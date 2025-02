Reincidentes sin freno, así son y actúan los ladrones más activos de Cádiz

Aviso: llega el verano y con él las bandas de ladronas itinerantes que buscan joyas

Al mismo tiempo que existe la delincuencia habitual, también se da la delincuencia itinerante que es la referida a bandas de ladrones expertas que recorren toda la geografía española y que generalmente buscan joyas y dinero. Y Cádiz es una de esas provincias y ciudades que suelen visitar estos delincuentes. Ha ocurrido otros veranos y la Policía Nacional alerta siempre de que la visita se seguirá repitiendo.

Normalmente en estas bandas actúan mujeres . Chicas jóvenes, bien parecidas, que podrían resultar turistas y que proceden de Europa del Este (croatas, moldavas, serbias). A veces les acompañan hombres que son quienes las transportan o vigilan en las puertas mientras ellas entran a robar a las casas. Suelen pasar pocos días en el lugar donde actúan por lo que es muy complicado pillarlas.

Este tipo de ladrones utiliza documentación falsa para no ser identificados y también diferentes teléfonos o de prepago para evitar que se les pueda hacer un seguimiento. Su movilidad es su principal baza y también el pasar lo más desapercibidos posible. No hacen una especial vigilancia previa de las casas a las que entran sino que aprovechan cuando los propietarios o inquilinos no están para dar el golpe. Y a veces es tan sencillo como llamar al telefonillo y asegurarse que no hay nadie en casa para acceder al portal y actuar. Eligen sitios turísticos y de veraneo porque así la posibilidad de que los moradores estén en la playa, o disfrutando de su tiempo libre en la calle es mayor.

Otro 'modus' habitual es que elijan viviendas que estén localizadas en sitios de gran tránsito y de fácil salida . Por ejemplo se han repetido varios de estos asaltos en pisos de la Avenida y sus calles aledañas. Así se aseguran el poder escapar rápido ante cualquier imprevisto.

Hace unos años la Policía detuvo a tres croatas como autoras de diez de estos robos. La investigación de la UDEV permitió esclarecer estos hechos y recuperar las joyas que se habían llevado, algunas estaban enterradas en un jardín. Las detenidas ingresaron en prisión, y en el juicio al año siguiente se reconocieron autoras y aceptaron para no ir a prisión su expulsión de España.