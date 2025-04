Cisma en el PSOE de Cádiz: Victoria Rodríguez pone su puesto a disposición de la Ejecutiva

Se confirma el cisma en el PSOE de Cádiz. La que hasta este martes fuese delegada de la Zona Franca, Victoria Rodríguez, ha puesto a disposición del partido su puesto como vicesecretaria general de la Comisión Ejecutiva Municipal tras ser relevada por Fran González.

Rodríguez planteó su salida a la Ejecutiva poco después de que el BOE confirmase el nombramiento de González. En el escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva LA VOZ, reconoce una «pérdida de confianza» del ámbito orgánico hacia su persona que la ya exdelegada «no termina de comprender».

La carta confirma la fractura interna del PSOE de Cádiz , después de que esta misma semana un grupo de militantes pusiera en entredicho las capacidades de González desde el anonimato. El partido se esforzó en cerrar filas con un comunicado en el que felicitaban a Fran González por su nombramiento. En él, la Comisión Ejecutiva Municipal destacó la «perserverancia y firmeza» del candidato a la alcaldía de Cádiz en las últimas elecciones municipales. González dimitió tras los malos resultados y durante estos meses ha trabajado como asesor del Gobierno de la Nación en Madrid.

El nuevo delegado de Zona Franca sustituye a la que fuera su número dos en la labor de oposición en el primer Gobierno de 'Kichi'. Fran González se posicionó desde un primer momento con Pedro Sánchez, quien ya en el Gobierno nombró, con el apoyo de González, a Victoria Rodríguez como delegada de la Zona Franca de Cádiz.

«La confianza que depositaron en aquel momento en mí se contextualizaba en un equipo de trabajo sólido y consolidado del que me consideraba parte y con el que compartía una visión ilusionante de las políticas y de los proyectos. Por circunstancias ( que no termino de comprender ) desde hace bastante tiempo ha habido un distanciamiento de este equipo y de este proyecto en el que ya no me siento tan implicada», recoge el escrito en el que la socialista plantea su dimisión.

Fran González fracasó en su intento de alcanzar la alcaldía y ahora, meses más tarde, vuelve a ocupar un cargo en su ciudad natal en detrimento de la que fuese su compañera. Rodríguez considera que esa «pérdida de confianza» del partido hacia su persona «no beneficia a nadie y perjudica el buen funcionamiento» del partido. «Entiendo que debe prevalecer el correcto funcionamiento de la organización por encima de las personas», añade el escrito, el cual Rodríguez concluye «deseando el mayor de los logros del partido socialista en la ciudad de Cádiz».

El PSOE ha trasladado a este medio su apoyo a la ya exdelegada, quien, aseguran, pretenden que mantenga su cargo orgánico. Victoria Rodríguez, que se ha tomado unas vacaciones tras su marcha, se limita a lo planteado en el escrito adelantado por LA VOZ. En él, entiende que «la mejor opción para el PSOE de Cádiz es que ponga mi cargo de vicesecretaria general a disposición del comité para que puedan completar su equipo con alguien con quien puedan trabajar con confianza». «Entiendo que prevalecer el correcto funcionamiento de la organización por encima de las personas», añade en el documento.