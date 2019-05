Elecciones Municipales Cádiz 2019 El PSOE critica «la falta de estilo y clase política de David Navarro» «Les pedimos a unos y a otros que dejen las mentiras y las polémicas forzadas; nunca tuvimos la intención de hacer ninguna moción de censura»

L. V. Cádiz Actualizado: 29/05/2019 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha desmentido cualquier tipo de pacto pasado o actual con la derecha tras las acusaciones de David Navarro (Adelante Cádiz). «Les pedimos a unos y a otros que dejen las mentiras y las polémicas forzadas a costa de los socialistas».

«Lamentamos la falta de altura y clase política de David Navarro, que sólo demuestra que quiere seguir con la confrontación en esta nueva etapa, suponemos que para seguir jugando al victimismo y a las cortinas de humo, para tapar sus carencias», afirma el secretario de Organización.

En este sentido Ortega ha recordado que «fue el PSOE quien posibilitó que Podemos llegara a a la Alcaldía. En este tiempo, les hemos apoyado el 80% de las propuestas que han presentado, les hemos aprobado el único presupuesto que han presentado acorde a la legalidad en el mandato y les ayudamos para que la ciudad consiguiera los 15 millones de euros de la Edusi que habían perdido en la primera convocatoria».

La respuesta del PSOE a David Navarro

«Como hemos manifestado en innumerables ocasiones, en el caso de la Fundación de la Mujer y de Onda Cádiz, se trata de entes que estaban sufriendo la nefasta gestión del equipo de gobierno, algo que ha quedado demostrado a todas luces, asegura el secretario de Organización.

«En la FMM, ha sido el alcalde quien ha decidido no contar con Ana Camelo en su nuevo equipo, lo que es la prueba evidente de la gestión que venía realizando esta concejala», recuerda Ortega.

«En Onda Cádiz, David Navarro, el único concejal de la democracia al que los tribunales le han tumbado un presupuesto por no escuchar al PSOE que le advirtió para que no incluyera en él ingresos ficticios, estaba llevando una gestión oscurantista, de ordeno y mando, a espaldas del consejo de administración», asegura el secretario de Organización.

«Nunca hemos tenido la intención de hacer ninguna moción de censura con la derecha. Los hechos hablan por sí solos desde el primer día. Posibilitamos el cambio hace cuatro años al frente del Ayuntamiento y hace dos días volvimos a cerrar la puerta al Partido Popular. Los socialistas de Cádiz no pactamos con la derecha, pero no está de más recordar como era el propio Navarro cuando quiso liderar Izquierda Unida quien decía que con el PSOE no se dialoga o que con el PSOE no habría acuerdo, lo que demuestra quien ha sido siempre quien ha querido la confrontación en lugar del acuerdo con el PSOE», expone Ortega