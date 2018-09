CULTURA Vuelve la opereta a los teatros Falla y Villamarta La Coral de la UCA interpretará el 28 y 30 de septiembre 'Black El payaso', basada en la novela de 1923 'La princesse aux clowns'

La Coral de la Universidad de Cádiz interpretará los próximos días 28 y 30 de Septiembre, a las 20 horas, en el Teatro Villamarta y Gran Teatro Falla respectivamente Black El Payaso. Se trata de una opereta en un prólogo y tres actos con música de Pablo Sorozábal y libreto de Francisco Serrano Anguita. Está basada en la novela de 1923 La princesse aux clowns, de Jean-José Frappa, estrenada el 21 de abril de 1942 en el Teatro Coliseum de Barcelona.

Después del éxito cosechado por la primera producción lírica de la Coral El tío Caniyitas o el Mundo Nuevo de Cádiz, «tenemos la intención y el deseo de continuar llevando a cabo un trabajo de recuperación e interpretación de nuestro género lírico por excelencia: la Zarbuela», han informado desde la Coral.

Por este motivo el próximo trabajo de este conjunto de voces, Black el payaso, es un título que mezcla ópera, opereta y zarzuela, una simbiosis artística poco frecuente en las programaciones culturales de los teatros nacionales. «Black el payaso es uno de los títulos más interesantes de la producción española de la primera mitad del siglo XX».

La dirección artística y teatral estará a cargo de Miguel Cubero y al frente del planteamiento musical se encuentra Manuel Pérez Madueño.

Los responsables del proyecto han indicado que «nuestra intención continúa siendo totalmente creativa, provocando en todos los participantes en esta propuesta el desarrollo de sus capacidades artísticas en toda su extensión. No se trata de exponer una idea preconcebida. Se trata de crearla desde la capacidad creativa de todos ellos, desarrollarla y convertirla en una experiencia artística en todos sus aspectos».

La obra

Adaptación de la novela La princesse aux clowns, de Jean-José Frappa. La obra obtuvo un enorme éxito, sobre todo por la partitura de Sorozabal; de «ampulosa y grande» la calificó José María Junyent; «de gran impulso lírico» Arnau, destacando los dúos de soprano y barítono Para mi príncipe y de barítono y tenor Dibujos de clara belleza; los números cómicos: un dúo Dos besos míos; las respectivas romanzas de los cuatro protagonistas: la de soprano Yo que jamás había sentido, la de barítono Hacer de un mísero payaso, la de bajo Aunque todos nos daban por muertos y la de tenor Deja la guadaña segador.

En esta obra se produjo, por desgracia, el enfado entre Pablo Sorozabal y Marcos Redondo, unión que tan buenos frutos produjo desde el estreno de KATIUSKA en 1931. Apunta el Diccionario de la zarzuela que ninguno de ellos da explicaciones del motivo en sus respectivos libros de memorias. Yo aun no tengo el de Sorozabal, pero Marcos Redondo sí dice literalmente en las suyas “En el Coliseum de Barcelona estuvimos representado BLACK EL PAYASO hasta el 25 de mayo, último día de la temporada. Por cierto que Sorozabal, autor de la música de esta obra, se enfadó conmigo. Alguien, nunca he sabido quién, le dijo que yo pensaba retirar la obra del cartel. No era verdad, por supuesto, pero no hubo forma de convencerle. Y el maestro y yo estuvimos sin hablarnos unos cuantos años”. Por lo dicho, yo me inclino a que fuese, por vía de la maledicencia, un obstáculo más de los que puso al maestro el entorno oficial y en el que con gusto colaboraron otros, que siendo excelentes músicos, no rayaron a la misma altura en el plano personal consiguiendo el rompimiento temporal de dos grandes personas y amigos, aunque no lograron su objetivo de hundir al gran compositor.

Sinopsis

Tras una guerra civil es destronado el Príncipe Daniel de Orsonia, antiguo prometido de la Princesa Sofía de Surevia a la que había regalado una placa con la partitura de Las melodías de la estepa. Black, el hijo del orfebre que había grabado la placa y que por ello conocía la música, triunfa en Paris como payaso en unión de White, y una noche va a presenciar la función la Princes Sofía junto con otros exiliados de Orsonia. Black interpreta “Las melodías de la estepa” y la Princesa cree que el payaso es el Príncipe Daniel. Black sigue la corriente porque se enamora de Sofía. Restaurada la monarquía en Orsonia, el payaso es desenmascarado por el verdadero Príncipe, Carlos Dupont, que sin embargo no aspira al trono. Al final todo termina bien, pues Black, valientemente, desarticula otro golpe revolucionario, y Dupont cuenta la verdad a la Princesa y convence al payaso para que acepte el trono, lo que al final hace si Sofía, como efectivamente ocurre, le confiesa su amor