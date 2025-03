«Los niños han sido los verdaderos héroes de este curso»

Las notas no son lo más importante en este extraño final de curso en la provincia de Cádiz. Sin lugar a dudas, el curso 2020-2021 pasará a la historia por haber combatido la pandemia del coronavirus desde las propias aulas. Profesores, alumnos y todo el personal de los centros se ha tenido que enfrentar a un protocolo sin precedentes, con mascarillas y grupos 'burbuja' como grandes protagonistas.

Pero más allá de ser un curso difícil, esta situación también ha permitido sacar lo mejor de sí de todos los equipos docentes y también de las familias y alumnos, que han trabajado más unidos que nunca para ganarle la batalla al virus.

Celebraciones en los colegios de Cádiz

Por ello, este fin de curso se ha vivido a lo grande en las escuelas gaditanas. En el CEIP Celestino Mutis lo hacían con los profesores disfrazados; en el Reyes Católicos con banderines y al ritmo del 'We are the Champions'y en el Colegio La Salle Viña con un simbólico pasillo de los profesores a los alumnos.

Todo tipo de celebraciones para decir adiós al curso y quizás también al coronavirus. Miguel Ángel Guillén , profesor del colegio público Profesor Juan Carlos Aragón de Cádiz conoce a la perfección esta lucha y ahora levanta la bandera de una victoria trabajada y sufrida desde el pasado mes de agosto.

Los profesores del CEIP Celestino Mutis de Cádiz dicen adiós al curso 2020-2021. F. Jiménez

Este centro cuenta con los niveles de Covid más bajos de los centros de la capital en este curso, donde apenas se han registrado algunos positivos desde que arrancó el curso en septiembre. «No lo decimos nosotros, nos lo dice el enfermero de zona, que la incidencia en este colegio ha sido una de las más bajas», ha asegurado el director, que fundamenta este hecho en la ratio que ostenta el centro.

«Nosotros tenemos suerte porque trabajamos en condiciones excelentes, con un ratio de 17 o 18 alumnos por clase , y esto se ha demostrado que tiene repercusión en la baja incidencia de Covid que hemos tenido durante el curso», ha explicado el docente.

Guillén también pone de relieve el gran comportamiento del alumnado y del equipo de profesores con el que cuenta, para obtener estos datos. «Sin lugar a dudas, los niños han sido los grandes héroes de este curso. Se han adaptado a la perfección a la mascarillas y a todas las normas, y han respondido mejor de lo que todos esperábamos», ha aseverado.

El docente destaca incluso que esta situación ha revertido también en un mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías y ha permitido que aquellos que no disponían de recursos ni formación, hayan podido acceder a ellas. «Podemos decir que hemos llegado a todos y eso es una gran alegría», ha explicado el dcoente.

Con respecto al próximo curso, Guillén asegura que habrá que esperar al mes de agosto para saber cómo programar el próximo año, aunque está convencido de que se mantendrán la mayoría de los protocolos que se han puesto en marcha este año para garantizar la seguridad sanitaria del alumnado. «Quizás habrá la posibilidad de eliminar las mascarillas en la hora del patio, en las zonas al aire libre, pero habrá que esperar a las próximas circulares de la Consejería para planificar todo», indicaba.

Reconoce que no le asusta organizar un nuevo curso en apenas unos días, porque ya lo tuvieron que hacer con anterioridad y en un contexto completamente nuevo para ellos. «Nos adaptaremos, tenemos diez días hasta el inicio del curso y cuento con gran equipo detrás mía», apuntaba el experto educativo, que además este año tendrá que hacer frente a varias obras de mejora que tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Junta de Andalucía van a poner en marcha.

«Estamos convencidos de que este centro va a ser un referente en Cádiz», concluía Miguel Ángel con una nueva ilusión a la vuelta de la esquina.