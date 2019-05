ELECCIONES MUNICIPALES 26M Ana Peral: «Nuestro apoyo en Cádiz depende de la dirección nacional de Vox» La candidata del partido de Santiago Abascal a la Alcaldía de Cádiz defiende que se pueden ahorrar 30 millones de euros optimizando los recursos

A menos de una semana para las elecciones municipales del domingo, la candidata de Vox al Ayuntamiento de Cádiz, la exconcejala del PP Ana Peral, afronta su posible regreso a la Corporación municipal con sosiego, sin intención de «negociar con los votos de los gaditanos» y de la mano de un partido asociado, de una manera u otra, a la polémica. Y confiesa: «la campaña la hago yo y la pago yo».

Pregunta. Estamos en la segunda semana de campaña pero desconozco cuál es el eslogan de campaña de Vox en Cádiz.

Tu Voz en... En el caso de la capital gaditana Tu Voz en Cádiz.

P. No os habéis prodigado presentado públicamente el programa electoral. ¿Me podrías decir algunas de vuestras principales propuestas?

La rebaja de impuestos municipales. Proponemos reducir al mínimo exigible los impuestos obligatorios como el IBI, el IAE y el IVTM y que el ICIO sea eliminado. Para esta reducción de impuestos aplicaremos un sistema de gestión adecuado en el propio Ayuntamiento y en las instituciones municipales como el Instituto Municipal de Deportes o el IFEF, entre otras.

Con la consulta que hemos hecho a los ciudadanos hemos extraído que los principales problemas son el desempleo y el acceso a la vivienda. Las medidas más urgentes son las que nos lleve, por tanto, a bajar la tasa de desempleo y una reducción de impuestos contribuye en la medida que reduce el gasto de las personas que se encuentran en paro.

¿Alguna más?

Apostamos por optimizar los recursos del Ayuntamiento para reducir la deuda y poder ahorrar. Nosotros hemos estimado que se podría ahorrar unos 30 millones de euros al año utilizando bien todos los recursos, tanto técnicos como humanos. De hecho una de las cosas de las que más se quejan las asociaciones a las que hemos ido es que no hay coordinación. Si se organizara bien el trabajo se evitarían muchos gastos y horas de trabajo, que también se pagan. También planteamos crear una concejalía de la familia que mire y cuide por las familias completas, también hay niños y personas mayores.

¿Sobre vivienda?

También aquí hay que optimizar los recursos. Hay muchas viviendas sociales vacías que no se sabe qué se está haciendo con ellas y se les debe dar uso porque hay mucha demanda.

¿Dónde están esas viviendas? ¿Tiene algún tipo de estudio que indique dónde están localizadas esas viviendas?

Estamos en ello precisamente.

Vox está representado en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los diputados. ¿Qué espera conseguir el 26 de mayo?

Lo que los gaditanos quieran que consigamos. Nosotros tenemos claro que vamos a trabajar donde nos pongan. Venimos a trabajar. Tenemos claro que el político no le hace ningún favor al ciudadano, es el ciudadano el que hace el favor al político de ponerle ahí para que trabajes por y para él. No tenemos encuestas internas.

¿Cuál es el proyecto de ciudad de Vox para Cádiz?

Cádiz se ve gris, triste y queremos devolverle el optimismo. Por ejemplo, hay que transformar y poner en valor la entrada a la Zona Franca y apostar por hacer un frente hotelero en el paseo marítimo, igual que se está pleneando en el Tiempo Libre. Hay que explotar eso para crear empleo.

¿Dónde?

Por ejemplo en el terreno del antiguo Cementerio. También se puede trasladar el uso de algunos edificios que existen frente al mar que no son vivienda a otro lugar de la ciudad y así poder destinarlos a hotel.

¿A quién sí y a quién no apoyarías para la conformación del próximo gobierno municipal?

Nosotros de entrada no pactaríamos. Vox no va a negociar con los votos de los gaditanos. Nosotros no vamos a negociar desde Cádiz igual que para la Junta de Andalucía no se negoció desde Sevilla.

Es decir, los apoyos o lo que pueda o no suceder en Cádiz va a depender de lo que diga la dirección nacional de Vox, ¿no?

Eso es, es la dirección nacional la que tiene la potestad para ello.

No es la primera campaña electoral que afrontas pero sí como cabeza de lista y en otro partido diferente. ¿Cómo lo vives?

Con la misma intensidad y con más ilusión porque veo Cádiz peor. Hay días que no paras entre reuniones con colectivos, organización del trabajo, asistencia a sitios, etc. Ten en cuenta que aquí la campaña la llevo yo y la pago yo.

¿Te las pagas tú? ¿Supongo que algo de apoyo te darán desde el partido, no?

Te dejan pagar las cosas a plazos. Aquí todo es muy austero y yo me alegro de que sea así y por eso estoy aquí.

A nivel regional y nacional Vox ha generado mucha polémica. ¿Cree que a nivel local ese clima de tensión se trasladará al salón de Plenos del Ayuntamiento?

Yo me preguntaría quién ha creado ese clima y por qué, yo creo que ha sido una manipulación. Espero que eso no se traslade al salón de Plenos, ni se siga fomentando eso, por el bien de todos y porque no es cierto.

¿Cómo abriría a los gaditanos la vida municipal?

Lo reabriría, porque según me dicen las asociaciones con las que nos hemos reunidos, no reciben visita alguna ni de los concejales ni del alcalde, al que respeto al máximo como persona. Solo se han reunido con alguna ahora, en campaña electoral. Por eso hay que reabrir el contacto con las asociaciones.

Pero el equipo de Gobierno ha creado muchas mesas de participación ciudadana...

A mí me parece muy bien lo que estén creando pero hay que darle contenido. Y si no se recibe a los vecinos y no se habla con los vecinos esa mesa es un adorno. Yo me comprometo a dar participación a los vecinos desde el primer día y la máxima.

Si de usted dependiera...

Reorganizaría el Ayuntamiento, vendería Cádiz turísticamente de otra manera y a las personas que viven en la ciudad las dotaría de recursos porque sigue sucediendo que hay mucha gente que no tiene nada.