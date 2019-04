Pleno municipal El PSOE permite a Podemos rematar los principales proyectos de este mandato «por coherencia» El equipo de Gobierno consigue sacar adelante el nuevo contrato de limpieza, la gestión de la venta del hotel del Estadio aunque se ha retirado el convenio de reordenación de la plaza de Sevilla

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 12/04/2019 16:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un pleno extraordinario ha concentrado en ocho puntos los principales asuntos que han sido objeto del debate político de los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Cádiz. Metido en plena campaña electoral de las Generales y de la precampaña de las Elecciones Municipales del 26 mayo, la sesión se ha caracterizado por ser especialmente tensa y crispada.

El equipo de Gobierno ha querido amarrar asuntos de gran relevancia para la ciudad en este pleno, en el que se ha aprobado -entre otros asuntos- el nuevo contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Cádiz y el inicio del procedimiento de licitación. Asimismo, se ha dado luz verde a la mesa de contratación de este servicio.

El concejal delegado de Limpieza, Álvaro de la Fuente, ha ofrecido datos sobre este contrato, el más caro de los que existen en el Ayuntamiento con un cuantía de 16.795.000 euros y una vigencia de diez años. De la Fuente ha defendido que se contemplan 57.000 jornadas, en las que se incluyen 2.000 jornadas correspondientes a servicios extraordinarios destacando que se incluirá la gestión del punto limpio fijo.

Entre las características medio ambientales de este nuevo contrato, que ha sido aprobado gracias al apoyo del PSOE, se encuentran barredoras y baldeadoras eléctricas (algunas de ellas híbridas); recogida de residuos fuera del espacio urbano, es decir, en los senderos del parque natural de la Bahía de Cádiz; o la utilización de un producto especial para la eliminación de plantas de crecimiento espontáneo.

En cuanto a los aspectos sociales, se incluirán las cláusulas sociales que se establecen en el convenio colectivo o la eliminación de la brecha de género incluyendo en las nuevas contrataciones que el 40 por ciento sea ocupado por mujeres.

De la Fuente ha asegurado que se multiplicarán los puntos limpios móviles en el casco histórico y que se garantizará que la recogida de vidrio, envases o papel no se haga en horario nocturno. Además, se mejorará la frecuencia de barrido, los niveles de baldeo, se completará hasta las 24 horas el servicio de limpieza de emergencia, se renovarán los contenedores y se instalarán un total de 3.300 papeleras.

«Lagunas» y falta de información

En el debate ha destacado, por parte de los grupos de la oposición la idea de que ha habido muy poco tiempo para estudiar y analizar un contrato de esta envergadura. La concejal no adscrita, María Fernández-Trujillo, ha señalado que «este contrato podría haber sido mucho más ambicioso y novedoso y está lleno de incertidumbres, lagunas e incógnitas fruto de la escasa información que se nos ha dado a la oposición sobre este asunto del que llevamos hablando cuatro años».

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz, Fran González, ha sido muy crítico con este contrato que, a su juicio, «es un calco al anterior». Ha coincidido con Fernández-Trujillo en que existen numerosas «lagunas» y que ha existido una escasa información por parte del equipo de Gobierno, que a la vez «no ha ofrecido participación a la oposición».

No obstante, aunque su intención era abstenerse en este punto, finalmente han votado favorablemente a la propuesta del Gobierno local «por coherencia» y porque «la ciudad no puede estar en esta situación de indefensión» porque después de las Elecciones Municipales de mayo no haya un convenio de limpieza aprobado.

Ha recalcado además que «votamos que sí aunque a sabiendas de que no nos satisface su contenido». Finalmente, el punto se ha aprobado con el voto en contra del PP y la abstención de los dos ediles no adscritos.

El hotel del Estadio, por adjudicación directa

Otro de los asuntos que se han aprobado gracias al respaldo del PSOE es la propuesta de declarar desierta la subasta para la venta del módulo hotelero situado en la Tribuna del Estadio Carranza e iniciar los trámites del procedimiento para la adjudicación directa.

Al respecto, el concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, David Navarro, ha reiterado que durante los anteriores procesos ha habido grupos inversores interesados en adquirir este espacio y que en estos días se han producido visitas para ver las instalaciones, estando prevista una nueva el próximo martes.

El edil de Podemos ha apelado a la responsabilidad para conseguir vender este equipamiento que generará no solo unos ingresos en las arcas municipales de cerca de 10 millones de euros sino nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

Desde la oposición, el edil no adscrito Juan Manuel Pérez Dorao, ha pedido a Navarro que «no nos cuente más milongas porque desde 2015 lleva diciendo que se va a vender el hotel y sigue estando en su sitio. Todo ha sido una frustración». Ha recriminado al equipo de Gobierno el oscurantismo y la opacidad en todos los procesos abiertos para intentar vender este espacio y ha pedido a Navarro -una vez más- que se vaya a su casa ante su «incapacidad» para llevar a buen término este asunto.

El portavoz del PSOE, Fran González, a pesar que finalmente ha votado a favor de la propuesta del Gobierno local, ha sacado los colores al concejal resposable de la venta de este hotel asegurando que «nunca ha habido una oferta real, sino declaraciones de intenciones que en ningún momento son vinculantes». Finalmente, ha apelado nuevamente a la «coherencia» y ha pedido a Navarro que «deje de mentir» con este asunto.

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha llegado a acusar al equipo de Gobierno de «actuar como la mafia» ante la «ocultación de información» que ha habido y sigue habiendo respecto al proceso de venta de este módulo hotelero. «Me ha llamado a su despacho y lo que me ha entregado es un documento lleno de tachones negros que he rechazado exigiéndole que me llegue por la vía correcta».

Contratos del IMD

Por otro lado, se ha debatido la propuesta de encomienda de gestión (al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), para la gestión por parte del Ayuntamiento de la realización de la gestión de los procedimientos de contratación que se determinen por Instituto Municipal de Deporte (IMD), que será llevada a cabo por el Servicio de Contratación del Ayuntamiento.

Esta encomienda de gestión se lleva a cabo tras «la falta de personal que tiene el IMD que no cuenta con una unidad administrativa para la gestión de los expedientes en materia de contratación, y ello a pesar de que tiene un amplio volumen de contratos». La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE y pese a la oposición del PP y los dos concejales no adscritos. Los socialistas han vuelto a argumentar que su voto favorable lo han ofrecido «por coherencia».

El convenio de plaza Sevilla tendrá que esperar

El pleno extraordinario de este viernes previo a la Semana Santa también debatía el convenio con Adif para la reordenación de la plaza Sevilla. El debate ha contado con momentos de tensión entre los concejales del PP y el responsable de Urbanismo, Martín Vila, que ha culpado al anterior equipo de Gobierno de mantener bloqueado este asunto.

A petición del PSOE y con los votos a favor de los dos concejales no adscritos y del PP y el no del equipo de Gobierno se ha acordado finalmente la retirada del punto, por lo que el convenio, de momento, no será firmado.

Asuntos como la ubicación de la Comisaría de Policía en los terrenos de la avenida de Astilleros han sido centro del debate después de que el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya confirmado en una reciente visita que se volverá a la antigua ubicación.

Un millón para el Pemán

Con los votos a favor de toda la Corporación -salvo los del PP que ha votado en contra- se ha respaldado la propuesta de aprobación de forma inicial del expediente de modificación de créditos tras los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz y por que se generan unos ingresos de tres millones de euros y unos gastos de dos millones resultado de la permuta de los edificios del Centro Cultural Reina Sofía y el rectorado, hasta ahora situado en la calle Ancha.

La diferencia es 1.200.000 euros, una cantidad que el Ayuntamiento ya ha comprometido a la construcción y finalización del teatro Pemán.

Sin debate y con los votos a favor del equipo de Gobierno y los dos concejales no adscritos y la abstención del PP y PSOE, se ha aprobado también la propuesta de resolución del recurso interpuesto por la compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A. contra el acuerdo plenario de fecha de 27 de julio de 2018.