Elecciones Municipales Cádiz 2019. Pactos El PSOE afirma que no permitirá un gobierno de derechas en Cádiz

Cuando no se habían cumplido ni 24 horas desde que se conocieron los resultados electorales de la capital gaditana, que han dejado a José María González Santos ‘Kichi’ y a Adelante Cádiz a las puertas de la mayoría absoluta con 13 concejales; ya comenzaron los primeros movimientos en Cádiz.

Al final de la mañana del lunes de resaca de la cita con las urnas, el candidato del Partido Popular por Cádiz, Juancho Ortiz, hacía un ofrecimiento de manera pública tanto al PSOE como a Ciudadanos a «los partidos de la moderación para salvar la ciudad de cuatro años de parálisis provocados por el populismo».

El alcaldable popular, que perdió cuatro de los diez concejales con los que ha contado durante este mandato quedándose finalmente con seis, tendía así la mano al PSOE (con cinco ediles) y a Ciudadanos (con tres) «para que estudien una fórmula que evite prolongar el deterioro al que ha sometido Podemos y sus marcas locales a la ciudad durante los últimos cuatro años».

Juancho Ortiz argumentaba al tender la mano a los líderes de ambas formaciones que «la mayoría de gaditanos que no han respaldado la gestión de Podemos en la ciudad merecen una alternativa para avanzar, y yo al menos me siento en la obligación de plantearla. Si no lo hiciera no sería honesto con los gaditanos que han confiado su voto a nuestro equipo. Dijimos que veníamos a gestionar la ciudad con propuestas y soluciones. Si hay alguna opción de llevar a cabo esas propuestas, yo lo tengo que intentar».

Los populares entienden que la gestión de Podemos en Cádiz «no ha conseguido el respaldo mayoritario de los gaditanos, entre otros motivos, por el empecinamiento de José María González Santos ‘Kichi’ de no ser el alcalde de todos». Ortiz añadió que «lo que consiguieron los anteriores alcaldes democráticos de la ciudad, es decir, asentarse en sus primeros cuatro años como alcaldes de apoyo mayoritario; Podemos lo ha tirado por la borda por su sectarismo y su nula gestión».

Propuestas a los partios moderados

Para el candidato del PP la obligación de los que nos hemos presentado a alcalde es asumir los resultados. Yo asumo que no era el que esperábamos y felicité públicamente a González Santos por su victoria, pero Podemos también debe asumir que no cuenta con la mayoría de los escaños ni de los apoyos de los gaditanos. A partir de ahí, cada fuerza debe asumir su papel en este nuevo escenario. El mío es proponer a los partidos moderados que se haga frente al populismo y a su incapacidad de sacar proyectos que mejoren la vida de los gaditanos».

La propuesta del PP de la capital recibió una pronta respuesta de manos de la agrupación local del PSOE aunque no por parte de su candidato, Fran González. Fue el secretario de Organización, José Ramón Ortega, el que comunicó de manera tajante el total rechazo al pacto ofrecido por el líder del Partido Popular gaditano.

Su principal motivo: que «los socialistas gaditanos no pactamos con la derecha». Ortega confirmó que «ya en campaña electoral aseguramos que no íbamos a permitir un gobierno de la derecha en la ciudad» recordando a su vez que «si les cerramos la puerta hace cuatro años, cuando posibilitamos el cambio en el Ayuntamiento de Cádiz, volvemos a hacerlo ahora y lo haremos cuantas veces sea necesario».

PSOE pide a PP que «deje de enfangar»

En opinión del responsable de Organización del PSOE en la capital, «los resultados de las elecciones en Cádiz han sido claros, por lo que le pedimos al Partido Popular que deje enfangar la política municipal planteando ofertas que sabe y, siempre ha sabido, que no iban a ser aceptadas por el PSOE de Cádiz».,

En este sentido, José Ramón Ortega recordó que la agrupación municipal socialista gaditana fue una de las primeras de España en apoyar el «no es no» de Pedro Sánchez a un gobierno de derechas en nuestro país.

El dirigente socialista declaró que «los hechos demuestran nuestro compromiso ideológico con la izquierda».

De estas últimas palabras se puede deducir que, con toda probabilidad, Fran González vuelva a apoyar a Kichi en el pleno de investidura para que vuelva a convertirse en alcalde de la capital. No obstante, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, siendo los próximos días cruciales para conocer si finalmente el PSOE ofrecerá su apoyo a Adelante Cádiz mediante su voto a favor o la abstención.