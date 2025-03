Jurado: «Nos sentimos un poco desplazados»

Con septiembre a punto de comenzar las hermandades gaditanas siguen prácticamente como estaban desde el pasado mes de marzo en lo que a cultos externos se refiere. La incidencia al alza del coronavirus no hace en los últimos días sino temer que la situación permanecerá así durante más tiempo. Pero las cofradías, que en esta nueva normalidad han proyectado especialmente su actividad en los cultos internos y telemáticos, echan en falta un protocolo específico .

El presidente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado, comienza el curso con la labor de hacer posible que salga adelante ese reglamento ajustado a la realidad de las corporaciones en sus actos externos . «Tenemos que ver los protocolos de seguridad no solo del Ayuntamiento sino también de la Junta de Andalucía. Porque por ejemplo el derecho de manifestación no se ha negado en España. Y el caso es que para los cultos externos no se ha marcado protocolo ninguno . Nadie ha pensado en establecerlo sino que el que existe generalizado es el que sirve a las hermandades actualmente».

El responsable de las cofradías gaditanas comenta con respecto a las normas que « son válidas para el público en la calle pero ese público es competencia de las autoridades y no de las hermandades . Días pasados se publicaba el protocolo del deporte en Andalucía. Pues igual que eso, habría que hacer una extrapolación a nuestro caso».

Con esta idea, los presidentes de los distintos consejos de cofradías de toda Andalucía ya han mantenido una primera toma de contacto vía telefónica y han acordado que a partir de septiembre comenzarán las reuniones para ver cómo se puede trabajar y plantear su posicionamiento a la Junta.

No obstante, Jurado sabe que hay que ser muy prudentes. «Ahora mismo estamos en una situación en la que no sabemos lo que va a pasar . Los contagios están subiendo aunque también es verdad que la incidencia es más alta pero no hay tanta letalidad... Hay que ser cautos . Vamos a ver cómo se desarrolla septiembre pero habrá que ir pensando y adoptando medidas más concisas».

El presidente del Consejo Local de Cofradías de Cádiz incide igualmente en que « para Semana Santa tenemos que empezar a trabajar ya en una misma postura conjunta en todas las provincias andaluzas por la trascendencia que tiene esta celebración».

Patrona

Mientras llega ese momento, lo más inmediato son los cultos previstos en las próximas semanas y entre ellos, la celebración de la festividad de la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario . Sobre la posibilidad de que haya procesión el día 7 de octubre, Jurado comenta que «teniendo en cuenta los acontecimientos pienso que no se producirá. La última celebración similar reciente ha sido la de la patrona de Almería , que finalmente decidieron trasladarla de manera interna a la Catedral para que presidiera la celebración. Creo que va a ser difícil que haya procesión a no ser que cambien mucho las situaciones. Aunque, por otro lado hace unos días hubiera una manifestación en Madrid... Por eso a veces me da la sensación de que parece como si nosotros tuviésemos algo o fuésemos culpables . En el caso de los rosarios de la aurora en Cádiz o un Vía Crucis no es que movilicen a una masa muy grande de personas. Nos estamos sintiendo un poco desplazados en este aspecto y por eso entendemos que la Junta de Andalucía debe establecer unas medidas para las hermandades».

Candidatura 2021

El responsable de las corporaciones gaditanas cumple sus cuatro años de mandato en junio del próximo 2021 . Sobre su posible continuidad, Juan Carlos Jurado reconoce que es algo que está meditando para el futuro pero que no lo tiene claro. «De momento es solo algo que he pensado pero tengo en primer lugar que hablarlo con la Permanente , con el equipo actual y ver qué es lo que consideran al respecto».

A pesar de la compleja situación que se vive por la pandemia del coronavirus, Jurado asegura que «es una realidad muy complicada y hay que actuar mirando hacia adelante y continuar con los proyectos que se han empezado. Creo que hay cosas pendientes, hay proyectos, que quisiera continuar y otros que quisiera llevar a cabo . Pero tengo que meditarlo y ver también si los demás quieren y pueden. Una cosa es lo que me gustaría y otra lo que podría pasar de aquí a entonces».

La consolidación de la remodelación de la Carrera Oficial y la declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Cádiz son los dos principales puntos que el presidente quiere dejar solventados. Además de eso, ya trabaja inicialmente en alguna cuestión a la que quiere darle forma en los próximos meses. Y aunque Jurado es consciente de las dificultades considera que « en estos momentos hay que ser personas lanzadas y valientes porque hay que tirar del carro de las hermandades y estudiar bien la situación económica de las mismas. La Semana Santa de 2021 está en el aire. Nadie sabemos qué va a pasar y dos años sin procesiones supondrían un perjuicio muy importante».