Martirio: «La cultura es pan para el alma»

Cuando la música se lleva en los genes, conversar se convierte en un ritual de notas que nos regala el trasvase de sensibilidades artísticas de distintas generaciones conviviendo en una misma partitura, creando en un mismo tiempo. Martirio y Raúl Rodríguez presentan ‘Travesía’. Una propuesta artística de diálogo madre e hijo , donde el músico destila temas clásicos de la cantante a través de su guitarra, fusionando diferentes géneros como el flamenco, jazz, boleros o coplas , entre otros.

La cantante onubense y el músico Raúl Rodríguez prometen muchas sorpresas para su actuación en 'Directos Especiales' del Parador. Adelantan que seguramente le harán un homenaje al Selu, pues son unos enamorados de sus chirigotas, y además cantarán su himno de la sevillana de los bloques , rememorando ese ‘estoy, estoy atacá’ que tanto ha cantado la gente durante el confinamiento. Un cóctel de temas de toda su carrera donde conviven canciones simpáticas, intimistas o más profundas que pretenden llegar al público con todas las emociones posibles.

Sin desvelar sorpresas, ¿qué se van a encontrar los espectadores en el concierto en el Parador? ¿Por qué no hay que perdérselo?

MARTIRIO . Lo primero que les diría es que estamos contentísimos de ir a Cádiz , que somos unos enamorados de la ciudad y vamos con todo el cariño y el corazón para que pasen un rato lo más emocionante posible. Contando además que estamos en un entorno maravilloso y ojalá haga poco levante. Vamos a ofrecer un concierto que le llamamos ‘Travesía’ con arreglos nuevos de Raúl a la guitarra y con canciones que han circundado mi historia durante 35 años. Van a encontrarse flamenco, boleros, jazz, copla en un formato muy íntimo y emocionante.

¿Qué les supone venir a Cádiz, una tierra de arte?, ¿hay más responsabilidad? ¿les inspira la ciudad?

RAÚL . La percepción que tengo de Cádiz es que es el mejor lugar del mundo y con respecto a la cultura , creo que es uno de los lugares más sabios del planeta , más expertos en cruce cultural y que tiene más información. Se produce un arte muy completo en Cádiz , en la música, en el carnaval, en la poesía, en el teatro, y nosotros nos sentimos parte de la comunidad de amantes del arte de Cádiz y nos sentimos como en casa. Es como ir a la capital mundial del arte . Nos sentimos especialmente felices porque además cada vez que venimos, aprendemos algo nuevo.

¿Qué se puede desvelar de ‘Travesía’

RAÚL . Es una destilación de la música de Martirio al formato mínimo de guitarra y voz . Transformar en cantes las canciones y llevándolas a un terreno de una música andaluza que, por supuesto bebe del flamenco, pero que está abierta a todas las influencias y expresividades posibles de la canción en castellano. Para mí es especialmente emocionante por tocarle a Martirio, pero si además se une que ella es tu madre, es como un premio ; es doblemente emocionante. Me supone un reto como guitarrista por poder reunir en la guitarra todas las aportaciones de músicos extraordinarios que han trabajado con mi madre como Chano Domínguez o Raimundo Amador , entre otros. Ahora tengo que filtrarlas y hacerlas sonar como si fuesen nuevas.

¿Sienten que la gente aprecia más la cultura después del confinamiento? ¿Cómo ha sido la vuelta a los escenarios?

MARTIRIO . La gente está muy abierta a llenarse el alma de cultura . Hay que apoyarla muchísimo más porque nos hemos dado cuenta en este confinamiento que es pan para el alma y es necesario alimentar el espíritu cuando todo lo demás está bastante decadente y nos genera sensación de inseguridad. La cultura nos une, nos enriquece, nos acompaña, nos hace más sabios, más conscientes, y saber más qué queremos o no en cualquier nivel . La gente está ahora muy receptiva. Al llevar mascarillas es como si llevasen cascos puestos y están mucho más concentrados, con más atención, más receptivos a nivel interno.

RAÚL . Ahora mismo se ha demostrado que la cultura nos puede salvar de la muerte espiritual. La cultura, el arte, es lo que nos hace empáticos con los demás, desarrollar la sensibilidad y ahora es más necesario que nunca . Los conciertos son una de las actividades públicas que están siendo más controladas en los procesos de higiene contra la expansión de la pandemia. Y, sin embargo, nos da la sensación de que no se está facilitando lo suficiente la actividad cultural . Se están suspendiendo muchos conciertos, mientras que hay otras actividades que siguen adelante y muchos medios de transporte con el aforo completo, cuando en los conciertos no ha habido ningún brote. Creo que la cultura es una de las actividades más necesarias para que sigamos siendo una sociedad que vivimos en común y no un ejército de gente buscándose la vida individualmente.

¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son sus proyectos futuros?

MARTIRIO . La próxima historia que vamos a hacer será prorrogar la gira con Chano Domínguez , con un homenaje a Bola de Nieve . Por cierto, tenemos programado, si no suspenden, en el Gran Teatro Falla el próximo 27 de noviembre. Soy una absoluta enamorada de los músicos gaditanos tanto de Nono García , Tito Alcedo , Jesús Lavilla , y por supuesto de Chano Domínguez con el que he hecho muchos trabajos. El próximo proyecto que tengo en mente es hacer un disco sobre mujeres con mi queridísimo Javier Ruibal .

RAÚL . Estoy preparando nuevos formatos de presentación de trabajos que hago en solitario con mis discos ‘Razón de son’ y ‘La Raíz eléctrica’ y ahora estoy con un tercer libro-disco de mi ‘antropomúsica’. También con un nuevo formato para directo junto al bailaor Marco Vargas y la cantaora Rosa de Algeciras.