la confianza de sus compradores no tenían inconveniente en mandarles su DNI, sin embargo, no era precisamente el suyo sino el de otras víctimas anteriores a las que les habían pedido la documentación para hacerles efectivo el envío de los productos sin que estos les llegaran nunca. Como advierten desde la Policía, esta estratagema causa también serios problemas a esas personas cuyos documentos son utilizados sin permiso y a las que después les llegan las denuncias de los afectados sin que ellos hayan participado en ningún tipo de engaño.

La investigación llevó a los agentes hasta San Fernando. Allí lograron identificar, localizar y detener a los seis investigados por este asunto. Se les imputa hasta 55 engaños , denuncias que interpusieron sus víctimas por diferentes lugares de España. Según la Policía tenían ya una «estructura de trabajo, en la cual necesitaban la participación de otras personas utilizadas como mulas para procurar la impunidad de la cúpula tras descubrirse una transacción fraudulenta, tales como realizar aperturas de cuentas bancarias o líneas telefónicas para realizar los contactos, al igual que procurarse personas que realicen la retirada del efectivo».

Los alquileres falsos

Pero esta investigación de la que se ha informado recientemente no ha sido la única que ha transcendido en este 2019. Por ejemplo ha habido numerosos casos de estafadores detenidos por intentar engañar ofertando a turistas alquileres falsos por diferentes localizaciones de la provincia. También lo hacían con absoluto descaro. A través de páginas conocidísimas y especializadas en renta de pisos y casas de verano. Ponían fotos de viviendas reales que, a menudo, ni siquiera estaban en alquiler , les colocaban el precio, pedían una fianza para la reserva y listo. Un fraude que también se extiende y prolifera sobre todo en fechas próximas al verano y del que las fuerzas policiales no se cansan de advertir.

Sin embargo, hubo otra operación policial en la provincia contra este tipo de engaños que superó todas las cifras conocidas hasta el momento y tuvo un importante impacto en todo el país. La Policía desmanteló a otro de estos grupos, también vecinos de San Fernando, por engañar supuestamente a unas 800 personas de toda España. Una estafa que, según se informó, superó los 200.000 euros .

El 'modus operandi' de esta red por la que se detuvo a una veintena de supuestos implicados coincidía con las formas que suelen tener. Los fraudes eran en la mayoría de las ocasiones sobre supuestas gangas con las que les habían engatusado a las víctimas pero que jamás llegaron a tener en casa. En esta ocasión, los agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la comisaría gaditana dieron con los presuntos autores. Habían estado recibiendo denuncias desde el año anterior a la explotación de la operación –a la que llamaron Ruder– y casi siempre las estafas se habían cometido a través de la popular plataforma Wallapop .

Según se pudo constatar publicaban de forma múltiple y reiterada decenas de anuncios de artículos inexistentes en los principales portales de compraventa. La mayoría de las ofertas eran de productos de valor que ofrecían como gangas. Por ejemplo Termomix a 500 euros o Play Station o drones a 200. Alguna vez se llegaban a grabar a ellos mismos (sin mostrar su rostro) llevando el paquete a Correos para que les enviaran el dinero. También enviaban sus DNI que, de nuevo, no eran los suyos, sino los de anteriores víctimas.

Para rematar el pago solicitaban al afectado que se lo ingresara por transferencias a cuentas bancarias y giros postales. Para ello utilizaban a 'muleros' , gente que a través de los años fue colaborando con la red y que a cambio de una comisión abrían estas cuentas o recibían los giros. La Policía llegó a intervenir cientos de tarjetas de telefonía a nombre de identidades falsas o de otros terceros que no lo sabían para poder hacer esta transacción y poder cobrar los pagos en los cajeros intentando ocultar su identidad.

Consejos de la Policía: No todo es lo que parece, usa el sentido común y desconfía de chollos. Comprueba las características del anuncio y asegúrate que no figura en otras webs. Mediante la búsqueda de imágenes de tu navegador podrás comprobar si la foto del artículo ofertado figura en otros anuncios a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio. Comprueba en Internet el número de teléfono del vendedor, su identidad o su correo. Muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros y alertan de ellos. Nunca facilites copias del DNI para comprar artículos o contratar algún servicio. Una vez que envías esa información, tus datos podrían estar a merced de cualquier ciberdelincuente. Exige y realiza tus compras online utilizando métodos de pago seguro. En caso de transferencias bancarias, antes de enviar el dinero, asegúrate de que el titular de la cuenta es una persona física real (basta con ir a una sucursal y comprobar que el nombre del destinatario de la transferencia que se va a realizar coincide con la identidad del titular de la cuenta).