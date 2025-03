El PSOE de Cádiz abre la puerta a que un candidato independiente lidere las listas en 2023

El recién elegido secretario general del PSOE en la capital gaditana, José Ramón Ortega , no descarta la posibilidad de que la formación socialista concurra a las Elecciones Municipales de 2023 con un candidato independiente .

Según sus palabras, «ya lo hemos visto con nuestro presidente, Pedro Sánchez , que cuenta con ministros independientes en su equipo demostrando así que es una buena fórmula. Creemos que es muy bueno para el partido atraer talento de la sociedad y en el PSOE estamos abiertos a ello».

El dirigente socialista considera, no obstante, que aún es pronto para hablar de candidatos ya que los tiempos del PSOE están muy marcados y hasta que no pase el verano no se celebrarán las primarias donde la militancia hablaría.

No obstante, Ortega subraya que aunque el nuevo candidato sea designado meses antes de la cita electoral «no será tarde ya que haremos una campaña de imagen potente y habrá tiempo de sobra para presentarlo ante la ciudadanía gaditana».

Destacar que tras la dimisión del anterior candidato tras los resultados electorales de mayo de 2019, Fran González; y hace unos días de Mara Rodríguez (la que ha sido portavoz municipal los último tres años), la elección de un nuevo candidato es obligada y desde el PSOE son conscientes del reto que tienen por delante .

La intención de José Ramón Ortega y su nueva ejecutiva, en la que están representados los dos concejales que han quedado en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres y Natalia Álvarez , es reforzar la coordinación entre el partido y el grupo municipal intentando «romper errores del pasado y aprender de lo que hemos hecho bien».

El secretario general asegura que «ya hemos tenido la primera reunión de la ejecutiva, en la que analizamos el plan de trabajo durante tres horas, y hay mucha ilusión en esta nueva etapa, en la que los cinco concejales me tendrán como el mejor aliado».

La próxima semana se dará cuenta en el pleno municipal ordinario del mes de enero, de las dimisiones de los tres concejales socialistas, Mara Rodríguez, Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez ; por lo que hasta el siguiente, el de febrero, no tomarán posesión de sus actas los tres nuevos ediles.

Abiertos al diálogo y a acuerdos

Será entonces cuando se designe al nuevo/a portavoz del grupo municipal ya que en la sesión plenaria del próximo viernes 28 de enero el edil Óscar Torres ejercerá como tal al ser ya el portavoz suplente.

José Ramón Ortega asegura que la misión del grupo para los próximos meses será « ponerle las pilas al equipo de Gobierno , exigirle que haga las cosas bien y no paralizar la gestión. Intentaremos llegar a acuerdos y estamos abiertos al diálogo».

Para Ortega, «no es bueno para la ciudadanía estar en el no por el no. Sería perjudicial y absurdo y no lo entenderían».

Desde el PSOE insisten en que en cuanto los nuevos ediles tomen posesión se reorganizará el grupo y se asignarán las funciones correspondientes y tendrán «la ayuda y colaboración constante del partido porque además somos conscientes de que esta situación era inesperada y quedan muy pocos meses para las elecciones».