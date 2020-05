Crisis del coronavirus Kichi y sus prioridades para Cádiz Los grupos de la oposición cuestionas la gestión del alcalde gaditano y su equipo de Gobierno durante la pandemia El retraso en la puesta en marcha de medidas para paliar la crisis, la falta de previsión y organización o la ausencia de información, principales críticas

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 10/05/2020 09:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gestión del equipo de Gobierno liderado por José María González Santos ‘Kichi’ durante el estado de alarma motivado por la crisis sanitaria del coronavirus está siendo muy criticada por los grupos de la oposición. Coinciden en que hay mucha improvisación, falta de previsión y de organización y una ausencia de información a los grupos, que cada viernes presenta una batería de propuestas en la comisión de seguimiento del Covid-19 y que después, aseguran, no se tienen en cuenta ni se aplican.

En opinión de algunos partidos, el alcalde «no ha sabido coger las riendas» en esta crisis sanitaria preocupándose más por abrir debates como el cambio del nombre del Estadio en plena pandemia, por cobrarle el IBI a la Iglesia o recurrir a la crítica constante a otras administraciones que por poner medidas en marcha para paliar la crisis económica generada por el coronavirus en sectores como la hostelería, el comercio local o la pequeña empresa.

Asimismo, aunque se ha atendido a colectivos vulnerables como las personas sin hogar habilitando un espacio en el centro náutico Elcano, también hay muchas familias que no llegan a final de mes por los retrasos en el pago de las ayudas desde Asuntos Sociales, viéndose obligadas a acudir a asociaciones o entidades benéficas para poder dar de comer a sus hijos.

Pago a proveedores

La portavoz municipal del PSOE, Mara Rodríguez, lamenta que hayan tenido que pasar semanas para aprobar las bonificaciones en la factura del agua.

Añade que «el pago a proveedores es otra de las exigencias que tenemos y el Ayuntamiento tiene que dejar pagadas esas facturas para inyectar liquidez a las empresas».

Rodríguez insiste a su vez en «la reducción del 95% del impuesto de construcciones en todos los casos en los que se trate de trabajos para adaptar los establecimientos a las nuevas exigencias higiénico-sanitarias, mejora de los descuentos de Eléctrica de Cádiz, facilitar conexión a Internet a los alumnos más vulnerables para que puedan continuar con sus estudios, cursos de formación para autónomos para la digitalización y adaptación a las nuevas tecnologías, entre otras muchas».

La socialista recuerda que «todas son medidas que dependen el Ayuntamiento, pero parece que las prioridades del equipo de gobierno son otras».

Sin medidas de apoyo a las familias

Por su parte, el presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, califica al alcalde de «faltón, desleal y desaparecido. Solo hay que ver a qué se dedica el alcalde en redes para entender que en esta crisis ni ha estado ni se le espera. No tiene una sola palabra de apoyo o consuelo para las familias que no llegan a fin de mes o que no tienen para poner un plato de comida en la mesa».

Ortiz añade que «se dedica a dar patadas a la Junta, y lleva ya cerca de 60 días sin concretar una sola medida de apoyo a esas familias, ni a los comerciantes, ni a hosteleros ni a nadie. Todo lo arregla con un insulto al PP en cuanto puede y con bulos para que algunos gaditanos no se den cuentan que está escondido sin hacer absolutamente nada».

A juicio del popular, «queda muy lejos de alcaldes como Germán Beardo en el Puerto o Almeida en Madrid, que se pusieron al frente del problema para dar soluciones y cariño a sus vecinos. Él sigue en su lucha bolivariana para señalar a todos los que no piensan como él».

Presupuestos y Edusi

Desde Ciudadanos, Lucrecia Valverde, considera que el equipo de Gobierno «vive en una campaña electoral permanente, por lo que, en el momento de hacer frente a una crisis como la que estamos soportando, no tiene preparado el trabajo necesario para afrontarla con firmeza. Esto hace que vayamos con retraso en comparación con las localidades del entorno».

«Lo podemos comprobar con cuestiones como la falta de presupuestos en la ciudad, que ya acumula un retraso considerable y no tenemos noticias sobre el proyecto que se está preparando. Esto hace que tengamos unas cuentas obsoletas que no se pueden adaptar a la situación de emergencia que estamos viviendo», añade.

Para la portavoz de la formación naranja, «la ciudad también acumula un importante retraso en la ejecución de la Edusi, por lo que, en plena crisis, estos fondos europeos están en peligro si no se cumplen los plazos estipulados, con el perjuicio que esto puede suponer para los barrios afectados».

También «nos encontramos que la respuesta está siendo insuficiente» para apoyar a los empresarios y autónomos gaditanos que necesitan ayudas para salvar sus negocios. «Sin embargo, prefieren mirar hacia otro lado. Para afrontar esta situación se necesita esfuerzo en la gestión, diálogo y consenso con la oposición y coordinación con el resto de administraciones», afirma Valverde.

A su juicio, el Ayuntamiento «no ha sabido anticiparse a ninguna de las situaciones sobrevenidas por esta pandemia, por lo que, al final, siempre va a rebufo del resto de administraciones lanzando cortinas de humo como el cambio del nombre del estadio para desviaar la atención».

Formación para empleos emergentes

Domingo Villero, concejal no adscrito, considera que «no es momento de debates y gestos estériles». En su opinión «ahora, lo prioritario, es la seguridad colectiva, es decir, la salud de los gaditanos».

Por otro lado, también la economía porque «es necesario ayudar a esas personas que han tenido que cerrar sus negocios». Para Villero, «es necesario pagar rápido a los proveedores y que las líneas de formación se utilicen para las modelos emergentes de negocio como la industria 4.0, la digitalización o la impresión 3D». Concluye diciendo que «hay que ir a medidas urgentes y concretas y dejarse de desviar la atención».