Kichi comienza su segundo mandato con una gestión vacía, opaca y a golpe de improvisación

Se cumple un año de las Elecciones Municipales de 2019, en las que José María González Santos 'Kichi' afianzaba su liderazgo en la capital gaditana obteniendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos, (con trece concejales) quedándose a solo un edil de alcanzar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz.

Tras un primer mandato marcado por la tensión y la crispación en San Juan de Dios y de obligados acuerdos con el PSOE, que por otra parte fue muy crítico con su gestión, Kichi por fin respiraba tranquilo el 26 de mayo de 2019.

Ganaba enteros por sus resultados electorales y seguía contando con el apoyo de los socialistas, algo que le aseguraba seguir sentado en el sillón de Alcaldía durante cuatro años más. En teoría, y según ha repetido hasta la saciedad, éstos serán sus últimos como regidor de los gaditanos al haber firmado incluso ante un notario que no estará más de ocho años en el cargo .

Kichi fue -en las pasadas Municipales- de los pocos «alcaldes del cambio» que conseguía no solo mantener su feudo sino aumentar el número de votos cuando su partido matriz, Podemos, bajaba estrepitosamente en el resto de España.

Y es que en Cádiz, la marca Kichi estaba por encima de las siglas políticas apareciendo incluso en las papeletas este popular apodo tras su nombre completo. La formación morada, claramente, antepuso en la capital gaditana a un candidato «cercano» y «buena gente» a las ideas de un partido en el que cada día surgían más cismas y rencillas. Es más, el alcalde hizo campaña en solitario, sin líderes nacionales , llegándose hasta a anular un mitin de Pablo Iglesias en la ciudad.

Kichi, bajo las siglas de Adelante Cádiz (tras la unión de Podemos y Ganar Cádiz en una sola lista) conseguía rozar la ansiada mayoría absoluta.

A pesar de contar con el apoyo de los socialistas, José María González y su equipo también podrán beneficiarse durante este mandato de los movimientos que se han producido en otros partidos de la oposición.

Es el caso de Ciudadanos , que se quedaba sin su portavoz, Domingo Villero , que dimitía de su cargo al entender que el proyecto político por el que se había presentado como candidato en 2019 se había esfumado.

Su marcha de la formación naranja y su paso a ser concejal no adscrito daba vía libre al equipo de Gobierno de Adelante Cádiz para poder contar con la mayoría suficiente si éste les ofrece en algún momento su voto y confianza para sacar adelante asuntos de interés para la ciudad, aunque sea de manera puntual.

Un año de calma hasta que llegó el coronavirus

Estos doce meses han estado marcados por la tranquilidad absoluta . Si una vez que tomaron posesión los concejales del equipo de Gobierno, el verano pasó sin pena ni gloria; cuando se reanudó la actividad política en septiembre, se entró de lleno en la campaña de las Elecciones Generales del 10 de noviembre , por lo que los aspectos municipales pasaron a un segundo plano.

En octubre el alcalde hacía un balance de los primeros 100 días de gobierno de su segundo mandato reconociendo que no había sido «un camino de rosas» y que había algunos asuntos en los que el equipo de Gobierno que lidera había cometido «errores».

Hablaba de que existía un borrador de presupuestos de 2020 del que no se sabe nada, de inversiones en empleo y vivienda, de la ejecución de proyectos como el teatro del Parque (antiguo Pemán), del Museo del Carnaval , las actuaciones de los Edusi o la transversal de Varela . A día de hoy no hay nada comenzado.

Por otro lado, anunció la potenciación de la promoción del turismo náutico o de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) , que los empleados municipales siguen esperando. Asimismo, de proyectos de peatonalización, de la urbanización de la Avenida de Astilleros , de la puesta en marcha de un servicio público de alquiler de bicicletas o del acondicionamiento de las Bóvedas del Niño Jesús a fin de que puedan albergar un espacio de ocio alternativo, entre otros muchos asuntos.

Pero pasaron los meses y ninguno de estos proyectos ha visto la luz y para colmo, en el mes de marzo, se coló en la vida de todos los españoles un desconocido virus, el COVID-19, que ha venido a revolucionar nuestro día a día.

Los grupos de la oposición consideran que la pandemia ha cogido a todos por sorpresa, pero sobre todo a este equipo de Gobierno, «que no tenía los deberes hechos» .

PP: «El alcalde más flojo de España»

Para los populares presididos por Juancho Ortiz, desde que se ha iniciado este mandato «lo que ha habido es una prórroga de la inactividad más absoluta : seguimos sin un solo proyecto Edusi, seguimos sin contrato nuevo de limpieza, sin autobuses nuevos y con un caos descomunal en Contratación, con áreas como la de Deportes que están absolutamente hundidas y, lo que es más preocupante, una marea de familias desprotegidas que están teniendo problemas para conseguir comida. Un año más perdido para Cádiz. Un año sin proyectos y sin visos de tenerlos».

Juancho Ortiz considera que el área de Hacienda «en vez de mejorar con la salida de Navarro ha empeorado con la llegada de Cherra; Kichi anunció el presupuesto en octubre pasado. Vamos para ocho meses de ese anuncio y no tienen ni la Liquidación de 2019, lo que ha impedido, diga lo que diga el eminente doctor en Economía, usar fondos para ayudar a familias gaditanas en estos momentos tan difíciles. Han aprobado un solo presupuesto en cinco años, y ya se sabe que una ciudad sin presupuestos es una ciudad sin proyecto ».

El PP lamenta que «lo único que funciona es el enchufe de gente cercana a Podemos , y ahí tienen ya como asesor a uno de los portavoces de Calle Viva mientras que hace ya años que por el Consistorio se pasean todo suerte de asesores de Podemos que nadie sabe de donde han salido, los famosos ya asesores fantasmas».

El presidente del Grupo Municipal Popular insiste en que «el remate ha sido la falta de preparación de la playa para el día que abre en toda España cuando se sabía perfectamente hace un mes que las fases de la desescalada establecían que -si no había repuntes- el 25 se permitiría el baño. Pero es que le da exacatamente igual. La solución es poner un tuit contra el capitalismo y ya está».

Para el PP, el ejemplo más claro de que « estamos ante el alcalde más flojo de España es que desde el 24 de abril de 2019 a septiembre de ese mismo año no hubo ni un solo pleno y ahora, en este 2020, desde el 20 de febrero no hay un pleno ordinario ni anuncio de que vaya a celebrarse. Resumen, el año pasado cinco meses sin pleno y este vamos camino de otros cuatro. La flojera hecha alcalde».

Ciudadanos: «Un nuevo año perdido»

Así lo pone de manifiesto la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, que considera que otro año, «y ya van cinco, no se ha producido ningún cambio visible en la ciudad salvo la implantación de carril bici, que por cierto, está deficientemente planificado y que ha provocado conflictos innecesarios, al no acompañarse de un nuevo modelo de movilidad urbana apoyado en un transporte público accesible, asequible y de calidad».

Para la representante de la formación naranja, «ha resultado otro nuevo año perdido sin ideas nuevas para los problemas reales de la escasez de viviendas, la vulnerabilidad social o el envejecimiento de la población, sin iniciativas relevantes en el fomento de la cultura y la protección del patrimonio histórico, sin planes de fomento de una industria turística sostenible ni de protección de un comercio local que languidece ante la absoluta pasividad del equipo de Gobierno ».

Esta crisis ha evidenciado la «total falta de gestión por parte de un equipo de gobierno anclado en el autobombo . No se planifica, y la prueba es que seguimos con los presupuestos de 2018 prorrogados». Por ello, «no se han realizado inversiones importantes en la ciudad, con multitud de proyectos paralizados como el pabellón Fernando Portillo. Tampoco se gestionan con eficiencia los servicios esenciales, sin que existan mejoras en la limpieza o el transporte, el mantenimiento urbano o las instalaciones deportivas».

Por último, «se desaprovechan oportunidades de desarrollo, como las de los fondos europeos de la EDUSI, ejecutados en un porcentaje mínimo y con riesgo de perderse. Por ello, cuando llega una crisis como la provocada por el Covid 19 se reacciona tarde y mal ».

PSOE: «El alcalde no ha estado a la altura»

Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez , ni el alcalde de la ciudad ni su equipo de Gobierno han estado a la altura el último año, en el que «nos pusimos desde el primer momento a su disposición para aportar y para colaborar en lo que hiciera falta para el desarrollo de esta ciudad , que es lo que realmente nos importa».

Los socialistas declaran que en materias como Servicios Sociales «seguimos con la misma lucha encarnizada entre Podemos y Ganar Cádiz por abanderar ese área, basada en el asistencialismo cuando ese modelo tiene que terminar».

En opinión de la edil socialista, «se ha mejorado en materia de suministros, como es el caso del agua, aunque no podemos decir lo mismo con el eléctrico».

En cuanto a los carnavales, «no han sido mucho mejor que otros a pesar de que nos han querido vender eso. No obstante, quiero destacar la enorme labor del personal de publicidad y a todos los trabajadores de Onda Cádiz que lo hacen posible».

Mara Rodríguez considera que la pandemia no puede ser una «nueva excusa» para continuar con la paralización de la capital «porque en todo este año no han hecho absolutamente nada y la gestión del alcalde y de su equipo es claramente de suspenso. No ha estado a la altura».

Villero: «Son muchas las asignaturas pendientes»

El concejal no adscrito, Domingo Villero , considera que a nivel municipal «pocas cosas han cambiado ya que los grandes asuntos siguen prácticamente como estaban al comienzo: aún pendiente de solucionar el mayor contrato municipal (limpieza) que tuvimos que a la fuerza prorrogar un año más; el pliego de movilidad urbana sigue sin salir, el presupuesto municipal de 2020 tras haber consumido la mitad del ejercicio sigue sin haberse siquiera expuesto y para colmo de males la crisis COVID-19 ha venido a retrasar aún más lo importante para seguir atendiendo lo urgente, agravado además por una paralización de los sectores principales que sustentan nuestra economía».

En su opinión, «los asuntos sociales, por desgracia, cobran mayor notoriedad aún si cabe; es momento de apoyar, incentivar y favorecer a esos autónomos y pequeños empresarios que demuestran día a día que son los grandes encargados de crear empleo y con ello expectativas para nuestros vecinos. Cuidar de la salud colectiva y protegernos contra posibles repuntes del maldito virus es otro de los puntos que entiendo serán prioritarios en la acción municipal».

Para culminar, Villero señala que «espero que gestionar lo urgente no siga empañando poner en marcha lo importante . Quedan tres años de legislatura y son muchas las asignaturas pendientes».

Domingo Villero, el día que anunció su dimisión. La Voz Un año de dimisiones, nombramientos y de idas y venidas En tan solo doce meses, la composición del salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha cambiado en varias ocasiones. Tan solo unos días después de la celebración de las Elecciones Municipales y antes de que la nueva Corporación tomara posesión, el que fuera candidato del PSOE, Fran González , anunciaba que no recogería el acta de concejal tras el fracaso electoral del 26 de mayo, donde no se lograron los resultados esperados por los socialistas, que mantuvieron los cinco concejales que tenían en el anterior mandato. Dejaba entonces en manos de Mara Rodríguez la portavocía del paartido en el Ayuntamiento de Cádiz y las riendas del grupo municipal, mientras González no abandonaba su cargo como secretario local del PSOE en Cádiz. En su lugar, pasaba a formar parte de la Corporación municipal gaditana Rosa de la Flor, que ya había ocupado este puesto al final del mandato anterior. Según palabras de la propia Mara Rodríguez, «el comienzo de este mandato y mi llegada como portavoz fue especialmente difícil tras esta situación aunque soy de las que piensa que es necesario ponerse las pilas y trabajar ». Tan solo un mes después, en julio de 2019, las filas del Grupo Municipal de Popular sufrían una nueva baja como consecuencia del nombramiento de Ignacio Romaní como responsable de la Dirección General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en la provincia de Cádiz. Fue sustituido por José Carlos Teruel. La llegada del Partido Popular al Gobierno de la Junta de Andalucía ya trajo en el anterior mandato nombramientos como el de Teófila Martínez como presidenta de la Autoridad Portuaria o el de Mercedes Colombo como delegada territorial de Fomento y Cultura, que les obligaron a dejar sus escaños en el Ayuntamiento gaditano. Villero, como la Cenicienta El mes de octubre fue especialmente agitado ya que comenzaba con la dimisión del candidato y portavoz de Ciudadanos, Domingo Villero. Según comenta el mismo al recordar este episodio, «el 26 de mayo del pasado año significó para mí todo un punto de inflexión, mi particular cuento de la Cenicienta ». Asegura que «después de que finalmente me convencieran para entrar en política y liderar un proyecto que pintaba sano, fuerte y leal con mi ciudad, llegaron las doce de la noche y todo cambió ». Añade que «la conclusión es que, tras lograr los mejores resultados para dicho partido a pesar de no tener medios ni apoyo del mismo en una penosa campaña , la representación aumentó en un 50%. Pero como en el cuento, todo cambió y tras luchar duramente por reconducir el proyecto en la linea argumentada en la campaña, abandoné aquel engaño y emprendí mi camino en solitario con el único interés focalizado en Cádiz: ayudar a que mi ciudad prospere». Villero señala que «el tiempo ha demostrado con resultados concretos que yo estaba en lo cierto abandonando esa gran farsa ; era toda una evidencia: el partido casi se desintegró. Una lástima haber sido el primer engañado». Por último, destacar que el equipo de Gobierno también sufría su primera baja con la dimisión de la concejala de Mayores, Distritos y Bienestar Animal, Teresa Almagro . Las razones ofrecidas por la edil en su renuncia venía determinada por el «desgaste que implica la escasez de recursos municipales para impulsar las delegaciones de las que era responsable y, al mismo tiempo, por la intención de la edil de regresar al puesto de trabajo que tenía antes de entrar en la Corporación municipal». Su puesto lo ocupó Francisco Cano , que ya estaba en el Ayuntamiento como asesor de la concejal de Cultura, Lola Cazalilla.