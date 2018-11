FORO LA VOZ Pablo Casado, sobre si pactará con VOX: «Estaría encantado de recibir los votos de los que quieran cambiar Andalucía» El presidente del PP apela por el voto «útil, fuerte y necesario» y descarta alianzas con Podemos y con su rival político, PSOE

A. DEL CAMPO

Una vez culminada la intervención de Pablo Casado en el parador Atlántico, ha comenzado un turno de preguntas realizadas por el público que han sido transmitidas al presidente del PP a través del director de LA VOZ, Ignacio Moreno.

El dirigente popular ha confirmado, respecto a la pregunta de si aceptaría un pacto con Ciudadanos y con Vox tras las Elecciones Autonómicas Andaluzas del próximo domingo, que «estaría encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar».

No obstante, Casado no ha hecho referencia directa a Vox porque «no hablo de partidos que no tienen representación parlamentaria», recordando que en otras ocasiones le han preguntado por el PACMA, que «sacó un millón de votos y estuvo a punto de sacar escaño en Madrid».

Pablo Casado ha señalado que más bien «habrá que preguntarle a los partidos si nos quieren apoyar» y ha afirmado que el PP «estará encantado de recibir los votos de los que quieran cambiar las cosas en Andalucía».

Ha añadido que «de las opciones que hay en el Parlamento andaluz, podríamos recibir el apoyo de Ciudadanos, como hemos hecho en otras comunidades», pero «de Podemos no y evidentemente del PSOE -que es nuestro rival político- tampoco».

Pablo Casado ha subrayado que en estas Elecciones Andaluzas «quienes se quieran dar el lujo de votar a una opción por probar harán esfuerzos inútiles que solo conducirán a la melancolía».

El presidente del PP ha reivindicado el «voto necesario» al Partido Popular, como única opción para llevar a cabo un cambio de gobierno en Andalucía tras tres décadas de socialismo.

«No se trata del voto útil» si no «del voto fuerte, del voto necesario» que «optimice» los esfuerzos.

Pablo Casado protagoniza este miércoles una intensa jornada de campaña electoral por la provincia de Cádiz en la que visitará otros seis municipios (Sanlúcar, San Fernando, Chiclana, Barbate, Vejer y La Línea).