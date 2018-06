CASO LORETO Teófila confirma que llegará «hasta el final» en el caso Loreto La exalcaldesa cree que «no todo vale en política» y niega que mintera en el pleno del 27 de octubre de 2014, tal y como la acusó el alcalde en el juicio

ALMUDENA DEL CAMPO

La ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, realizó este lunes -junto con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y ex presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní- una valoración del juicio celebrado el pasado viernes donde el alcalde de la ciudad, José María González Santos, se sentó en el banquillo para declarar por las presuntas injurias y calumnias contra el anterior equipo del Gobierno del PP dentro del denominado ‘caso Loreto’.

Para Teófila, «por mucho dolor y daño que te hayan hecho, que es irreparable, no me parece normal que se levante una insidia de estas características». Añadió que «si echo la mirada atrás no me extraña porque cada uno debe de tomar las cosas según de quien viene». Aseguró que «de personas que son capaces de decir que la próxima visita será con dinamita, mi valoracion personal me la callo porque no quiero que entrar en el mismo juego».

La exalcaldesa y concejal popular confirmó que «voy a ir hasta donde tenga que ir , hasta el final, porque fue la Audiencia provincial la que tras un archivo del proceso, decidió que se abriera porque se nos podía haber imputado un delito. Y esto no lo digo yo ni el PP, lo dijo la Audiencia provincial».

Teófila señaló que «me sorprendió muchísimo que -basado en unas declaraciones que hago en el pleno del 27 de octubre- el alcalde dijera que yo mentí». Aclaró que «yo no miento y las hago despues del día 13 de octubre, cuando se tomó la decisión por parte de los técnicos de cortar el agua». Insistió en que «Teófila Martínez no mintió y que le quede clarísimo al alcalde porque después no vale utilizar a la prensa de forma torticera».

Por su parte, Ignacio Romaní declaró que «esperamos con mucha prudencia y paciencia la sentencia pero vamos a ir hasta el final porque no todo vale en política y hay denuncias que afectan a la dignidad de las personas».