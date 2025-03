Policías locales de Cádiz acusan a Kichi de enfrentarles con los ciudadanos

Los tres sindicatos de la Policía Local de Cádiz han salido en bloque lamentando las declaraciones realizadas por el alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi' , acerca de sus reivindicaciones laborales, cuando aseguraba que «no es justo que quieran ganar 700.000 euros más por hacer lo mismo» .

A este respecto, el SPLCA asegura que «en principio la cifra puede resultar desorbitada, pero si la comparamos a los 1,8 millones de euros que supone el gasto anual de nuestra corporación en asesores y grupos , pudiera resultar razonable, y más aún, cuando se trataría de una cantidad a repartir entre más de doscientos trabajadores, suponiendo una subida salarial muy parecida a la que ha experimentado un determinado grupo de funcionarios de nuestro ayuntamiento que han sido reclasificados en la reciente RPT parcial que salió adelante en el último pleno con el único voto favorable del equipo de Gobierno».

Recuerdan que desde el año 2001, «no existe en el Ayuntamiento de Cádiz una valoración de puestos de trabajo para la totalidad de la plantilla municipal. Es decir, 20 años sin una actualización de los puestos de trabajo de los aproximadamente quinientos funcionarios que la integraban en aquellos momentos».

Por otra parte, el Acuerdo Regulador de condiciones de trabajo del personal funcionario, que es la otra herramienta que complementa la valoración de puestos de trabajo, data del año 2007.

Asegura el SPL que la mayoría de los funcionarios «hemos sufrido una devaluación salarial de hasta el 18% que alcanza hasta un 20% primero con el ‘tijeretazo’ socialista de entre el 5% y el 10% a las nóminas de los empleados públicos en 2010».

Explica SPL que «el recorte de 2010 quitó de los bolsillos de los funcionarios nada menos que 4.500 millones de euros y generó, por la subida del 3% de los precios, una devaluación salarial de entre el 8% y el 13%. Entre 2011 y 2015, los empleados públicos mantuvieron congelados sus sueldos. Durante esos años, se acumuló otro 6,5% de devaluación salarial como consecuencia del incremento de los precios en ese periodo».

Entre 2016 y 2017, añaden, «el IPC superó a la leve subida de sueldos del 1% anual, lo que provocó otra pérdida efectiva de las nóminas del 0,68%. Solo las subidas de 2018 y 2019, que han superado al IPC de esos años han permitido recuperar a los funcionarios algo del terreno perdido, un 2,27%».

SPL recuerda al alcalde que «cuando llegó al poder hizo la promesa de devolver la dignidad a las condiciones de trabajo de sus empleados públicos , a través de una RPT global y la aprobación de un nuevo Acuerdo Regulador, pero tras seis años de mandato sus promesas han caído en saco roto». Sin embargo, continua, «vemos continuamente como determinados colectivos son beneficiados y mejoran considerablemente sus condiciones laborales y económicas a través de instrumentos diferentes a los que usted prometió para totalidad de la plantilla municipal, que no decimos que no estén en su derecho, pero no es de justicia y un agravio comparativo con el resto , y no puede ser la excusa de siempre la remisión a los límites de Personal del presupuesto municipal que impone la actual legislación porque hay fórmulas para salvar este obstáculo».

«Intentan escurrir el bulto»

Por su parte, CSIF comunicó que el malestar que se vive en la Policía Local «no se debe una supuesta reclamación de aumento salarial, tal y como han manifestado el alcalde y el concejal de Personal para escurrir el bulto y poner a la ciudadanía en contra de la plantilla ».

Para este sindicato, lo que necesita todo el personal municipal, y no solo la Policía Local, es una actualización de los puestos de trabajo , «para que se ajusten a la realidad de las funciones que se realizan como servicio público».

CSIF considera que el propio Gobierno local reconoce, al hablar de servicios obligatorios y voluntarios (como el de playas y otros grupos operativos especiales), «que es más que necesario renovar el organigrama de la plantilla municipal , siempre a través la negociación con los representantes de los trabajadores de todo el Ayuntamiento y no solo con ciertos colectivos».

Por ello, CSIF se posicionó en contra de la aprobación de la RPT parcial, hace pocas semanas , ya que las desigualdades en cuanto a funciones y derechos laborales se dan en todo el Ayuntamiento, y exigía la elaboración de una RPT completa para el global de la plantilla.

Desde CSIF se insiste en que, más que un aumento de salario, los trabajadores municipales merecen una redistribución justa y equitativa, según las tareas que desempeñen, del presupuesto asignado para el personal municipal a completo.

«Desapego y desprecio por la Policía»

Por su parte, UPLB-CA lamenta que «la historia se repite de nuevo y una vez más el equipo de Gobierno, por boca del alcalde y del concejal de Policía Local, enfrentan al colectivo contra la opinión pública». Desde que gobiernan el Ayuntamiento, afirman, «han sido ya varias las ocasiones en que han puesto de manifiesto su desapego y desprecio hacia la policía».

Para UPLB, «es una absoluta desfachatez que manifiesten que las cosas no se resuelven de un día para otro o en cuatro reuniones, cuando la plantilla municipal llevamos 6 años esperando la negociación de un nuevo acuerdo regulador, la valoración de puestos de trabajo y la ansiada RPT y durante todo este tiempo han ido toreandonos y dándonos largas». Añaden que «pretenden tacharnos de peseteros pero no dicen los varios miles de euros que han dejado de percibir numerosos policías que han renunciado a formar parte a grupos específicos así como a no realizar servicios extraordinarios».

Para UPLB, «dicen una cosa y hacen la contraria, pues resulta vergonzoso que se le llene la boca de decir que tienen sensibilidad por las reivindicaciones de los colectivos y de las organizaciones sindicales y sin embargo utilizan una vergonzosa estrategia para menospreciarnos acusandonos de boicot y de tener de rehen a la ciudadanía» .

Este sindicato indica que «se olvida interesadamente el alcalde de su etapa de sindicalista cuando defendia con 'dinamita' (metafóricamente hablando) los derechos de su colectivo, los mismos derechos que también tenemos los trabajadores de la Policía Local para que se respete nuestro calendario laboral, horarios, turnos, vacaciones , etc. y se reconozcan y se retribuyan nuestras particulares condiciones de trabajo».

En relación a la cuantificación total que han hecho públicamente para los 250 efectivos, « no llegaría para cubrir y equiparar la brecha salarial que sufre la policía con respecto a ciertos empleados municipales de 2 concretos colectivos, cuyas condiciones de trabajo son menos peligrosas, tienen una menor complejidad, dificultad y responsabilidad, tienen turnicidad más liviana, no realizan de forma continua ni trabajo nocturno ni festivos».

Aquí es donde radica el gran y verdadero problema, según UPLB, «en el brutal agravio y discriminación salarial que existe entre algunos empleados municipales en función de sus condiciones de trabajo, brillando por su ausencia una racionalidad retributiva objetiva y que el alcalde y el concejal conocen sobradamente al dedillo sin que se atrevan a meterle mano a este asunto por derecho de una vez por todas».

También desmeienten «la burda excusa de querer cobrar más y hacer lo mismo , pues tenemos una carga de trabajo que cada día es mayor, cada vez se asumen más tareas sin olvidar la intensidad de actividades cotidianas durante el periodo estival que se incrementan descomunalmente y el ingente trabajo desde la declaración de la pandemia se ha complicado aún más si cabe, sin olvidarnos de la distribución de las funciones que venían realizando los grupos específicos han recaído en en toda la plantilla».

Por último, dice UPLB «no podemos dejar de reprocharles que para nombrar asesores y subir las retribuciones de determinados jefes de gabinete no les ha temblado el pulso ni se han preocupado por el coste, y sale también de las arcas municipales, así como tampoco les ha inquietado mucho cuando han llevado efecto homologaciones salariales en algunas fundaciones, el incremento de costes de los pliegos de condiciones por las subidas salariales de determinados trabajadores de ciertas contratas, al igual que ha sucedido con la remunicipalización que se han incrementado los costes».

En su opinión, «ppara todo eso no ha habido ningún tipo de problema y sin embargo a la policía la criminalizan y la linchan , sin olvidar que además hay cerca de 600 trabajadores más esperando la aprobación de un nuevo acuerdo regulador o de la valoración de puestos de trabajo o de una RPT que le suponga mejorar sus condiciones laborales».