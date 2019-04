ENTREVISTA MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO «El PP es el único que puede afrontar los retos que tiene ahora España» La número uno de los populares por la provincia de Cádiz pide la unión del voto de centro derecha en el PP para evitar que Pedro Sánchez siga gobernando

La candidata del PP de Cádiz a las Elecciones Generales, María José García-Pelayo, tiene claro que la disgregación del centro derecha puede ser un arma de doble filo que dé finalmente la victoria al PSOE el próximo 28 de abril. Por ello, pide el voto útil y responsable entorno al PP como único partido capaz, por su experiecia de gobierno, de afrontar los retos que se le avecinan a este país, como son la unidad de España y la situación económica.

Empecemos por el lema de su campaña. ¿Por qué el PP es un valor seguro?

Creo que porque lo hemos demostrado con creces. Cada vez que gobierna el PP crece el empleo y se reduce la incertudimbre económica. El PP no es solo un valor seguro para la creacion de empleo sino también para la unidad de España.

Como número uno de su partido en las listas para las próximas Generales. ¿Qué está percibiendo en estos días de precampaña en las calles y pueblos de la provincia?

Lo que palpo es ganas y esperanza de cambio, cansancio hacia las políticas del PSOE y decepción en relación con su gestión. Hay mucha movilización y el ciudadano está esperanzado en un cambio como el que se ha producido en Andalucía.

Aunque han salido ya muchas encuestas ¿Qué opina de la del CIS, que les da tan solo un diputado en la provincia?

Creo que la encuesta del CIS es no estar en la realidad ni en el día a día de los pueblos. Es la carta a los Reyes Magos del PSOE pero hecha en el mes de abril y la clara constatación de que los socialistas utilizan a Tezanos como su brazo armado para hacer encuestas electorales a su medida. El PSOE está mas débil y tiene menos credibilidad que nunca. La prueba está en que, a ocho meses de la moción de censura, tuvo que convocar elecciones. Más prueba de debilidad imposible. Sin embargo, creo que el PP está mas fuerte que nunca y que habrá un presidente del Gobierno del PP, que será Pablo Casado.

«Seguimos siendo el mismo partido. Sí es cierto que ahora hablamos con más claridad y contundencia»

¿La fragmentación de la derecha está haciendo al PSOE fuerte?

Desde el momento en el que ya no estamos en un escenario de bipartidismo tradicional es mas fácil que se disgregue el voto. Si el PSOE baja, los votos van a Podemos y viceversa. Se produce un trasvase de votos, al igual que pasa en el centro derecha. La reflexión que hay que hacer es si es bueno o no. Si no queremos a Pedro Sánchez, el voto del centro derecha tiene que ir unido entorno a unas siglas -que son las del PP- porque hemos demostrado que gobernamos bien. Lo demás son experimentos arriesgados que nos pueden llevar a un nuevo gobierno del PSOE o a dejar el país en manos de partidos que no tienen la experiencia para afrontar una situación como la que vive ahora mismo España, tanto políticamente como económicamente. Y nuestro país ahora mismo no está para hacer experimentos.

¿Cree que se podría repetir el mismo escenario que en Andalucía a partir del 28 de abril?

Esperamos que el PP tenga la mayoría de votos suficiente para poder tener un gobierno estable que pueda afrontar los retos que tiene ahora mismo España. De lo contrario, estaremos abocados a pactar. Lo deseable es que se dé la misma situación que en Andalucía. Lo que sí nos preocupa es que haya un exceso de confianza en el votante de centro derecha porque esto suceda de forma natural, es decir, que vote a quien vote, el escenario andaluz se repita. Si hay mucho trasvase de votos de unos partidos a otros en el centro derecha nos podemos encontrar que el que gane es Pedro Sánchez. Por ello, pedimos la unión del voto en el PP. Si nos pasamos en la disgregación, si nos pasamos en el juego, podemos caer en la trampa del PSOE.

La campaña de su partido se está centrando mucho en atacar al adversario, en este caso al PSOE. Sobre todo, no deja de repetirse el mensaje de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El PP y Pablo Casado esta presentando todos los días proyectos y compromisos. Somos un partido fiable y cuando tenemos la oportunidad de gobernar lo hacemos y cumplimos con lo prometido. Estamos haciendo una campaña lógica en la que conjugamos las propuestas con la crítica porque hay que recordar que Pedro Sánchez no es bueno para España ni para la provincia, donde la creación de empleo es mucho más lenta que antes y las obras están paradas. No ha aportado nada.

«Que Sánchez llamara a Otegi es una falta de respeto a los españoles y un insulto a las víctimas»

¿Considera desafortunadas las afirmaciones de Pablo Casado asegurando que el PSOE tiene manchadas las manos de sangre? ¿No cree que esta campaña se está volviendo un tanto agresiva?

Lo que es agresivo para que los que somos demócratas es que el presidente del Gobierno del PSOE llame a Otegi, que ha estado en la cárcel por terrorismo y que ha pertenecido a la banda terrorista que ha matado a 800 personas en nuestro país, para pedirle apoyo para sacar adelante un Real Decreto. Es una falta de respeto a los españoles y un insulto a las víctimas del terrorismo. Creo que es un argumento suficiente para decir que políticamente tiene las manos manchadas de sangre. Cuando lo dice el PP es crispación y cuando lo hace el PSOE es democracia.

Muchos opinan que el PP ha derechizado su discurso para rescatar los votos que se han ido a otras formaciones. ¿Es así?

Sigo estando en el mismo PP que antes. No ha cambiado, solo su presidente y su dirección, pero sus principios son los mismos. Lo que sí estamos es hablando con más claridad y contundencia.

«Hay que cerrar las puertas a la crisis y abrirlas a crear empleo y recuperar el ritmo de crecimiento»

Entrando en las propuestas. En empleo apuestan por los emprendedores y por los autónomos. ¿Cuales son las principales medidas que se proponen?

Nuestro objetivo es la creación de empleo y recuperar el ritmo de crecimiento que teníamos antes. El pasado marzo se crearon 1.600 empleos en la provincia y el mismo mes del año pasado 2.100. Por tanto, no exageramos cuando hablamos de ralentización. Tenemos que cerrar las puertas a la crisis y abrilas a la creación de empleo y para ello nos apoyaremos en las pymes, facilitando los trámites para crear una empresa en 5 días (cuando ahora se tardan hasta cinco meses). Vamos a bajar los impuestos, el recibo de la luz y a eliminar el impuesto de la hipoteca. También crearemos medidas de conciliación para que las madres puedan trabajar y crear empleo. Asimismo, recuperaremos los fondos Reindus o ser más activos con los fondos ITI, donde se pueden perder 74 millones de euros. En cuanto a las medidas para los autónomos, entre otras, extender hasta los tres años la tarifa plana.

Otro asunto en el que está incidiendo mucho su partido es en la bajada de impuestos. ¿Cómo lo van a hacer tanto en Andalucía como en España?

Las medidas de la Junta de Andalucía se notarán en pocos días y, a nivel nacional, vamos en la misma línea porque la bajada de impuestos forma parte del ADN del PP. No hace falta subir los impuestos para ofrecer servicios públicos eficientes y los ciudadanos tienen derecho a emprender y al mismo tiempo ahorrar.

En cuanto a las políticas de familia. ¿Que proponen?

Apoyar a las familias es fundamental porque es donde crecemos y donde nos educamos. Hace falta que nazcan niños para evitar la ahora llamada «España vaciada». Lo que está claro y constatado por el INE, es que hay un deseo de tener hijos aunque después la realidad sea bien distinta. Por ello, fomentamos la natalidad para, asimismo, garantizar las pensiones. Una de nuestras propuestas para apoyar a la familia es la racionalización de los horarios para que la jornada laboral finalice a las seis de la tarde y así poder contar con una calidad de vida familiar. Defendemos la vida y por ello apoyamos la familia.

«El PP es fiable y cuando tiene la oportunidad de gobernar cumple con sus compromisos»

Y para los mayores y pensionistas. ¿Están garantizadas sus pensiones?

Ya lo demostramos y el PP lo garantizó por Ley. La pena es que en esta legislatura, en la comisión de pacto de Toledo, se creó una nueva mesa para revisar las pensiones y, el último día, cuando había acuerdo entre los partidos, Podemos lo reventó. Fue una oportunidad perdida que habrá que retomar.

En lo que se refiere a las infraestructuras. ¿Terminará el PP todos los proyectos pendientes en la provincia?

En primer lugar, respecto al peaje, el PSOE pretende desvestir un santo para vestir a otro. Sin embargo, con el PP hay una garantía de liberar el peaje sin crear otros de tapadillo, como quieren hacer los socialistas. En los últimos meses ha habido un frenazo en las infraestructuras por culpa del PSOE que tendrá que reactivarse, caso de la conexión Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la Nacional IV o el nudo de Tres Caminos, que ya estaría iniciado si hubiera seguido Mariano Rajoy en el Gobierno. Eran inversiones plurianuales que estaban garantizadas.