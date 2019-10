Las mejores terrazas de Cádiz para este otoño-invierno

Aguatapá

Una de las salas del local inaugurado este verano. - L. V.

No confundir con otro local del mismo nombre situado a unas decenas de metros de la playa de Cortadura y que abrió también hace unos meses. Éste está en tierra de nadie, en esa franja que ya está lejos de ser casco antiguo y aún no es Paseo Marítimo, a la espalda del colegio San Felipe Neri comparte tramo de terrazas con BarraSie7e, ConBulli o La Bocatería. En este caso, se trata de un nuevo local lleno de buenas intenciones y con una vista privilegiada sobre el Atlántico y el perfil más quiñonesco de La Caleta. Ideal para cervezas, aperitivos, copas por la tarde y probar la gastronomía local a través de clásicos como el pescado frito. Aunque está a diez metros del mar, no es local playero y puede disfrutarse en las largas noches de otoño e invierno que, como cantara el poeta catalán a otro mar, visten de azul la parte del mundo que va de Algeciras a Estambul. Si toca Alba en la atención, como si hubiera tocado la lotería, de las mejores profesionales jóvenes de la ciudad.

Avenida Amílcar Barca, 17. Cádiz856 07 33 31