Juanma Moreno y Kichi piden prudencia y no celebrar el Carnaval

Prudencia y cuidado también en Carnaval . El presidente de la Junta, Juanma Moreno , y el alcalde de Cádiz, José María González, ‘ Kichi ’, coincidieron ayer en que la situación actual no permite celebrar el Carnaval n en la calle ni en los domicilios particulares y apelaron a la responsabilidad y al civismo en sus comaprecencias.

Así, Moreno, recalcó que « va a haber controles» durante el Carnaval, «los mismos que hay ahora mismo ». «Con una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, habiendo todavía municipios con cierre perimetral y de la actividad no esencial, no es razonable que el Carnaval se pueda celebrar. Le recuerdo a los ciudadanos que, tristemente, no vamos a poder celebrarlo, ni oficialmente ni extraoficialmente en casas anónimas, salones o encuentros privados. Este año no toca», repitió en su comparecencia en Córdoba.

Por su parte, el alcalde emitió ayer un bando en el que se dirigía a la ciudadanía de Cádiz para pedirle «un esfuerzo» de contención «desde la responsabilidad» de cara al Carnaval de Cádiz 2021, y llamó a disfrutar de esta fiesta «con coplas, pero sin reuniones, y compartiendo en el mundo virtual los momentos tan buenos que ha dado el Carnaval de Cádiz desde la esperanza de que, en un futuro, lleguen muchos más».