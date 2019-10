Cádiz El PP a Kichi: «Cádiz no puede poner al frente de Cultura a alguien con esos antecedentes en la materia» Juancho Ortiz se ha sido tajante respecto al posible nombramiento de Paco Cano, quien «fue director de Arte de una empresa que estafó a miles de personas precisamente con obras de arte» | «Ni la ciudad ni los gaditanos deben pagar este enfrentamiento entre Ganar Cádiz y Podemos», insiste el PP

LA VOZ Cádiz Actualizado: 18/10/2019 16:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Juancho Ortiz, ha lamentado este viernes «la falta de ganas y despreocupación del alcalde por la gestión diaria del Ayuntamiento y de la ciudad, algo que se refleja en el absoluto desastre que supone que su Equipo de Gobierno prefiera hacer cualquier cosa que trabajar por esta ciudad. El concejal de Hacienda y Deportes dimitió de facto la semana pasada para trabajar con dedicación exclusiva en otro sitio, y ahora se marcha la coordinadora del Programa Electoral de Podemos porque no le hacen caso».

Chiste diario

Los populares creen que el Equipo de Gobierno está empeñado en amenizar la actualidad con un chiste diario, y si el miércoles fue mostrar preocupación por el «parón» de los proyectos de la Junta después de cuatro años callados, el jueves fue « la concejala no tiene recursos por la deuda de 2015 y no se enteró cuando se presentó a las elecciones».

El Grupo Municipal Popular recuerda que en la última liquidación conocida Podemos se dejó en los cajones sin gastar 12 millones de euros de los presupuestos, y pidió que «la próxima vez que tengan una bronca interna no eche balones fuera y explique porque no pone recursos en áreas como el Mayor en la que no han hecho absolutamente nada en los últimos cuatro años».

Disputas internas

El portavoz popular señaló este viernes que la marcha de la concejala Almagro es una evidente consecuencia de las disputas internas que tiene el Equipo de Gobierno desde el anterior mandato. Juancho Ortiz ha mostrado por ello su preocupación: «ni la ciudad ni los gaditanos deben pagar este enfrentamiento entre Ganar Cádiz y Podemos, y mucho menos asumir como normal algunas cosas que no son normales desde ningún punto de vista. Por ejemplo, ya advertimos al alcalde que poner al frente de Cultura al que fue director de Arte de una empresa que estafó a miles de personas precisamente con obras de arte no sería un buen plan. Una cosa es que no se haya cometido delitos probados por un tribunal y otra distinta es que se haya evidenciado de manera inequívoca que la gestión cultural de esa persona es más que dudosa. Cádiz no puede permitirse poner al frente de la Cultura Municipal a alguien con esos antecedentes en la materia».