El sospechoso fue detenido en la Corrala cuando huía a la carrera. - F. JIMÉNEZ

SUCESOS | CÁDIZ Persecución policial y detención en Cádiz: «¡Os voy a matar a todos, he estado veinte años en la cárcel y no me importa nada!» La Policía Nacional detiene en La Corrala a un delincuente «extremadamente violento» al que investigan por varios robos que supuestamente cometió armado con un cuchillo de grandes dimensiones En su arresto, Jonathan M., viejo conocido de los agentes, se resistió golpeando y amenazando a los policías e intentó escapar en varias ocasiones. En su historial tiene una condena por homicidio