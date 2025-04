Polémica en Cádiz por un «bulo» que dice que la Comisaría se llevará a Puerto Real

El inminente traslado de la Comisaría de Cádiz a Puerto Real es falso . Así lo ha asegurado el Ministerio del Interior que desmiente de manera «rotunda y categórica» la información aparecida de diversos medios de comunicación. Sin embargo, el «bulo» ha provocado un cruce de declaraciones ya que han sido numerosos los políticos que se han apresurado a calificar de «afrenta para la ciudad» la marcha de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a Puerto Real. Así, el alcalde José María González ' Kichi ' ha indicado que el supuesto anuncio de traslado es «una vergüenza» porque «hemos brindado oportunidades y terrenos para que esas dependencias se sitúen donde deben: en una ciudad de referencia para la provincia como es Cádiz». Interior insiste en que «e n ningún momento ha estado sobre la mesa ninguna actuación en este sentido » pero parece que la Comisaría gaditana ha entrado en campaña.

El alcalde argumenta que «el Gobierno no arregla las murallas y pasen de hacer algo digno con el castillo de San Sebastián»; tampoco «ha logrado que el tren de alta velocidad llegue a Cádiz». Kichi asegura «ya está bien de arañar siempre el futuro de Cádiz» porque « siempre tienen la tentación de ningunearnos desde Madrid » por lo que insta al Gobierno a «guardar el dinero con el que paga los beneficios a las petroleras o con el que manda las tanquetas para reprimir y lo invierta en una nueva Comisaría en la ciudad».

El Secretario General del PSOE de Cádiz y diputado nacional, José Ramón Ortega, ha dado respuesta a las declaraciones de Kichi reiterando que «es absolutamente falso» que la comisaría provincial vaya a salir de Cádiz, tal y como ha desmentido el Ministerio del Interior. « Es una vergüenza que el alcalde se dedique también a difundir bulos, para buscar falsos enemigos con los que distraer la atención y que así no se hable de los problemas reales de la ciudad que no es capaz de atender, ni darles las soluciones que prometió. Lo que sí se va de nuestra ciudad es población año tras año, como se van y cierran comercios, con el ninguneo del alcalde que es quien debe gestionar para evitar esto y que no ha dado ninguna solución». Ortega también ha criticado la gestión del PP ya que «dejó a ciudad sin una Comisaría digna y despilfarrando de las arcas públicas medio millón de euros al año, desde 2016, por el alquiler del edificio del Pirulí a telefónica». El socialista insiste en que «lo ha hecho este gobierno es poner los fondos y finalizar la rehabilitación del edificio de la avenida Andalucía, que es y será la comisaría provincial de Cádiz, tras una inversión de unos 3 millones de euros». «El PP de Cádiz debería seguir callado como estuvo todos esos años del gobierno de Rajoy y no querer sacar provecho de un bulo », abundaba el diputado nacional.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, lamentó «que Kichi ni se entere de los planes de Pacheco en una operación que se supone que es conjunta en la Avenida de Astilleros» . Respecto a los socialistas, Ortiz asegura que «ahora quieren echar la Comisaría, y como es ya su costumbre, luego pedirá al PP que la traiga a Cádiz» y ha recordado que «Este es el mismo PSOE que echó de la ciudad a la Universidad, disgregando facultades universitarias por Puerto Real, Algeciras, Jerez… para venir luego a montar plataformas, pedir cordones universitarios y lamentarse de las decisiones del pasado, por eso llevan 27 años sin la confianza de los gaditanos».

También se ha sumado a la polémica Ciudadanos que le ha pedido al alcalde que defienda los intereses de la ciudad para evitar la marcha de la Comisaría Provincial. Lucrecia Valverde afirma que «da la impresión de que el alcalde no sabe hacer otra cosa más que quejarse y asistir impotente a la degradación de la ciudad»

Valverde ha criticado que, «lamentablemente, lo único que vemos por parte del equipo de gobierno es el habitual victimismo con el que reacciona ante cualquier vicisitud». La portavoz le ha reclamado al concejal de Urbanismo, Martín Vila, «conocer si existen alternativas reales para estos suelos o si, por el contrario, nos encontramos con una nueva cortina de humo para tapar su nefasta gestión, ya que tenemos muy vivo el ejemplo de la imposible venta del módulo hotelero del Estadio, que llevan dos mandatos sin conseguir solucionar» y le ha insistido al alcalde y a su equipo de gobierno que «abandone la propaganda y el victimismo, porque con esos mimbres no se trabaja por el futuro de Cádiz ni se solucionan sus problemas actuales»