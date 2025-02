La Policía investiga los robos a surfistas en la Playa de Santa María del Mar de Cádiz

Apenas unos días ha durado la alegría entre el colectivo surfero de Cádiz. Desde que arrancó la desescalada y se daban a conocer los permisos para poder practicar el surf en la playa de Santa María del Mar, varias son las malas noticias que han empañado la emoción por volver a disfrutar de este deporte.

En primer lugar fue el Ayuntamiento de Cádiz, que tras realizar una consulta a la Subdelegación del Gobierno, decidió prohibir la práctica del surf en el horario correspondiente para hacer deporte por la tarde. Por motivos de seguridad, el Gobierno sólo contempla este tipo de prácticas entre las ocho y media de la mañana y las diez . Apenas una hora y media para salir a coger olas y matar el gusanillo tras meses alejados del hábitat natural de este importante colectivo de la ciudad.

Pues ahí no acaban los problemas de los surfistas. Además de recibir esta mala noticia, ahora son los ladrones los que los han puesto en el punto de mira . Así lo denunciaban los miembros de este colectivo hace unos días a través de las redes sociales. «Algunas personas miserables están aprovechando el momento para robar en la playa. Por favor que no venga nadie a justificarlo por nada, es de persona miserable y seguro que no es para comer», apuntaba uno de los afectados, que considera injustificable esta acción en los tiempos que corren y pedía a los que habían sufrido estos episodios que lo denunciasen.

Finalmente, estas denuncias han llegado a la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz, que ha abierto una investigación para intentar localizar a los culpables de estos hurtos. En principio, todo hace indicar que estas personas están aprovechando la cantidad de gente que hay paseando por la zona a estas horas para escabullirse y llevar a cabo estas acciones delictivas.

Por este motivo, y mientras que los agentes consiguen identificar a los autores de estos hurtos, desde la Policía han recomendado a los surfistas que acudan a la Playa de Santa María del Mar sin grandes cantidades de dinero en sus maletas o mochilas y que intenten vigilar sus pertenencias en todo momento, ya que cualquier despiste es aprovechado por los cacos.

Sin duda, unos hechos lamentables en pleno período de desescalada tras meses encerrados en casa y en un momento en el que muchas amilias están acusando la falta de actividad y, por tanto, una bajada de ingresos a causa de esta situación.