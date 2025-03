La Perla cumple dos años de cierre y teme perder su tercer verano

El 3 de enero de 2020 acogía el último evento: un concurso de villancicos. El mes de marzo siguiente, los técnicos del Ayuntamiento decretaban el cierre oficial. Unas filtraciones que dañaban la estructura hasta amenazar su precaria estabilidad eran la causa. Hay que partir de una premisa fundamental: se trata de un edificio de 400 años . Está ubicado en el Paseo del Vendaval (esquina a la calle Carlos Ollero). Ese nombre ya anuncia embates del viento y el mar, en pleno Campo del Sur. Cuatro siglos de olas y levanteras debilitan a cualquiera. En este caso, a La Peña La Perla .

El conflicto que provocan estos dos años largos de cierre alcanza a colectivos que van más allá de sus socios y asiduos. En una ciudad con escasa oferta de espectáculos flamencos (Enrique El Mellizo, La Merced, La Cava...), la pérdida que supone un espacio cultural de este tamaño es considerable. Afecta, y mucho, en lo turístico. De hecho, en estos dos años de cierre ha recibido, cada trimestre, miles de peticiones y consultas de potenciales visitantes y espectadores.

En su última etapa ofrecía espectáculos jueves, viernes, sábados y domingo. También era sede de numerosos eventos públicos, de encuentros de empresas y entregas de premios a ‘castings’ para rodajes. La Mejillonada de cada Carnaval era otra cita fija , así como los ensayos de agrupaciones, hasta de coros, por las grandes dimensiones de su salón principal.

Todo ese potencial turístico, hostelero y cultural ha quedado paralizado durante 25 meses. «En el Ayuntamiento nos dicen que hay problemas burocráticos, que no es cosa de ellos, pero la realidad es que las obras no empiezan», afirma el presidente, Francisco Real. Tras dos años de espera, el pasado enero fueron adjudicadas las obras a una empresa de Paterna, pero los trabajos no han comenzado aún y tienen una duración prevista de algo más de dos meses. El temor de Real es que Cádiz pierda La Peña La Perla por tercer verano consecutivo.

«Ya perdimos el pasado verano, cuando hubo mucho movimiento turístico, sobre todo nacional. Si las obras, que ya están adjudicadas, no empiezan pronto podemos perder el próximo verano y la ciudad no se lo puede permitir . Durante todo este tiempo de cierre hemos recibido miles de llamadas y correos, de mensajes en redes, de visitantes y gaditanos interesados en ir, en escuchar flamenco, en utilizar las instalaciones para algún acto... En Cádiz no hay tantas opciones y a todas las peticiones les hemos tenido que decir que no», lamenta Real.

Las filtraciones, detalla Real, no afectan a las cubiertas que ya fueron «impermeabilizadas». En este caso proceden del pretil al océano Atlántico. Esas fisuras han provocado meses de entrada de agua , deterioro de vigas y de la galería interior. De hecho, el gran salón y la cocina no pueden ser utilizados. Tan sólo está en uso una pequeña habitación para ensayos de una chirigota (la de Juanlu ‘Cascana’) y un cuarteto.

El proyecto, redactado por la Oficina Técnica de Proyectos de la Delegación de Urbanismo, no arranca. Aún adjudicado y tras dos años largos de cierre, nadie da una explicación al retraso . Las obras previstas, publicadas y adjudicadas prevén la impermeabilización de la cubierta; el revestimiento del pretil; nuevas pendientes para la evacuación de las aguas y canalizaciones. Los trabajos también contemplan la limpieza de la cubierta y reparación puntual de la lámina impermeabilizante. Requieren, además, la colocación de un nuevo refuerzo perimetral además de un nuevo remate de acero galvanizado. «Y luego, en pintar, decorar, volver a colgar cuadros, tenemos para un par de semanas por lo menos», advierte Francisco Real. El objetivo es no perder el próximo verano, el tercero, de actividad turística, cultural y hostelera. El temor es no llegar a tiempo.

Más temas:

Cádiz

Obras