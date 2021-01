Ayuntamiento de Cádiz Kichi demuestra en una crítica al PP que no sabe hasta dónde llega el término municipal de Cádiz En respuesta a una moción de los populares, el alcalde asegura que el Ayuntamiento lleva el mantenimiento hasta el ventorrillo del Chato cuando Cádiz llega hasta el río Arillo

El alcalde de Cádiz, José María González Santos ‘Kichi’, criticaba este jueves que el PP de Cádiz haya elevado una moción al Pleno de la Diputación de Cádiz y vaya a hacer lo propio en el Pleno municipal para que el Ayuntamiento de Cádiz asuma y afronte un acuerdo de mantenimiento del alumbrado de la CA-33 (autovía Cádiz-San Fernando), asegurando que éste resultaría «dañoso y absolutamente desfavorable» para las arcas municipales.

Apuntaba que esta competencia no era del Ayuntamiento al estar «fuera del término municipal» aclarando que actualmente el Consistorio asume el mantenimiento del alumbrado público «hasta el Ventorrillo El Chato». Kichi añadía que «lo que no podemos hacer es asumir lo que está fuera de nuestro término municipal porque el PP tuviera esa ocurrencia, que es una absoluta irresponsabilidad con el dinero de todos los gaditanos» olvidándose que el término municipal gaditano no termina en El Chato sino a la altura del río Arillo.

El regidor gaditano atacó a los populares asegurando que ellos «jugaban muy alegremente con el dinero público de todos los gaditanos, dejando herencias absolutamente envenenadas. Si ya era poco comprensible que Teófila Martínez firmara un convenio con la Dirección General de Carreteras por el que los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando asumían a pulmón el alumbrado público de la autovía que une las dos localidades, menos comprensible aún es que ahora el PP venga a reclamarnos que lo afrontemos ahora».

El alcalde indicó que, si se atendiera la petición del PP, «la cantidad que tendría que sufragar el Consistorio gaditano por este acuerdo que excede las competencias municipales es de 678.000 euros».

José María González lamentó que el PP presente «otra moción, una más, donde prevalece el interés partidista muchísimo más que el interés de la ciudad».

A juicio del alcalde, «no tiene vergüenza alguna el señor Ortiz, que en vez de proponer una solución menos dañosa para la ciudad, lo que plantea es seguir obligando a la ciudadanía a que paguemos sus desmanes y avalemos la ligereza con la que jugaban con el dinero de la gente de Cádiz».

Kichi recuerda que «esa dinámica derrochadora y que juega sin miramientos con el dinero público sigue instalada en las instituciones gobernadas por el PP», y en concreto por Teófila Martínez, como por ejemplo lo que ha ocurrido en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, «que ha estado a punto de regalar un millón de euros de dinero público a un hacker sin la más mínima fiscalización».

Por último, el alcalde de Cádiz afirmó que el Ayuntamiento de Cádiz «no se va a hacer cargo de más hipotecas y más herencias envenenadas del PP». «Demasiados esfuerzos ha tenido que hacer ya la ciudadanía y demasiado poco han hecho sus dirigentes por revertir esa dinámica de derroche del dinero público», concluyó.

Por su parte, los populares no tardaron en reaccionar en sus redes sociales asegurando que no daban crédito a las declaraciones del alcalde gaditano.

El Grupo Municipal Popular afirmaba lo siguiente: «Lo que nos faltaba ya... el alcalde más gaditano que ha tenido esta ciudad no sabe donde acaba Cádiz.... ????. Son del TBO. Eso sí que es desvergüenza».