Hostelería Cádiz El PP propone la concesión de uno de los bajos de la pérgola de Santa Bárbara para la hostelería Los populares consideran que, en plena crisis de Covid, es importante dar oportunidades al sector, al que se le podría facilitar la inversión con distintas bonificaciones En la capital hay otros espacios de propiedad municipal destinados a la hostelería vacíos y abandonados como son los quioscos de los paseos de Astilleros y La Paz, el local de la plaza de Varela o el situado junto al Baluarte de la Candelaria

Santa Bárbara es una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y en estos momentos sufre el completo abandono por parte del Ayuntamiento. Situado en un lugar privilegiado de la capital, este paseo con vistas a la Bahía gaditana cuenta con grandes atractivos para convertirse en una de las zonas más turísticas de Cádiz.

Junto al Parador Atlántico, la Universidad de Cádiz y el Parque Genovés, y con un gran aparcamiento subterráneo, se configura como el espacio idóneo para que sea revitalizado y empiece a tener vida. En apenas dos meses comenzarán las obras de la segunda fase del Teatro Pemán, situado en el interior de una de las mayores verdes de la ciudad, aunque aún está pendiente la reparación de la pérgola mirador que ardió en julio del verano pasado y que sigue en las mismas condiciones.

Los bajos de esta pérgola, según el convenio firmado entre el Consistorio y la UCA, deben ser reparados por parte de la administración local para entregárselos en perfecto estado a la institución universitaria, que los destinará a la investigación.

Reparación de la pérgola

El Grupo Municipal Popular ha presentado una propuesta que se debatirá en el pleno del próximo viernes 30 de abril, en la que pide al equipo de Gobierno la «reparación con carácter de urgencia de la pérgola-mirador de Santa Bárbara rehabilitando los espacios público anexos y los jardines que conforman el paseo para que la ciudad pueda recuperar una zona embleñatica y reactivar el convenio con la UCA para definir el uso concreto y la valoración de los espacios que se van a ceder». A este respecto, desde el Ayuntamiento se está a la espera de la respuesta del seguro para poder llevar a cabo estos trabajos.

Por otro lado, desde el PP se recuerda que, en su momento, existía un espacio en estos bajos que estaría destinado a la hostelería, «con el objetivo de dinamizar un espacio de alto valor turístico en la ciudad».

Para los populares, «en plena crisis de Covid, estamos asistiendo al cierre de negocios, comercio y hostelería por los problemas derivados de la durísima crisis económica y uno de los problemas con los que cuentan es el alto precio de los alquileres». A juicio del PP, «todos los espacios municipales que puedan ponerse en explotación, deberían ofrecerse a la ciudadanía para dar oportunidades de empleo y dinamizar así la maltrecha economía de los gaditanos en pleno 2021».

El PP considera que sería una buena oportunidad contar con un establecimiento hostelero y de ocio en la zona teniendo en cuenta que el próximo verano el Teatro Pemán abrirá sus puertas y que aumentará la afluencia de turistas y de público en general.

Locales vacíos en la ciudad

Así, en su propuesta a pleno piden a su vez que se redacten y publiquen los pliegos administrativos necesarios para la concesión de, al menos, el espacio disponible en la pérgola para su explotación como negocio de hostelería.

Asimismo, sacar a concesión con carácter de urgencia aquellos espacios municipales disponibles para la explotación hostelera que existen en la ciudad.

En este sentido, recordar que desde hace años hay varios establecimientos en la capital que están vacíos y abandonados por parte del Ayuntamiento sin que se saquen a concurso para su explotación. Es el caso de los quioscos situados en el paseo de Astilleros, el antiguo Baro del paseo de La Paz, el local situado junto al Baluarte de la Candelaria (antigua La Canela), o el ubicado en el interior del parque de Varela (antiguo Lumen).

Por último, los populares defienden que para hacer posible a los posibles emprendedores la apertura de negocios, desde el Ayuntamiento se podrían establecer unos precios bonificados durante los años 2021, 2022 y 2023 en los pliegos de concesión de dichos espacios con el principal objetivo de facilitar la inversión necesaria en dichos espacios para su puesta en marcha.

«Crear oportunidades para los gaditanos»

El concejal José Manuel Cossi, que defenderá la propuesta, asegura que el objetivo de la misma no es otro que «dinamizar la ciudad y dar oportunidades de empleo a los gaditanos porque no podemos esperar más. No podemos esperar un seguro que pague los daños de la pérgola o a un nuevo protocolo con la Universidad de Cádiz».

Añade que «cada día cierran negocios y una de las principales causas son los precios de los alquileres, por lo que proponemos precios públicos bonificados no solo para el espacio de Santa Bárbara sino para otros que hay en la ciudad, que son municipales y que podrían suponer nuevos negocios».

Para Cossi, en el caso de Santa Bárbara, donde existe un espacio para explotar un negocio de hostelería y ludoteca, «sería una gran oportunidad para generar puestos de trabajo en un enclave tan especial» añadiendo que «si añadimos el resto de locales disponibles en Cádiz, se daría la opción a los gaditanos para que abran nuevos negocios y se pueda recuperar algo de economía de nuestra ciudad».