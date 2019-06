CATEDRAL DE CÁDIZ El patrimonio restaurado del Cabildo Catedral de Cádiz Las últimas obras de arte sacro recuperadas en Cádiz

El Cabildo Catedral de Cádiz ha presentado las últimas restauraciones de obras de arte que ha llevado a cabo en los últimos meses. El deán de la S.A.I. Catedral de Cádiz, el padre Ricardo Jiménez, el ecónomo del Cabildo, padre Balbino Reguera y los restauradores han explicado la importancia de la conservación y puesta en valor de este patrimonio así como la ejecución de estos trabajos que se han financiado gracias a los ingresos generados por el turismo con las visitas a la Seo.

El deán de la Catedral, Ricardo Jiménez ha comentado en primer lugar que "una misión que tiene el Cabildo es conservar el patrimonio que ha recibido y no es fácil porque lo hace con los propios fondos pero aún así eso no nos achanta porque queremos dar a conocer y potenciar este patrimonio de nuestras iglesia diocesana. El arte sacro tiene una finalidad que es mostrar la belleza de la fe, presentar esa belleza al público en general, un público a veces creyente y otras veces no tanto y viene movido por el interés artístico o cultural. Pero que es una puerta de comunicación hacia la fe. Por eso nosotros asumimos que es una responsabilidad exponer este patrimonio porque a través del mismo estamos dialogando y anunciando la fe a muchísimas personas. Porque nosotros no gestionamos el patrimonio como si fuéramos un museo porque nosotros somos una Catedral".

Por su parte, el padre Balbino Reguera, como ecónomo de Cabildo Catedral, ha desgranado cómo se han financiado estos proyectos para lo que existe una clave fundamental: el turismo. Balbino ha comentado que "en el mes de mayo han entrado en la Catedral 34.251 personas y gracias a ese turismo estamos haciendo lo que estamos haciendo porque eso supone más de 100.000 euros en un mes". Igualmente ha destacado que "hace cinco años solo había cuatro trabajadores en la Catedral mientras que hoy tenemos dieciséis y todo ello gracias al turismo". En estas restauraciones que se han presentado ya finalizadas se ha realizado una inversión de más de 400.000 euros.

Pero además en este último año se han ejecutado otras labores. Así se ha conseguido impermeabilizar las cubiertas de la Catedral que tienen 3.000 metros e igualmente se han inaugurado las campanas. También otra de las obras ha sido subsanar la entrada de agua por la Capilla del Sagrario, algo que se ha resuelto gracias a mucho trabajo. En el Museo Catedralicio se ha restaurado la Sala de los Diezmos y la Sala del Asalto de Cádiz.

El Cabildo Catedral mira al futuro y ha querido exponer los dos proyectos más inmediatos que tiene por delante ya que la previsión es que aumente la tendencia turística. De hecho este año todos los meses a excepción de abril por ser Semana Santa ha aumentado el número de visitantes con respecto a 2018. Con esta perspectiva, el Cabildo Catedral tiene como objetivo hacer una sala nueva en la cripta donde irán los profetas y los Ángeles de la Roldana que fueron robados en el año 2000 y se recuperaron el año pasado, y también va a restaurar en breve la Capilla del Sagrado Corazón puesto que ya se tienen los permisos necesarios.

Tanto Balbino Reguera como Ricardo Jiménez han destacado que la Catedral tiene además un compromiso con las obras sociales, con el COF (Centro de Orientación Familiar), y con los comedores de Cádiz, San Fernando y Algeciras. "Porque una parte importante un 20% de todos los ingresos van para obras sociales".

Las esculturas de San José, Santa Clara de Asís, y los Santos Patronos filipinos, además de dos cuadros, uno de la Virgen de los Remedios y el de los Patronos de Riedmayer, son las últimas obras restauradas por el Cabildo Catedral de Cádiz.