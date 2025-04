Sucios y deteriorados, la llamada de auxilio de los monumentos de Cádiz

«Descuidados», «dan sensación de abandono», «sucios», así es como guías turísticos profesionales de Cádiz ven los monumentos de la ciudad. Ellos, cuya oficina es la calle y se pasan los días pateando cada rincón de la ciudad, sienten que muchas esculturas han entrado en ... un declive absoluto derivado de las inclemencias climáticas, el vandalismo, comportamientos incívicos y la falta de actuación del Ayuntamiento .

Paseando por la ciudad, visitante u oriundo se percata fácilmente de lo que denuncian los guías turísticos. Primera parada, el monumento a la Constitución de 1812 (o a las Cortes), ahora cercado por las obras de peatonalización de la Plaza de España. «Como no se había cuidado, la espada » de la figura central, una escultura de mármol que preside el monumento, «se cayó», explica el guía Jesús Carrillo. Aquello fue «en el verano del año pasado», puntualiza otro guía de la ciudad, Javier Fornell, y, desde entonces, no se ha respuesto. Además, por la parte trasera se realizaron unas pintadas hace semanas que no se han limpiado aún.

Ambos destacan que los jardines de este emblemático grupo escultórico es utilizado como campo de fútbol y otros juegos por algunos menores. «Son las autoridades y los padres los que les tienen que decir que eso no se puede hacer, es cuestión de educación», señala Fornell, al tiempo que pone el foco en que ahora, con las obras, el acceso al monumento es imposible. « La plaza va a estar cerrada hasta después del verano. Es la entrada a la ciudad y uno de sus principales monumentos. Lo lógico es que durante la obra se deje algún acceso al mismo, ya que el hecho de que esté cerrado, además, implica que no se va a limpiar ni a hacer mantenimiento», advierte.

Abandono, pintadas y basura

Están de acuerdo los guías turísticos en la lamentable situación del monumento al Marqués de Comillas , ubicado en la Alameda Apodaca. «Está perdiendo elementos por días, le faltan cabezas a las esculturas», detalla Javier. «Y el hueco que se encuentra por abajo, que te lleva a una habitación que creo que es del Ayuntamiento, está oxidado y con basura», añade Jesús.

Siguiendo por la Alameda, «los bustos están, pero escondidos, y la limpieza alrededor no es la mejor», cuenta Javier. Jesús se para en el busto de Rodrigo de Bastida , conquistador y expedicionario sevillano, situado en el Parque Genovés, «vandalizado desde 2013 cuando le arrancaron la placa informativa. Desde entonces, abandono, golpes, graffitis».

Y lo que a priori es belleza, decae por la falta de limpieza y de cuidado. Para Javier, uno de los paseos más bonitos, si no el que más, de toda la ciudad, es el que se puede hacer por las murallas de San Carlos. «En mitad de ese paseo hay un balcón que en cualquier lugar sería un atractivo turístico y aquí es un baño público lleno de basura» , denuncia. «Las garitas, que forman parte de la imagen de Cádiz, están sucias y abandonadas», prosigue.

En la lista negra de monumentos en muy mal estado también está el erigido en honor a Blas de Lezo frente al muelle y muy cerca del Ayuntamiento. La estatua de este almirante y héroe de la batalla de Cartagena de Indias, acaecida en el siglo XVIII, «se encuentra desde hace mucho tiempo en pésimas condiciones. Excrementos de gaviotas, letras borradas, algunas pintadas y pegatinas y la espada doblada», detalla Jesús.

El paseo por este Cádiz de patrimonio olvidado continúa por el Campo del Sur . Javier Fornell denuncia las grietas de las murallas por detrás de la Casa de Iberoamérica, así como la suciedad provocada por las colonias de gatos en los bloques. Llegados al yacimiento de la Casa del Obispo , la cosa empeora. «Da una imagen digna y si no tienes dinero para enseñarlo, cúbrelo y mantenlo protegido y cuando puedas volver a abrirlo, lo haces», afirma el guía.

La lista sigue. La suciedad en la estatua de Moret , las escaleras que dan acceso al Parque Genovés destrozadas, una valla de obra en la plaza Candelaria «no se sabe muy bien por qué». Y el análisis va más allá, «en el centro no se rehabilitan las viviendas, sólo los hoteles y las viviendas turísticas y menos mal que ellos lo hacen. Y no parece que haya intención de nadie por solucionarlo», reflexiona Javier.

Los guardacantones , otro trozo de historia. Situados en las esquinas de las calles, en ocasiones son utilizados como ceniceros y se ven dañados por los orines . Hace algo más de dos años que el Ayuntamiento los restauró, pero, al parecer, se olvidó de uno. «Un cañón naval con el aguila bicéfala de los Romanov rusos. Procede de uno de los cuatro buques de línea de segunda clase comprados (aunque defectuosos) al Zar por el rey Fernando VII. Siglo XIX. Por desgracia, debido a la humedad, viento y un mal estado de conservación, Cádiz perderá en unos años este singular símbolo que nos muestra una huella rusa en la ciudad», lamenta Jesús.

La ideología tras el descuido

La falta de civismo de unos pocos, que ensucian, pintan y no respetan los monumentos, algo que ocurre en todos los lugares, acaba afectando a la sociedad en su conjunto. Los gaditanos, en general, coinciden los dos guías turísticos, son muy conscientes del patrimonio histórico de su ciudad y se preocupan por él. «Cuidar los monumentos no es sólo por la cuestión turística, para enseñar a los de fuera», reflexiona Jesús, «sino que éstos conforman una pieza fundamental del patrimonio de Cádiz y de los gaditanos ». Al tiempo que señala que es cierto que repararlos y limpiarlos tiene un coste elevado, «pero, de no arreglarse, el coste será mayor». «Vamos a dejar de presumir de 3.000 años de historia y vamos a cuidarla».

«El patrimonio de esculturas y forestal, todo en su conjunto, está totalmente abandonado» , afirma Fornell. «Da la sensación de estar en una ciudad tercermundista y no en una ciudad turística de primer nivel».

Detrás de este descuido, apuntan los profesionales turísticos, es posible que se encuentre, de algún modo, la ideología. Es decir, que los monumentos que no se cuidan sean los de las personas que, según el Consistorio gaditano, no lo merecen, mientras se cambian nombres de calles y se retiran placas con celeridad. «Las obras artísticas de esculturas vinculadas a Pemán son obras de arte. Mételas en un museo si quieres, pero protégelas», clama Javier. Y continua, «el año pasado se cumplió el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X, que fue el refundador de la ciudad, y lo hemos pasado por alto.Se creó una red de ciudades alfonsinas y Cádiz estaba fuera. Aquí no hay un monumento a este rey por cuestiones ideológicas». «La memoria histórica y el feminismo me parece fenomenal, estoy de acuerdo, pero hay que cuidarlo todo, porque es igual de importante, sea de la ideología que sea», dice al respecto Jesús. Y recuerda una frase que hace suya: «la Historia no te tiene que gustar, tienes que aprender de ella» .

Esquivar en las rutas turísticas

Piden que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto cuanto antes, para evitar que el desastre sea mayor y haya piezas que no se puedan recuperar. Entienden que esto conlleva un coste que se destina a otras partidas, también importantes. «La excusa es que todo va a Asuntos Sociales y no se dan cuenta de que para que haya dinero que se destine a eso, hace falta riqueza, y el turismo es riqueza », señala Javier. Un turismo sostenible, con cuidado, sin masificaciones, pero que genere riqueza en una ciudad que, en gran parte, vive de esa industria. «Y para eso debes tener bien cuidados todos los rincones de la ciudad , no sólo los circuitos turísticos. El gran patrimonio de Cádiz es el gaditano, junto con su clima y la gastronomía, hacen que la gente quiera venir, pero si la ciudad está sucia y abandonada van a dejar de venir y te vas a cargar la industria turística».

«Independientemente de quien gobierna, en todas las administraciones se apuesta poco por la cultura y el patrimonio» , afirma Jesús, «cuando ya por atractivo turístico y, por lo tanto, económico, es importante». «El objetivo es que mejore la ciudad», insiste.

Este guía turístico afirma que, sorprendentemente, mientras la percepción de los gaditanos es que la ciudad está cada vez más sucia, todos los turistas que realizan sus rutas, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que está muy limpio. Y es que, si bien es cierto que algunos lugares sí lo están, otros no, por eso los guías llevan a los turistas a los sitios de la ciudad más cuidados. «Tengo capado en mis visitas el paseo de Canalejas» , admite Fornell, y puntualiza que antes realizaba una ruta turística nocturna por la ciudad que ha eliminado, debido a la falta de iluminación de Cádiz y sus monumentos. Este guía, cuando pasa por algún lugar deteriorado con los turistas, «le doy humor a la historia», para explicarlo. «Tengo constancia de que el personal de limpieza cumple con su trabajo pero quizá se deba aumentar este servicio en diferentes zonas de la ciudad», apunta Jesús.

Previsión de arreglo

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que pronto se va a poner solución a esta llamada de auxilio de los momumentos de Cádiz. Se han adjudicado y comenzarán «de inmediato», asegura el Consistorio, «los trabajos para restaurar los monumentos a Moret y Marqués de Comillas» . Tras la Junta de Gobierno Local del pasado 4 de febrero la portavoz del Equipo de Gobierno, Lorena Garrón, señaló que la restauración del monumento a Moret cuenta con un presupuesto de 24.034 euros y un plazo de ejecución de seis meses, mientras que el monumento al Marqués de Comillas tiene un presupuesto de 1.930 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Además, señala el Ayuntamiento a este periódico, «ya se han licitado y adjudicado las obras para la colocación de la espada en el monumento a Las Cortes , y está a punto de salir el contrato de mantenimiento anual de patrimonio histórico . De esta forma, una empresa se encargará de resolver esas actuaciones de mejora, arreglo y decoro del patrimonio monumental de la ciudad».