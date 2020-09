EDUCACIÓN 8.400 niños comienzan sus clases en las guarderías y en las escuelas infantiles de la provincia El delegado territorial de la Consejería de Educación y Deporte, Miguel Andréu Estaún, inaugura el inicio del curso para escolares de hasta 3 años en la Escuela Infantil La Marea de San Fernando

Desde el martes 1 de septiembre, las guarderías y las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de la provincia de Cádiz reabren sus puertas, casi seis meses después del precipitado final de curso propiciado por el inicio de la pandemia. Para inaugurar oficialmente el nuevo curso escolar 2020/21 para menores de 3 años, el delegado territorial de la Consejería de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu Estaún ha acudido a la Escuela Infantil La Marea (San Fernando). En el acto, como representación municipal, también estuvo presente la concejala de educación, María José Foncubierta. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación y Deporte, para este particular primer ciclo de la Educación Infantil se han ofertado 11.676 plazas en la provincia, de las cuales aproximadamente 8.400 se han cubierto en las edades de 0 a 3 años, constituyendo un descenso de matriculaciones respecto al año pasado en el momento del comienzo del calendario escolar. Estos escolares se encuentran repartidos entre las 188 escuelas infantiles de la provincia, de las cuales 112 se tratan de centros privados adheridos a la Junta, siendo públicos los 76 restantes. Por otra parte, el delegado de Educación en Cádiz ha valorado positivamente el aumento en 416 plazas para esta oferta de ingreso, así como las 10 nuevas escuelas respecto al curso anterior. Pese a que no resulta obligatoria la matriculación de los menores de 3 años, desde la Consejería de Educación se ha realizado un llamamiento con el fin de que los padres lleven a sus hijos a las diferentes escuelas infantiles y guarderías para «mejorar la conciliación familiar y por la importancia de la educación en estas edades tempranas». Del mismo modo, Andréu Estaún ha recordado que «el plazo de matriculación continúa abierto».

Medidas anti-Covid

El delegado territorial de educación ha elogiado el desempeño de las diferentes administraciones en materia de educación: «hemos trabajado muchísimo para garantizar la presencialidad en las escuelas. Andréu ha solicitado ayuda a las diferentes administraciones e instituciones, esto no se podría conseguir sin la buena sintonía entre Educación, Salud y los Centros, más el esfuerzo inestimable de los padres». Entre las diferentes medidas anti-Covid, Miguel Andréu Estaún ha destacado el establecimiento de distancias de seguridad, los protocolos de entradas y salidas, la reducción de los grupos y la creación de colectivos burbujas, así como el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos. Pese a todos estos protocolos, desde la Consejería de Educación y Deporte se solicita «responsabilidad a los padres» a la vez que reconocen la dificultad para homologar las medidas, ya que «cada colegio es un mundo». Por último, desde Educación aseguran que seguirán «los protocolos que dicten desde Salud y garantizan una coordinación continúa con los centros. En función de cómo avanza la pandemia, iremos cambiando y adaptando las medidas».

En definitiva, el nuevo curso se inicia «con muchísimas novedades, en lo que se refiere a organización, aunque con la misma metodología», expresaba la directora del centro, Lucía Cuesta López. Precisamente, durante la jornada inaugural, la Escuela Infantil La Marea se ha dedicado a ofrecer una reunión informativa individual a cada padre con el fin de explicar detenidamente los procedimientos y garantizar la seguridad de sus hijos. «Intentaremos seguir con nuestra línea de trabajo, pese a las dificultades», cuenta la profesional docente. María José Foncubierta, por su parte declaró su deseo por que «este nuevo año académico sea un curso escolar que se inicie y se acabe dentro de la normalidad que se presenta». Para la concejala de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, el primer ciclo de Educación Infantil constituye «una parte fundamental para el desarrollo psicosocial de los pequeños».

Inicio del curso escolar 2020/21

Al margen del comienzo del primer ciclo de Educación Infantil, el resto de alumnos de Andalucía no retomaran la vuelta a las aulas hasta la próxima semana. Concretamente, los alumnos del segundo ciclo de Educación infantil, junto a los de Educación Primaria y Especial, tendrán que esperar hasta el próximo jueves 10 de septiembre. Por otro lado, a finales de agosto, la Consejería de Educación modificó el inicio del curso escolar 2020/21, evitando la coincidencia entre las enseñanzas de Régimen Especial y de la Escuela Oficial de Idiomas –las cuales comienzan el lunes 21 de septiembre– y las de Secundaria (ESO, Bachillerato, FP, Educación Artística y Permanente), que estrenan curso el día 15 de este mes.

Incertidumbre en las escuelas infantiles

Los estragos ocasionados por el coronavirus son prescriptibles según la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. Durante la jornada de ayer, la presienta, Rosario de la Peña, destacaba que el inicio del primer ciclo de la Educación Infantil se presentaba como «un día de ilusión, pero de mucha incertidumbre porque hay muchas familias que están comunicando que, de entrada, no van a traer a sus hijos ya que tienen miedo». Esta mencionada inseguridad sería uno de los principales factores que explicaría el descenso de matriculaciones, todo a la vez que continúa abierto el plazo de inscripción. El descenso de la natalidad también apoya la disminución de alumnos. Tal y como apunta la Delegación Provincial de Educación, las ratios se han reducido respecto el curso anterior y se han cerrado 22 aulas en total. La coordinadora ha querido tranquilizar a los progenitores asegurando que «los centros disponen de unos protocolos muy altos que han establecidos las consejerías de Educación y Salud». «Queremos transmitir tranquilidad a las familias, que nuestros centros son lugares seguros, que el riesgo cero no existe, pero que dentro de nuestras instalaciones los niños van a estar muy seguros y muy protegidos», finalizaba de la Peña.

Mejora de la financiación

Por otra parte, la Consejería ha revelado mediante un comunicado que destinará este curso que comienza «40 millones adicionales a mejorar la financiación de las escuelas infantiles y los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias que imparten el primer ciclo de Educación Infantil. Este incremento en el presupuesto destinado al alumnado de 0-3 años permitirá subir el precio- plaza en un 15%, es decir, pasará de los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones». Así, cada alumno de esta etapa contará «con una inversión de 42 euros más al mes y, por tanto, mejorará la calidad en la atención educativa ofrecida por miles de profesionales comprometidos».

La mejora de la financiación, que se aplicará a partir de 1 de septiembre, se realizará sin que suponga un mayor coste para las familias, ya que será la Consejería quien asuma el coste total del incremento del precio-plaza y de las bonificaciones de las que se beneficiarán las familias que escolaricen a sus hijos en el primer ciclo de Infantil. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas. Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48% aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2020, y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33%. La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de niños y niñas y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.