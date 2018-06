CRISIS EN EL PP Teófila Martínez, muy dura: «No nos merecemos el desprecio de Aznar» La exalcaldesa de Cádiz lamenta que el expresidente del Gobierno «se haya olvidado tan pronto de nosotros y de todo el trabajo» realizado

La diputada del PP y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, cree que los militantes que llevan «tantos años o más» que José María Aznar en este partido no se merecen lo que ha considerado «el desprecio» de quien fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004.

Así lo ha manifestado Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz al ser preguntada por las declaraciones del expresidente del Gobierno sobre la reconstrucción del centroderecha en España y sus palabras sobre que no se sentía representado por nadie.

«Con todos mis respetos al señor Aznar, que he trabajado con él, ha sido mi presidente y he sido compañera suya de partido, hemos trabajado muchos militantes y diputados para que el PP llegara al Gobierno bajo un equipo presidido por Aznar y los militantes que llevamos tantos años o más que él en el partido no nos merecemos ese desprecio», ha afirmado.

Teófila Martínez, José María Aznar y Javier Arenas.

Martínez ha añadido que «a estas alturas» y cuando uno ya ha sido presidente del Gobierno, «olvidarse de todo lo que los miles y miles de militantes del PP trabajamos y peleamos para llegar al Gobierno y cambiar el ritmo de las cosas y volver a que España tuviera crecimiento económico como hizo el Gobierno de Aznar no nos merecemos que se haya olvidado tan pronto de nosotros y de todo el trabajo».