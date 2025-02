Representante policial en Cádiz: «Kichi sabrá mucho de Carnaval pero ni idea de orden público»

El empleo de la fuerza policial en la huelga del Metal en Cádiz en momentos como la dispersión de piquetes o el restablecimiento del orden público ante comportamientos vandálicos o violentos está siendo cuestionada por algunos políticos y representantes sindicales.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, quien tras los altercados ocurridos este martes al término de la gran manifestación de los trabajadores del metal, ha criticado la posición que ha tomado la Policía Nacional, ordenada a su vez por la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde de la capital gaditana ha tachado de «represión absolutamente desproporcionada e intolerable» la actitud de los agentes por lo que ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno, José Pacheco , además de pedir responsabilidades al Ministerio del Interior.

Estas nuevas declaraciones del regidor de Adelante Andalucía ha provocado ya el rechazo de los policías. Así, desde el sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), se quiere dejar claro que son los propios policías los que «deploran cualquier acto de violencia». Y añade: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para restablecer el orden público cuando por actos vandálicos como los de hoy o por violencia se quiere disturbiar la paz social, la paz de todos. Está ya más que claro que los que actúan son ciudadanos que quieren aprovechar estos momentos para convertir las calles en campos de batalla y se valen de estas situaciones», explica David Montes, secretario provincial y regional de UFP.

Para el representante policial, «nosotros estamos para proteger y resguardar las manifestaciones pacíficas, laborales, la que defienden derechos, sean cuales sean. Solo se interviene si se pone en peligro la seguridad». Por eso, entiende, que el regidor gaditano debería de ser «más cauto» en sus interpretaciones. « De lo que no se puede hablar hay que callar . La actuación policial no solo está siendo proporcional, sino que siempre y en todo caso se ajusta a los principios de proporcionalidad y congruencia. Cualquier actuación que no respete eso, somos los primeros en denunciarlo. Kichi sabrá mucho de Carnaval pero de orden público no tiene ni idea. Que no se meta en fangos que no son suyos».

Además, según recuerda Montes, « el orden público no es competencia de un alcalde . No sabe de eso ni tiene por qué. Es más, tendría que condenar los actos vandálicos como los que se han dado porque destrozan su ciudad y no permiten una convivencia pacífica».

En cuanto al uso de tanquetas u otros medios. «Que digan que se están usando medios militares es de tontos. No tiene sentido. Es no saber nada sobre eso». Y concluye: «En todos estos días que tan violentos hemos sido, no ha habido ni un herido, ¿qué disparos hemos hecho?, que me lo expliquen».