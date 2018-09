Cs teme posibles irregularidades en la póliza del seguro del IMD Pérez Dorao alerta de que los usuarios de las instalaciones deportivas de la ciudad podrían estar en una situación de falta de cobertura

LA VOZ

CÁDIZ Actualizado: 17/09/2018 19:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha mostrado su preocupación por la situación en la que pudiera encontrarse el Instituto Municipal de Deportes.

Así, ha informado que se ha registrado una pregunta en el Consistorio para conocer con detalle el funcionamiento del seguro que cubre los riesgos de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales ya que, según información que le ha sido transmitida, «la póliza de seguro podría encontrarse en situación irregular por no haberse pagado la prima del seguro, algo que repercutiría directamente en los usuarios puesto que, de ser así, se encontrarían en situación de falta de cobertura».

Pérez Dorao ha exigido conocer si la póliza que ampara los riesgos de los usuarios de los servicios municipales de deporte está contratada con la compañía Mapfre, pidiendo a su vez el número de la misma. En caso de no ser esa la póliza o existir varias, el concejal ha requerido conocer la compañía aseguradora y el número, así como el periodo de vigencia contratado.

Por todo ello, desde la formación naranja se ha solicitado que se proporcione una copia de la póliza o pólizas de seguros contratada, así como del recibo acreditativo del pago de la prima.

En el escrito, se ha reclamado asimismo documentación que detalle los riesgos que ampara y la cobertura que proporciona detallando si se trata de la póliza de accidentes y vida que cubre los riesgos de daños personales, en especial lesiones y fallecimiento, que puedan sufrir los usuarios de las instalaciones municipales.

Pérez Dorao, en su pregunta a la dirección del IMD, ha solicitado también respuesta sobre si es cierto que la prima del indicado seguro correspondiente al periodo actualmente vigente se encuentra impagada.

Ha señalado que «en caso de estar pagada la prima, se informe sobre si dicho pago fue realizado en el plazo establecido en el contrato de seguro o si, por el contrario, la prima no fue pagada en su plazo, detallando si ha habido un periodo, dentro de la cobertura del seguro, en el que la prima estuvo sin pagar».

La formación naranja ha insistido en que, «en caso de que no se hubiera abonado o no se hubiera llevado a cabo dentro del plazo al ser presentada al cobro por la aseguradora, se informe sobre las razones por las que el recibo de prima no hubiera sido abonado o hubiera -en su caso, sido devuelto por la entidad domiciliataria».

Dentro de las exigencias de Ciudadanos está también la solicitud de copia de toda la documentación y comunicaciones que exista relacionada con el pago o impago de la prima, incluyendo las reclamaciones que hubiera formulado, en su caso, la compañía aseguradora.

«La salud en juego»

Por último, Pérez Dorao ha reclamado que se le informe sobre si existen en la actualidad siniestros que deban ser atendidos con cargo a la póliza de seguros de referencia y, en su caso, remita toda la información disponible sobre los siniestros en curso, salvando las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Y si existiera un conflicto de algún tipo con la entidad aseguradora, se informe detalladamente sobre su naturaleza y circunstancias.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha manifestado que «espera que el IMD se encuentre con la póliza de seguro al día. En caso contrario, desde el Ayuntamiento se estaría jugando con la salud de los cientos de vecinos de Cádiz que hacen uso de las instalaciones deportivas municipales».