MÚSICA El verano musical avanza en septiembre La provincia gaditana acoge diferentes estilos como el jazz, rock, flamenco y carnaval, para seguir disfrutando de la música

La provincia gaditana está viviendo en sus últimos años una notable proliferación de festivales y conciertos, sobre todo, durante los meses de verano. El turismo musical es hoy en día una realidad y Cádiz se ha convertido en un reclamo muy atractivo para quienes les gusta disfrutar de la música.

Aunque los meses de julio y agosto han sido muy significativos para vivir una gran fiesta de la música, septiembre no se queda atrás y promete un mes musical a la altura de quienes se niegan a despedir el verano. Chiringuitos, salas de música y algunos festivales continuarán satisfaciendo los gustos variados de los amantes de la música.

Durante los próximos meses la provincia de Cádiz acoge diferentes propuestas culturales para aquellos que no quieren perderse estas citas musicales. El 13 y 14 de septiembre, David DeMaría celebra sus 20 años en la música con un concierto en un enclave único como es el Hotel Fairplay de Benalup, dentro del ciclo de conciertos Stay Alive®. Los asistentes no solo disfrutarán de su música, también de otros artistas de primer nivel como Coti. El cantante de 'Nada fue un error' llega el 20 de septiembre a Fairplay Golf & Spa Resort con su nueva gira. Justo al día siguiente, el día 21, el público de Benalup podrá disfrutar también de uno de los artistas más emblemáticos del panorama musical español como Revolver. Estos tres artistas pondrán el ritmo musical a las noches de septiembre, pero el ciclo de conciertos se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre con Javier Ruibal y La Unión, entre otros artistas.

Para aquellos que disfrutan con el jazz, la Sala Milwaukee, en El Puerto de Santa María, ofrece la actuación de Myroslav Levytsky Jazz Trio a las 22:30 horas, dentro del SummerJazz 2019. Esta mítica sala portuense ha ofrecido un amplio cartel desde junio y continúa durante el mes de septiembre con una amplia programación, incluyendo, además, las actuaciones de LioParda Cabaret el día 20, Magia con Humor (J. Tamariz, C. Lorgia, J. L. Rubiales & R.Gómez) el 21, The Sharpeez Band (Rhythm & Blues Band) el 24 y Buffalo Blues Band el 27 de septiembre.

El carnaval también hará gala de su esencia musical el 13 de septiembre en el polideportivo municipal de El Puerto de Santa María. Este día se darán cita algunas de las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz en una gran noche carnavalesca en recuerdo de Ángel García. Los asistentes podrán disfrutar de chirigotas y comparsas de máximo nivel como la comparsa de Martínez Ares 'Los Carnívales', 'Daddy Cadi', la chirigota del Sheriff 'La Luz de Cádiz' y la Antología de Los Majaras.

La mecha más rockera se enciende el 14 de septiembre con el Electric Rock Day en Jerez. En este festival los amantes del rock podrán disfrutar de grupos de calidad a nivel nacional e internacional como los americanos Them Dirty Roses (EE.UU) o los gaditanos Smokers Die Young y Random Thinking, entre otros. Además, contarán con exposiciones de Harley Davidson, Food Trucks y un buen ambiente a partir de las 12:00 horas de la mañana. Siguiendo el ritmo de Rock & Roll llegamos a finales de septiembre. El día 28 el paseo marítimo de Puerto Real acogerá el evento gratuito Rock D’Aki, en el que se potenciará la promoción de grupos locales como Reincidentes, The Electric Alley y grupos venidos desde países vecinos como los londinenses The Grudge.

Para quienes sienten el compás y el flamenco más puro, tendrán que anotarse los jueves en su agenda, puesto que a partir de las 23:00 horas, en la Calle Beato Diego de Cádiz, disfrutarán de un septiembre muy flamenco en Evohé. Durante los próximos días artistas de la talla de La Flaka & Junior Miguez, Navajita Plateá o El Purili harán gala de actuaciones con solera para amenizarnos el comienzo del otoño.

Finalmente, entre la oferta cultural de este mes en Cádiz, cabe resaltar también el concierto gratuito de Antílopez en San Fernando, que tendrá lugar el 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas, con motivo de la conmemoración de Las Cortes.