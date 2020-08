Cornoavirus Cádiz Un trabajador del Falla da positivo y los asistentes a la reunión del patronato, en cuarentena Las personas que acudieron a la cita del pasado miércoles, entre ellas la edil Lola Cazalilla, aisladas a la espera de las PCR; hoy han desinfectado el Teatro

Esta mañana los miembros del Patronato del Carnaval de Cádiz han recibido una llamada en la que se les ha informado de la obligación de quedarse en sus casas y guardar cuarentena hasta que se les hagan las pruebas PCR y se les comunique del diagnóstico. Y es que un trabajador del Teatro Falla ha dado positivo en coronavirus, y fue uno de los que estuvo presente en la reunión del pasado miércoles en la plaza Fragela.

Por tanto, todos los asistentes que acudieron a la cita en el teatro deberán cumplir el protocolo: guardar el tiempo de espera y tener las mínimas relaciones hasta descartar el contagio. En el acto estuvieron presentes una docena de personas: entre ellos representantes de los colectivos (comparsas, coros, cuartetos, antifaces, artesanos, cantera...), miembros de Policía Local, de Protección Civil, seguridad, tramoyistas y los concejales Lola Cazalilla (de Cultura) y Francisco Javier Ramírez 'Chato' (PSOE).

Nada más conocerse el positivo, se ha activado el protocolo. Se ha cerrado el Falla y se ha desinfectado (en estos momentos, como es lógico, no hay ninguna actuación pendiente en la agenda) y se ha comunicado la situación a todos los presentes. No ha trascendido el estado de salud del infectado. El resto no presentan síntomas, y es que fuentes municipales aseguran que se guardaron todas las medidas sanitarias (mascarillas, distancias de seguridad, higiene) y que por eso mismo la reunión fue en el Teatro, para que fuera posible albergar a todos los representantes con espacio suficiente.